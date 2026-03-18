2026. március 18. szerda Sándor, Ede
13 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
acélcsőrendszer a nyersolaj-finomítóban
Világ

Újabb delegáció indul a Barátság vezetékhez: vizsgálódik Brüsszel, hamarosan újra érkezhet kőolaj Magyarországra

Pénzcentrum
2026. március 18. 09:02

Független európai szakértők vizsgálják meg a Barátság kőolajvezeték állapotát Ukrajnában. A delegációból azonban az Európai Bizottság az elfogulatlanságra hivatkozva kihagyta a magyar és a szlovák képviselőket. A vezeték helyreállítása uniós támogatással zajlik, és hamarosan be is fejeződhet.

Az ukrán RBK hírügynökség információi szerint a mérnökökből álló küldöttség már Kijevben tartózkodik. A március 18-i, szerdai helyszíni szemle logisztikai hátterét az Európai Unió helyi képviselete biztosítja. A vizsgálat egy nappal előzi meg az európai állam- és kormányfők csütörtöki csúcstalálkozóját.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ezen a tanácskozáson az Ukrajnának szánt uniós hitelkeret feloldásáról fognak tárgyalni. Brüsszel azért ragaszkodott a független szakemberekből álló csapathoz, hogy garantálja az eljárás pártatlanságát. Ezzel indokolták a magyar és a szlovák fél távolmaradását is.

A sérült csővezeték javítása eközben jól halad, miután Kijev elfogadta az Európai Unió pénzügyi és műszaki segítségnyújtási csomagját. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök beszámolója szerint a megkerülő szakasz munkálatai már a végükhöz közelednek. Ha a létesítményt nem érik újabb orosz támadások, a brodi szivattyúállomás mintegy másfél hónapon belül újra teljes kapacitással működhet.
Címlapkép: Getty Images
#európai unió #európai bizottság #ukrajna #világ #brüsszel #barátság kőolajvezeték #orosz-ukrán háború #kőolaj #energiaellátás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
PÉNZÜGYI KISOKOS
GFS
GFS

Az államháztartás és alrendszerei pozíciójának értékelési módszere. A GFS-számítás alapelve a hiányfinanszírozási tételek kiszűrése mind a bevételi, mind a kiadási oldalon. Ez azt jelenti, hogy az összes bevétel nem tartalmazza sem a nemzetközi, sem a hazai piacon felvett hiteleket, s a kiadásokban sem jelennek meg az adósságok tőketörlesztései, valamint az értékpapír-visszavásárlások. A GFS-egyenleg számításakor azonban a bevételek a privatizációs bevételekkel együtt jelennek meg és a nettó kamatkiadások vagy -bevételek szintén szerepelnek az egyenlegben. A GFS-egyenleg tehát a folyó bevételek és a folyó kiadások viszonyát mutatja.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
