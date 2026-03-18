Újabb delegáció indul a Barátság vezetékhez: vizsgálódik Brüsszel, hamarosan újra érkezhet kőolaj Magyarországra

Független európai szakértők vizsgálják meg a Barátság kőolajvezeték állapotát Ukrajnában. A delegációból azonban az Európai Bizottság az elfogulatlanságra hivatkozva kihagyta a magyar és a szlovák képviselőket. A vezeték helyreállítása uniós támogatással zajlik, és hamarosan be is fejeződhet.

Az ukrán RBK hírügynökség információi szerint a mérnökökből álló küldöttség már Kijevben tartózkodik. A március 18-i, szerdai helyszíni szemle logisztikai hátterét az Európai Unió helyi képviselete biztosítja. A vizsgálat egy nappal előzi meg az európai állam- és kormányfők csütörtöki csúcstalálkozóját.

Ezen a tanácskozáson az Ukrajnának szánt uniós hitelkeret feloldásáról fognak tárgyalni. Brüsszel azért ragaszkodott a független szakemberekből álló csapathoz, hogy garantálja az eljárás pártatlanságát. Ezzel indokolták a magyar és a szlovák fél távolmaradását is.

A sérült csővezeték javítása eközben jól halad, miután Kijev elfogadta az Európai Unió pénzügyi és műszaki segítségnyújtási csomagját. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök beszámolója szerint a megkerülő szakasz munkálatai már a végükhöz közelednek. Ha a létesítményt nem érik újabb orosz támadások, a brodi szivattyúállomás mintegy másfél hónapon belül újra teljes kapacitással működhet.