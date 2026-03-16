Olajmező, olajvezetékek és létesítmények
Világ

Brutális csapás ért egy újabb olajipari központot: ugranak az árak, ennek csak rossz vége lehet

Pénzcentrum
2026. március 16. 08:44

Hat nap alatt mintegy 20 százalékkal ugrott meg az olaj világpiaci ára, miután Donald Trump bejelentette, hogy az amerikai hadsereg súlyos csapásokat mért Irán legfontosabb olajexport-központjára, a Harg-szigetre. A drágulást tovább fűti, hogy az amerikai elnök szövetségesi segítséget kért a Hormuzi-szoros biztosításához. A megkeresett országok azonban egyelőre elzárkóznak a beavatkozástól.

A piaci feszültség azután fokozódott, hogy Trump közölte: az amerikai–izraeli hadművelet során jelentős pusztítást végeztek a Perzsa-öbölben található Harg-szigeten. Ezen a területen halad át a teljes iráni olajexport 90 százaléka. Bár az elnök állítása szerint a támadások során az energetikai infrastruktúrát szándékosan megkímélték, és kizárólag katonai célpontokat semmisítettek meg, a globális piacokon így is felerősödtek az ellátással kapcsolatos aggodalmak. A helyzetet tovább élezte Trump azon nyilatkozata, miszerint a hadsereg a jövőben akár "csak szórakozásból" is indíthat újabb csapásokat a sziget ellen - írja a Guardian.

A kínálat szűkülésétől való félelmet a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság is mélyítette a hétvégén. Trump a szövetségesek bevonását sürgette a globális olajkereskedelem szempontjából kulcsfontosságú útvonal újranyitásához és a szabad hajózás biztosításához.

Ezzel gyakorlatilag elismerte, hogy az Egyesült Államok egyedül nem képes megbirkózni az iráni erőkkel. A felhívás azonban akadályokba ütközött, mivel Japán és Ausztrália is elutasította a katonai részvételre vonatkozó kérést.

A közel-keleti konfliktus eszkalálódása miatt a Brent nyersolaj hordónkénti ára hétfő reggelre megközelítette a 105 dollárt. A drágulás mértéke egyhetes távlatban különösen markáns. Múlt héten, a stratégiai olajtartalékok felszabadításának bejelentésekor az árfolyam még 85 dollár alatt járt, amihez képest alig hat nap leforgása alatt nagyjából 20 százalékos árugrás következett be.
#világ #usa #olaj #donald trump #világgazdaság #irán #olajár #háború #Közel-Kelet #fegyveres konfliktus #energiaárak

