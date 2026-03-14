A magyar vállalatcsoport panasza szerint a Janaf a 2022-es orosz–ukrán háború kitörése óta közel kétszeresére emelte szállítási díjait.
Most fájna igazán egy orosz támadás: kifogyhat Európa a fegyvertartalékaiból, a Közel-Kelet vásárolja fel az egészet
Az olasz Leonardo védelmi konszern vezérigazgatója arra figyelmeztetett, hogy a lőszer- és rakétahiány egyre súlyosabb problémát jelent. A közel-keleti konfliktusok által generált kereslet ugyanis már messze meghaladja a gyártókapacitásokat - írta a Telegraph.
Roberto Cingolani, a Leonardo vezérigazgatója elmondta, hogy az Öböl-menti államok lázasan igyekeznek feltölteni a készleteiket. Erre azért van szükség, mert az iráni drón- és rakétatámadások drámai mértékben kimerítették a fegyverraktáraikat. A vállalat több térségbeli országgal is tárgyal a szállításokról, de a jelenlegi kereslet messze felülmúlja a kínálatot.
A Leonardo az Öböl-menti országok egyik kulcsfontosságú védelmi beszállítója. Elsősorban radarrendszereket és fedélzeti lövegeket szállítanak, amelyeket az iráni drón- és rakétatámadások elhárítására használnak. Cingolani rámutatott, hogy a cég Vulcano típusú irányított tüzérségi lövedékéből évi kétezer darab a békeidős gyártási kapacitás. Ezzel szemben a jelenlegi igény havi tízezer, vagyis éves szinten százhúszezer darab. "Ekkora különbségnél nem sokat tehetünk" – fogalmazott a cégvezér.
A vezérigazgató szerint a probléma nem csupán a nagy hatótávolságú elfogórakétákat érinti. Ugyanúgy hiány van azokból a kis hatótávolságú légvédelmi lőszerekből is, amelyekkel a drónokat és a kisebb rakétákat semmisítik meg. Emellett a költségek aszimmetriája is szembetűnő: egy ötvenezer eurós drón lelövéséhez gyakran egy több millió eurós elfogórakétát kell felhasználni.
Az Egyesült Arab Emírségek, Szaúd-Arábia és Katar az elmúlt hetekben több száz elfogórakétát és egyéb lőszert használt fel. Ezekre az iráni ballisztikus rakéta- és dróntámadások elhárítása miatt volt szükség. Csak az Emírségek több mint kétszáz ballisztikus rakétát és ezernél is több drónt semmisített meg. Az iráni csapások elsősorban a globális ellátási láncok szempontjából kritikus olaj- és gázlétesítményeket célozták, ami komoly pánikot váltott ki a pénzpiacokon.
Cingolani elmondta, hogy a Leonardo a hazai kapacitásbővítés mellett licencalapú gyártási megállapodásokon is dolgozik. Ennek keretében az Öböl-menti országok helyben építhetnének gyárakat, és maguk állíthatnák elő a lőszereket. Ez a vállalat számára azért is vonzó megoldás, mert tartanak a túlzott expanziótól. Félő ugyanis, hogy ha most drasztikusan bővítenek, a konfliktus csillapodásával hatalmas kihasználatlan kapacitás marad a nyakukon.
A Leonardo vállalat Cingolani vezetése alatt látványos fordulatot vett. A cég piaci kapitalizációja a 2022-es 4,6 milliárd euróról tavaly mintegy 34 milliárd euróra nőtt, míg a megrendelésállománya 17,3 milliárdról 23,8 milliárd euróra ugrott. A csütörtökön bemutatott új stratégia részeként a vállalat egy ambiciózus európai rakétapajzs-programot is felvázolt, amelyet a híres reneszánsz művészről, Michelangelóról neveztek el.
Irán a globális energiaellátást súlyosan érintő blokádot az ellene irányuló amerikai és izraeli támadásokra válaszul vezette be.
Brutális hír érkezett a Közel-Keletről: őrült lépést hajtott végre Irán, ezután jöhet csak az igazi olajkatasztrófa
A helyszíni felvételek alapján legalább két kőolajtartály lángol.
Brutális láncreakció indult el a világban a közel-keleti helyzet miatt: a kőolajpiac csak a kezdet volt, minden egy irányba mutat
A konfliktus gazdasági hatásai messze túlmutatnak a kőolajpiacon.
Az incidens röviddel azután történt, hogy az iraki fővárost ért korábbi csapásokban életét vesztette két, Irán által támogatott fegyveres.
A Perzsa-öbölben folyamatosak a rakéta- és dróntámadások, a világkereskedelem szempontjából kritikus jelentőségű Hormuzi-szoros pedig továbbra is zárva tart.
Nyugati szakértők már korábban is figyelmeztettek arra, hogy az orosz hadsereg komoly gondokkal küzd.
Donald Trump maga jelentette be: egy teljes iráni szigetet megsemmisítettek - ez mindent átírhat a konfliktusban?
Donald Trump bejelentette, hogy az Egyesült Államok teljesen megsemmisítette az iráni Harg-szigeten található katonai célpontokat.
Váratlan amerikai katonai erősítés érkezett a szomszédos országba: ezen a bázison múlhat Magyarország biztonsága?
Több száz amerikai katona és jelentős mennyiségű katonai felszerelés érkezik ideiglenesen Romániába Washington kérésére az iráni konfliktus miatt.
Bejelentette Trump erős embere: a föld alatt bujkálhat a megmaradt iráni vezetés, az új ajatollah megsebesült, a végét járja
Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter pénteken kijelentette, hogy Irán új legfelsőbb vezetője, Modzstaba Hámenei megsebesült.
Eddig alig ismert fegyverért állnak sorba a világ tehetős kormányai: ebből még nagyon nagy baj is lehet
Az Irán elleni amerikai–izraeli háború nemcsak a közel-keleti térséget és a globális piacokat rázza meg, hanem egy szűk iparágat is reflektorfénybe állított.
A helyzet rendezésébe azóta már az Európai Unió is bekapcsolódott.
Nyolc uniós ország kongatja a vészharangot: szigorítanák a vízumszabályokat, ez nagyon kemény menet lesz
A tagállamok közös levélben sürgetik Brüsszelt, hogy szigorítsa a vízumszabályokat az ukrajnai háborúban harcoló orosz állampolgárokkal szemben
Sorsdöntő csúcs veszi kezdetét: Volodimir Zelenszkij is felszólal, brutális nyomás alá kerülhet Oroszország
A Közel-Keleten tapasztalható katonai eszkaláció, különösen az Irán körüli feszültség, már Európában is érezteti negatív hatásait az energiaárak és az energiabiztonság terén.
A Hormuzi-szoros lezárása után két olyan vezetékrendszer került a figyelem középpontjába, amely megkerüli a szűk tengeri átjárót.
Elképesztő fegyverekkel szerelkezik fel a déli szomszédunk: Vucsics keményen megüzente, kiktől tartanak valójában
A politikus a belgrádi közszolgálati televíziónak adott interjúban beszélt erről csütörtök este.
Közel két hete tart az Irán körül kialakult háború, és a konfliktusban részt vevő felek továbbra is kitartanak álláspontjuk mellett.
Példátlan tervet eszelt ki Netanjahu és az Egyesült Államok: hamarosan megbukhat a rettegett rezsim?
Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök az iráni háború kezdete óta először tartott sajtótájékoztatót csütörtökön.
Az iráni háború és a kereskedelmi konfliktusok egyre nagyobb nyomást gyakorolnak az amerikai gazdaságra.
