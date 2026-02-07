Rakétatámadás érte Oroszországot: egy 400 ezres város kapott közvetlen találatot

Tíz nagy hatótávolságú rakétát lőttek ki az ukrán erők az oroszországi Belgorodra, amely egy napon belül már másodszor vált célponttá; a két támadásban összesen hatan sérültek meg.

A TASZSZ orosz állami hírügynökség beszámolója szerint az ukrán erők nagyszabású rakétacsapást mértek Belgorodra. Vjacseszlav Gladkov kormányzó megerősítette, hogy a várost tíz rakétával támadták meg. Közlése szerint az esti támadásban ketten sérültek meg - közölte a Portfolio.

A mostani támadás már a második volt aznap, amely a várost érte. A reggeli órákban végrehajtott csapás következtében négy embert kellett kórházba szállítani. A kormányzó tájékoztatása szerint a támadások során kereskedelmi létesítmények rongálódtak meg, 38 gépjármű sérült, valamint 17 lakóépületben keletkezett kár.

A mintegy négyszázezer lakosú Belgorod az ukrán határ közelében fekszik, ezért a megye és annak székhelye gyakran válik katonai műveletek helyszínévé. Az orosz erők szintén innen indítanak hadműveleteket Ukrajna irányába. A szemben álló felek folyamatosan nagy hatótávolságú fegyverrendszereket vetnek be egymás területe ellen. Bár mindkét oldal azt hangsúlyozza, hogy elsősorban katonai célpontokat igyekszik megsemmisíteni, a támadások rendszeresen követelnek polgári áldozatokat is. Moszkva és Kijev kölcsönösen azzal vádolja egymást, hogy szándékosan mér csapásokat a civil lakosságra.