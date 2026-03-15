2026. március 15. vasárnap Kristóf
New York, 2023. november 6.Donald Trump volt amerikai elnök az ellene és két gyermeke ellen csalás vádjával indított polgári per tárgyalásán New York állam Legfelsõbb Bíróságának tárgyalótermében 2023. november 6-án. A volt elnök, fi
Világ

Bejelentette Donald Trump: hadihajók indulnak a Perzsa-öbölbe, erővel nyitják meg a Hormuzi-szorost

Pénzcentrum
2026. március 15. 16:30

Donald Trump amerikai elnök szombaton bejelentette, hogy az Egyesült Államok több országgal együttműködve hadihajókat küld a Perzsa-öbölbe. A cél a Hormuzi-szoros újranyitása, miután Irán gyakorlatilag leállította a térség kereskedelmi hajóforgalmát - írja az Axios.

A Hormuzi-szoros lezárása szinte teljesen megbénította az öbölből kiinduló kereskedelmi hajózást. A lépés súlyosan megzavarta a régió olajexportját, és destabilizálta a globális energiapiacokat. Amerikai, izraeli és más nyugati tisztviselők szerint az elmúlt napokban a szoros helyzete jelentette a legnagyobb aggodalmat a Trump-kormányzat számára.

Tegnap beszámoltunk róla: Irán ritka kivételt tett, és engedélyezte egyes indiai hajók áthaladását a Hormuzi-szoroson. Más forgalom azonban továbbra is blokkolva van, emiatt lehet Trump radikális döntése.

Az amerikai elnök a Truth Social platformon azt írta, hogy "számos ország, különösen azok, amelyeket Irán Hormuzi-szoros lezárására tett kísérlete érint, az Egyesült Államokkal együttműködve hadihajókat küld a szoros nyitva tartása és biztosítása érdekében". Az elnök Kínát, Franciaországot, Japánt, Dél-Koreát és az Egyesült Királyságot is felszólította, hogy küldjenek hajókat. Később hozzátette: az érintett országoknak maguknak is gondoskodniuk kell az átjáró biztonságáról, amiben az Egyesült Államok "sokat fog segíteni".

Bár Trump azt állította, hogy az Egyesült Államok "Irán katonai képességeinek 100 százalékát megsemmisítette", elismerte a fenyegetés folyamatosságát. Az irániak ugyanis továbbra is drónokat, tengeri aknákat és hajóelhárító rakétákat vetnek be a szorosban közlekedő hajók ellen.

Pete Hegseth védelmi miniszter a válság kezelésére a Közel-Keletre vezényelte a USS Tripoli kétéltű támadóhajót és a hozzá tartozó tengerészgyalogos expedíciós egységet. Ez az alakulat szükség esetén szárazföldi műveletek végrehajtására is képes.

Pénteken az amerikai haderő nagyszabású csapást mért a Harg-szigetre, amely Irán olajexportjának központja. A hadművelet során 90 katonai célpontot, köztük tengerészeti aknaraktárakat és rakétatárolókat semmisítettek meg. Trump egyértelművé tette, hogy az olajlétesítményeket ezúttal nem támadták. Ugyanakkor figyelmeztetett: amennyiben Irán nem hagy fel a szoros lezárásával, ezek az infrastruktúrák is célponttá válhatnak.

A kereskedelmi hajók katonai kísérése előtt az amerikai hadsereg tervei szerint először a szorosnál telepített iráni partvédelmi hajóelhárító rakétaállásokat kell megsemmisíteni. Trump ezt megerősítve azt írta: "Az Egyesült Államok addig is porig bombázza a partvidéket, és folyamatosan kilövi az iráni hajókat a vízből."

Címlapfotó: Eduardo Munoz, MTI/MTVA 
Meghalt Jürgen Habermas

Meghalt Jürgen Habermas

Kilencvenhat éves korában elhunyt Jürgen Habermas, a huszadik század második felének egyik legnagyobb hatású német filozófusa és szociológusa.

2026. március 15.
Különleges kávézóra bukkantunk a határ menti kisvárosban: ilyen nincs még egy az országban!
2026. március 14.
Ezek lettek a legjobban fizetett szakmák 2026-ra Magyarországon: a 3-4 milliós havi fizuért diploma sem kell, bárki jelentkezhet
2026. március 15.
Fű alatt indult hatalmas árzuhanás a magyar boltokban: ezeket a termékeket érdemes most azonnal a kosárba tenni
2026. március 15.
Rengetegen vágynak erre az álommelóra itthon: diploma nélkül is dől a pénz - kiderült, miért félnek mégis belevágni
2026. március 15.
Egyre bizonyosabb, új gazdasági világválság első fázisába léptünk: Magyarország lehet az egyik legnagyobb vesztese
1
1 hete
Lehullott a lepel a Magyarországon elfogott rejtélyes ukrán készpénzről: nyugati bennfentesek tálaltak ki a teljes igazságról
2
5 napja
Közelebb a világháború, mint gondoltuk? Megint Magyarország lehet az egyik legnagyobb vesztese
3
2 hete
Hidegzuhany jöhet a magyaroknak: olyan lépést fontolgat Putyin, amibe belerokkanhat az ország
4
6 napja
Kezdődik: már Törökországot is lövik az irániak
5
1 hete
Itt a várva várt fordulat: Irán bocsánatot kért a közel-keleti országoktól, leállnak a támadásokkal
PÉNZÜGYI KISOKOS
Áru hitelezése
Áru hitelezése esetén az adós az áru birtokába jut, és azt csak bizonyos idő elteltével kell kifizetnie. Árut nem feltétlenül a tőkeerősebb cég hitelez a kevésbé tőkeerősnek: áruhitelezés az is, amikor egy szállító beszállítja egy nagyáruházba a termékeit, a nagyáruház pedig csak 90 nappal később fizet. Az áruhitelezéshez kapcsolódó speciális fogalom a váltó.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 15. 16:09
Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 11 játékhéten, vasárnap
Pénzcentrum  |  2026. március 15. 15:05
Fű alatt indult hatalmas árzuhanás a magyar boltokban: ezeket a termékeket érdemes most azonnal a kosárba tenni
Agrárszektor  |  2026. március 15. 17:31
Óriási felháborodás: durva, ami most a Balatonnál történik