Rekordméretű dróntámadás érte Zaporizzsját: 24 óra alatt 577 csapás

Tíz nagy hatótávolságú rakétát lőttek ki az ukrán erők az oroszországi Belgorodra.
Rendkívül intenzív orosz támadássorozat érte Zaporizzsja megyét: egyetlen nap alatt 577 csapás érte a térséget, köztük csaknem 300 drónbevetés. A támadásoknak egy halálos áldozata és nyolc sebesültje van.
A zaporizzsjai régió katonai közigazgatását vezető Ivan Fedorov szerint a megye lakói az elmúlt időszak egyik legpusztítóbb dróntámadás-sorozatát élték át – erről az RBC Ukrajna hírügynökség számolt be. A megszálló erők kiterjedt offenzívát hajtottak végre, amelynek során 24 órán belül összesen 577 alkalommal csaptak le a térség különböző pontjaira - jelentette a Portfolio.
A támadók 297 különféle típusú pilóta nélküli repülőeszközt vetettek be a lakott települések ellen. A műveletekben elsősorban úgynevezett FPV drónokat használtak, amelyek különösen Vilnianszkot, Huljaipolét, Sztepnohirszkot és Novomikajivkát érintették súlyosan.
Az offenzíva során egy civil életét vesztette, további nyolc lakos pedig megsérült. A sérüléseket a zaporizzsjai és a polohi körzetben történt becsapódások okozták.
A drónok mellett az orosz haderő más támadóeszközöket is bevetett. A légierő egységei 24 alkalommal mértek csapást különböző településekre, többek között Zovti Krucsira, Huljaipilszkére, Zaliznicsnére és Sirokére.
Rakéta-sorozatvetőkkel lőtték Huljaipolét, Mali Scserbakyt és Szvjatopetrivkát, miközben 253 tüzérségi becsapódás érte számos település belterületeit és peremkerületeit.
A pusztítás mértékét jelzi, hogy a hatóságokhoz legalább 67 bejelentés érkezett lakóingatlanokban, gépjárművekben és a közműhálózatban keletkezett károkról. A katasztrófavédelmi egységek a támadások után is folyamatosan dolgoztak az érintett helyszíneken.
Nem maradt érintetlen Herszon városa sem: február 8-án az éjszakai órákban az orosz alakulatok rakéta-sorozatvetőkkel támadták a települést. Itt legalább hat civil sérült meg, miközben kiterjedt tűzesetek alakultak ki, és jelentős károk érték a lakó- és raktárépületeket.
