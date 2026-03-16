Kőkemény ultimátumot adott partnereinek Donald Trump: borús jövő várhat a NATO-ra?

Donald Trump megkérdőjelezheti a NATO jövőjét, és elhalaszthatja a kínai elnökkel tervezett találkozóját. Ezt a lépést arra az esetre helyezte kilátásba, ha a szövetséges és az érintett országok nem vállalnak szerepet a Hormuzi-szoros biztonságának szavatolásában.

A Financial Times beszámolója szerint az amerikai elnök egyértelművé tette, hogy borús jövő várhat az észak-atlanti szövetségre. Ez akkor következhet be, ha az európai partnerek kihátrálnak a feladatból. A diplomáciai nyomásgyakorlás részeként ráadásul hajlandó későbbre halasztani a Hszi Csinping kínai elnökkel még erre a hónapra tervezett csúcstalálkozóját is.

Trump azzal érvelt, hogy az Egyesült Államokkal ellentétben Európa és Kína nagymértékben rá van utalva a Perzsa-öbölből érkező kőolajra. Szerinte teljesen helyénvaló elvárás, hogy a szoros nyújtotta előnyök haszonélvezői maguk is tegyenek a térség békéjéért.

Ezzel megakadályozhatják a konfliktus eszkalálódását. Kiemelte: ha a szövetségesek nem reagálnak a felhívásra, vagy elutasító választ adnak, az súlyos következményekkel jár a NATO jövőjére nézve.

Az elnök korábban már felszólította Nagy-Britanniát, Franciaországot, Japánt, Dél-Koreát és Kínát. Azt kérte tőlük, hogy aktívan nyújtsanak segítséget a Hormuzi-szorosban a hajózás szabadságának biztosításában.