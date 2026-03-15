Bejelentette Donald Trump: hadihajók indulnak a Perzsa-öbölbe, erővel nyitják meg a Hormuzi-szorost

Donald Trump amerikai elnök szombaton bejelentette, hogy az Egyesült Államok több országgal együttműködve hadihajókat küld a Perzsa-öbölbe. A cél a Hormuzi-szoros újranyitása, miután Irán gyakorlatilag leállította a térség kereskedelmi hajóforgalmát - írja az Axios.

A Hormuzi-szoros lezárása szinte teljesen megbénította az öbölből kiinduló kereskedelmi hajózást. A lépés súlyosan megzavarta a régió olajexportját, és destabilizálta a globális energiapiacokat. Amerikai, izraeli és más nyugati tisztviselők szerint az elmúlt napokban a szoros helyzete jelentette a legnagyobb aggodalmat a Trump-kormányzat számára.

Tegnap beszámoltunk róla: Irán ritka kivételt tett, és engedélyezte egyes indiai hajók áthaladását a Hormuzi-szoroson. Más forgalom azonban továbbra is blokkolva van, emiatt lehet Trump radikális döntése.

Az amerikai elnök a Truth Social platformon azt írta, hogy "számos ország, különösen azok, amelyeket Irán Hormuzi-szoros lezárására tett kísérlete érint, az Egyesült Államokkal együttműködve hadihajókat küld a szoros nyitva tartása és biztosítása érdekében". Az elnök Kínát, Franciaországot, Japánt, Dél-Koreát és az Egyesült Királyságot is felszólította, hogy küldjenek hajókat. Később hozzátette: az érintett országoknak maguknak is gondoskodniuk kell az átjáró biztonságáról, amiben az Egyesült Államok "sokat fog segíteni".

Bár Trump azt állította, hogy az Egyesült Államok "Irán katonai képességeinek 100 százalékát megsemmisítette", elismerte a fenyegetés folyamatosságát. Az irániak ugyanis továbbra is drónokat, tengeri aknákat és hajóelhárító rakétákat vetnek be a szorosban közlekedő hajók ellen.

Pete Hegseth védelmi miniszter a válság kezelésére a Közel-Keletre vezényelte a USS Tripoli kétéltű támadóhajót és a hozzá tartozó tengerészgyalogos expedíciós egységet. Ez az alakulat szükség esetén szárazföldi műveletek végrehajtására is képes.

Pénteken az amerikai haderő nagyszabású csapást mért a Harg-szigetre, amely Irán olajexportjának központja. A hadművelet során 90 katonai célpontot, köztük tengerészeti aknaraktárakat és rakétatárolókat semmisítettek meg. Trump egyértelművé tette, hogy az olajlétesítményeket ezúttal nem támadták. Ugyanakkor figyelmeztetett: amennyiben Irán nem hagy fel a szoros lezárásával, ezek az infrastruktúrák is célponttá válhatnak.

A kereskedelmi hajók katonai kísérése előtt az amerikai hadsereg tervei szerint először a szorosnál telepített iráni partvédelmi hajóelhárító rakétaállásokat kell megsemmisíteni. Trump ezt megerősítve azt írta: "Az Egyesült Államok addig is porig bombázza a partvidéket, és folyamatosan kilövi az iráni hajókat a vízből."

