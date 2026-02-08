2026. február 8. vasárnap Aranka
9 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Rekordméretű dróntámadás érte Zaporizzsját: 24 óra alatt 577 csapás
Világ

Rekordméretű dróntámadás érte Zaporizzsját: 24 óra alatt 577 csapás

Pénzcentrum
2026. február 8. 10:33

Rendkívül intenzív orosz támadássorozat érte Zaporizzsja megyét: egyetlen nap alatt 577 csapás érte a térséget, köztük csaknem 300 drónbevetés. A támadásoknak egy halálos áldozata és nyolc sebesültje van.

A zaporizzsjai régió katonai közigazgatását vezető Ivan Fedorov szerint a megye lakói az elmúlt időszak egyik legpusztítóbb dróntámadás-sorozatát élték át – erről az RBC Ukrajna hírügynökség számolt be. A megszálló erők kiterjedt offenzívát hajtottak végre, amelynek során 24 órán belül összesen 577 alkalommal csaptak le a térség különböző pontjaira - jelentette a Portfolio.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A támadók 297 különféle típusú pilóta nélküli repülőeszközt vetettek be a lakott települések ellen. A műveletekben elsősorban úgynevezett FPV drónokat használtak, amelyek különösen Vilnianszkot, Huljaipolét, Sztepnohirszkot és Novomikajivkát érintették súlyosan.

Kapcsolódó cikkünk:

Az offenzíva során egy civil életét vesztette, további nyolc lakos pedig megsérült. A sérüléseket a zaporizzsjai és a polohi körzetben történt becsapódások okozták.

A drónok mellett az orosz haderő más támadóeszközöket is bevetett. A légierő egységei 24 alkalommal mértek csapást különböző településekre, többek között Zovti Krucsira, Huljaipilszkére, Zaliznicsnére és Sirokére.

Rakéta-sorozatvetőkkel lőtték Huljaipolét, Mali Scserbakyt és Szvjatopetrivkát, miközben 253 tüzérségi becsapódás érte számos település belterületeit és peremkerületeit.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A pusztítás mértékét jelzi, hogy a hatóságokhoz legalább 67 bejelentés érkezett lakóingatlanokban, gépjárművekben és a közműhálózatban keletkezett károkról. A katasztrófavédelmi egységek a támadások után is folyamatosan dolgoztak az érintett helyszíneken.

Nem maradt érintetlen Herszon városa sem: február 8-án az éjszakai órákban az orosz alakulatok rakéta-sorozatvetőkkel támadták a települést. Itt legalább hat civil sérült meg, miközben kiterjedt tűzesetek alakultak ki, és jelentős károk érték a lakó- és raktárépületeket.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#ukrajna #halál #katasztrófavédelem #világ #drón #sérülés #támadás #tűzesetek #háború #orosz-ukrán háború #rakéta

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:30
11:00
10:33
10:03
09:33
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 8.
Erről a pesti helyről alig tud valaki: ingyen megjavítanak bármit, amit a szerviz már kidobásra ítélt
2026. február 7.
Így dőlnek el valójában az orvosi műhibaperek Magyarországon: milliókat is bukhatnak a tragédiák áldozatai
2026. február 7.
Magyarországot is elérte a sörhorror 2026-ra: most látni csak igazán, óriási a baj
2026. február 7.
A mentális egészség titkáról vallott a legendás ultrasportoló, Szőnyi Feri: Nem állok fejre a napkeltében jógapózban
2026. február 6.
Sorra zárnak be a magyarok kedvenc üzletei: nagy láncok is kivonulhatnak az országból
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 8. vasárnap
Aranka
6. hét
Február 8.
A házasság világnapja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Irányíthatatlan rakéta közeledik, bárhol becsapódhat: a magyar légiirányítás is kiadta a figyelmeztetést
2
1 hete
Itt a rendkívüli bejelentés: újra bevezetik a kötelező sorkatonaságot, ennyi időre kell majd bevonulni
3
1 hete
Óriási a baj a Tiszánál: rengeteg ember maradt gáz nélkül a dermesztő hidegben
4
2 hete
Kemény beismerést tett a NATO főtitkára: ha ez igaz, az oroszok bármikor lecsaphatnak Európára
5
6 napja
A legrosszabbra is fel kell készülnie Magyarországnak: így látják a gazdasági növekedést a szakértők
PÉNZÜGYI KISOKOS
Módusz
olyan helyzeti középérték, amely az adott statisztikai sokaságban a legtöbbször fordul elő. Tipikus érték, amely körül a sokaság elemei tömörülnek.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 8. 06:02
Erről a pesti helyről alig tud valaki: ingyen megjavítanak bármit, amit a szerviz már kidobásra ítélt
Pénzcentrum  |  2026. február 7. 19:18
Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 6. játékhéten
Agrárszektor  |  2026. február 8. 09:33
Lerohanta a meleg az országot: ilyen is rég volt itthon