Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Vilnius, Litvánia - 2022. január 31.: Hóval borított utcai lámpa az előtérben, a háttérben a NATO és az Európai Unió zászlaja együtt lobog egy hideg, havas téli napon, nem fókuszálva.
Világ

Kőkemény ultimátumot adott partnereinek Donald Trump: borús jövő várhat a NATO-ra?

Pénzcentrum
2026. március 16. 09:24

Donald Trump megkérdőjelezheti a NATO jövőjét, és elhalaszthatja a kínai elnökkel tervezett találkozóját. Ezt a lépést arra az esetre helyezte kilátásba, ha a szövetséges és az érintett országok nem vállalnak szerepet a Hormuzi-szoros biztonságának szavatolásában.

A Financial Times beszámolója szerint az amerikai elnök egyértelművé tette, hogy borús jövő várhat az észak-atlanti szövetségre. Ez akkor következhet be, ha az európai partnerek kihátrálnak a feladatból. A diplomáciai nyomásgyakorlás részeként ráadásul hajlandó későbbre halasztani a Hszi Csinping kínai elnökkel még erre a hónapra tervezett csúcstalálkozóját is.

Trump azzal érvelt, hogy az Egyesült Államokkal ellentétben Európa és Kína nagymértékben rá van utalva a Perzsa-öbölből érkező kőolajra. Szerinte teljesen helyénvaló elvárás, hogy a szoros nyújtotta előnyök haszonélvezői maguk is tegyenek a térség békéjéért.

Ezzel megakadályozhatják a konfliktus eszkalálódását. Kiemelte: ha a szövetségesek nem reagálnak a felhívásra, vagy elutasító választ adnak, az súlyos következményekkel jár a NATO jövőjére nézve.

Az elnök korábban már felszólította Nagy-Britanniát, Franciaországot, Japánt, Dél-Koreát és Kínát. Azt kérte tőlük, hogy aktívan nyújtsanak segítséget a Hormuzi-szorosban a hajózás szabadságának biztosításában.
#világ #konfliktus #donald trump #kína #amerikai egyesült államok #geopolitika #külpolitika #nato #kőolaj #Közel-Kelet #diplomácia

