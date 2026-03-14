A Hormuzi-szoros lezárása olaj- és gáztartályokat érintett, ami a közel-keleti háborúból eredő globális energiaválsághoz vezetett (légi felvétel).(légi felvétel)
Világ

Most fájna igazán egy orosz támadás: kifogyhat Európa a fegyvertartalékaiból, a Közel-Kelet vásárolja fel az egészet

Pénzcentrum
2026. március 14. 14:34

Az olasz Leonardo védelmi konszern vezérigazgatója arra figyelmeztetett, hogy a lőszer- és rakétahiány egyre súlyosabb problémát jelent. A közel-keleti konfliktusok által generált kereslet ugyanis már messze meghaladja a gyártókapacitásokat - írta a Telegraph.

Roberto Cingolani, a Leonardo vezérigazgatója elmondta, hogy az Öböl-menti államok lázasan igyekeznek feltölteni a készleteiket. Erre azért van szükség, mert az iráni drón- és rakétatámadások drámai mértékben kimerítették a fegyverraktáraikat. A vállalat több térségbeli országgal is tárgyal a szállításokról, de a jelenlegi kereslet messze felülmúlja a kínálatot.

A Leonardo az Öböl-menti országok egyik kulcsfontosságú védelmi beszállítója. Elsősorban radarrendszereket és fedélzeti lövegeket szállítanak, amelyeket az iráni drón- és rakétatámadások elhárítására használnak. Cingolani rámutatott, hogy a cég Vulcano típusú irányított tüzérségi lövedékéből évi kétezer darab a békeidős gyártási kapacitás. Ezzel szemben a jelenlegi igény havi tízezer, vagyis éves szinten százhúszezer darab. "Ekkora különbségnél nem sokat tehetünk" – fogalmazott a cégvezér.

A vezérigazgató szerint a probléma nem csupán a nagy hatótávolságú elfogórakétákat érinti. Ugyanúgy hiány van azokból a kis hatótávolságú légvédelmi lőszerekből is, amelyekkel a drónokat és a kisebb rakétákat semmisítik meg. Emellett a költségek aszimmetriája is szembetűnő: egy ötvenezer eurós drón lelövéséhez gyakran egy több millió eurós elfogórakétát kell felhasználni.

Az utóbbi időben egyre többen úgy érezhetik, hogy a világ kibillent abból a viszonylagos egyensúlyból, amelyhez az elmúlt évtizedekben hozzászoktunk.

Az Egyesült Arab Emírségek, Szaúd-Arábia és Katar az elmúlt hetekben több száz elfogórakétát és egyéb lőszert használt fel. Ezekre az iráni ballisztikus rakéta- és dróntámadások elhárítása miatt volt szükség. Csak az Emírségek több mint kétszáz ballisztikus rakétát és ezernél is több drónt semmisített meg. Az iráni csapások elsősorban a globális ellátási láncok szempontjából kritikus olaj- és gázlétesítményeket célozták, ami komoly pánikot váltott ki a pénzpiacokon.

Cingolani elmondta, hogy a Leonardo a hazai kapacitásbővítés mellett licencalapú gyártási megállapodásokon is dolgozik. Ennek keretében az Öböl-menti országok helyben építhetnének gyárakat, és maguk állíthatnák elő a lőszereket. Ez a vállalat számára azért is vonzó megoldás, mert tartanak a túlzott expanziótól. Félő ugyanis, hogy ha most drasztikusan bővítenek, a konfliktus csillapodásával hatalmas kihasználatlan kapacitás marad a nyakukon.

A Leonardo vállalat Cingolani vezetése alatt látványos fordulatot vett. A cég piaci kapitalizációja a 2022-es 4,6 milliárd euróról tavaly mintegy 34 milliárd euróra nőtt, míg a megrendelésállománya 17,3 milliárdról 23,8 milliárd euróra ugrott. A csütörtökön bemutatott új stratégia részeként a vállalat egy ambiciózus európai rakétapajzs-programot is felvázolt, amelyet a híres reneszánsz művészről, Michelangelóról neveztek el.

2026. március 14.
Ezek lettek a legjobban fizetett szakmák 2026-ra Magyarországon: a 3-4 milliós havi fizuért diploma sem kell, bárki jelentkezhet
2026. március 13.
Megnyílhat az út a legjobban fizető állásokhoz? Ezek a dolgozók vannak most nyeregben: két kézzel kapkodnak utánuk
2026. március 14.
Megdőlt a rezsitévhit: bárki tízezreket faraghat a számláján 2026-ban, teljesen legális a trükk
2026. március 14.
Itt a friss Kossuth-díjasok és Széchenyi-díjasok listája 2026-ban: ennyi pénz jár a kitüntetések mellé
2026. március 13.
Megjött a friss felmérés: elképesztő a szakadék a magyarok között, ebben az országrészben a legjobb élni 2026-ban
