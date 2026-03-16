Brutális csapás ért egy újabb olajipari központot: ugranak az árak, ennek csak rossz vége lehet

Hat nap alatt mintegy 20 százalékkal ugrott meg az olaj világpiaci ára, miután Donald Trump bejelentette, hogy az amerikai hadsereg súlyos csapásokat mért Irán legfontosabb olajexport-központjára, a Harg-szigetre. A drágulást tovább fűti, hogy az amerikai elnök szövetségesi segítséget kért a Hormuzi-szoros biztosításához. A megkeresett országok azonban egyelőre elzárkóznak a beavatkozástól.

A piaci feszültség azután fokozódott, hogy Trump közölte: az amerikai–izraeli hadművelet során jelentős pusztítást végeztek a Perzsa-öbölben található Harg-szigeten. Ezen a területen halad át a teljes iráni olajexport 90 százaléka. Bár az elnök állítása szerint a támadások során az energetikai infrastruktúrát szándékosan megkímélték, és kizárólag katonai célpontokat semmisítettek meg, a globális piacokon így is felerősödtek az ellátással kapcsolatos aggodalmak. A helyzetet tovább élezte Trump azon nyilatkozata, miszerint a hadsereg a jövőben akár "csak szórakozásból" is indíthat újabb csapásokat a sziget ellen - írja a Guardian.

A kínálat szűkülésétől való félelmet a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság is mélyítette a hétvégén. Trump a szövetségesek bevonását sürgette a globális olajkereskedelem szempontjából kulcsfontosságú útvonal újranyitásához és a szabad hajózás biztosításához.

Ezzel gyakorlatilag elismerte, hogy az Egyesült Államok egyedül nem képes megbirkózni az iráni erőkkel. A felhívás azonban akadályokba ütközött, mivel Japán és Ausztrália is elutasította a katonai részvételre vonatkozó kérést.

A közel-keleti konfliktus eszkalálódása miatt a Brent nyersolaj hordónkénti ára hétfő reggelre megközelítette a 105 dollárt. A drágulás mértéke egyhetes távlatban különösen markáns. Múlt héten, a stratégiai olajtartalékok felszabadításának bejelentésekor az árfolyam még 85 dollár alatt járt, amihez képest alig hat nap leforgása alatt nagyjából 20 százalékos árugrás következett be.