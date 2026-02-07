A nyugati korlátozások dacára dinamikusan bővül az A7 orosz pénzügyi társaság.
Rakétatámadás érte Oroszországot: egy 400 ezres város kapott közvetlen találatot
Tíz nagy hatótávolságú rakétát lőttek ki az ukrán erők az oroszországi Belgorodra, amely egy napon belül már másodszor vált célponttá; a két támadásban összesen hatan sérültek meg.
A TASZSZ orosz állami hírügynökség beszámolója szerint az ukrán erők nagyszabású rakétacsapást mértek Belgorodra. Vjacseszlav Gladkov kormányzó megerősítette, hogy a várost tíz rakétával támadták meg. Közlése szerint az esti támadásban ketten sérültek meg - közölte a Portfolio.
A mostani támadás már a második volt aznap, amely a várost érte. A reggeli órákban végrehajtott csapás következtében négy embert kellett kórházba szállítani. A kormányzó tájékoztatása szerint a támadások során kereskedelmi létesítmények rongálódtak meg, 38 gépjármű sérült, valamint 17 lakóépületben keletkezett kár.
A mintegy négyszázezer lakosú Belgorod az ukrán határ közelében fekszik, ezért a megye és annak székhelye gyakran válik katonai műveletek helyszínévé. Az orosz erők szintén innen indítanak hadműveleteket Ukrajna irányába. A szemben álló felek folyamatosan nagy hatótávolságú fegyverrendszereket vetnek be egymás területe ellen. Bár mindkét oldal azt hangsúlyozza, hogy elsősorban katonai célpontokat igyekszik megsemmisíteni, a támadások rendszeresen követelnek polgári áldozatokat is. Moszkva és Kijev kölcsönösen azzal vádolja egymást, hogy szándékosan mér csapásokat a civil lakosságra.
Moszkvában péntek reggel merényletet követtek el Vlagyimir Alekszejev altábornagy, az orosz katonai hírszerzés második embere ellen
A Forradalmi Gárdához közel álló hírügynökség által közölt dokumentum szerint Irán a Hormuzi-szoros blokádjára és összehangolt támadásokra készül egy esetleges összecsapás esetén.
Friedrich Merz német kancellár kétnapos közel-keleti körútján Szaúd-Arábiát, Katart és az Egyesült Arab Emírségeket kereste fel jelentős üzleti delegáció kíséretében.
A tél hátralevő részében fűtés nélkül marad Kijevben több mint 1100 lakótömb
Emmanuel Macron francia elnök legfőbb tanácsadója kedden Moszkvában tárgyalt orosz tisztviselőkkel Ukrajnáról.
Az Egyesült Arab Emírségekben tartott kétnapos béketárgyalások eredményeként Ukrajna és Oroszország nagyarányú hadifogolycseréről állapodott meg.
Európa vezetője komoly figyelmeztetést adott: olyan konfliktus körvonalazódik, amely egy teljes régiót sodorhat veszélybe
Friedrich Merz német kancellár közel-keleti körútján hangsúlyozta: Németország mindent megtesz a térség stabilizálásáért és a feszültségek enyhítéséért.
Egy floridai esküdtszék öt vádpontban mondta ki bűnösnek az 59 éves férfit.
Olyan államadósság-krízis közeleg, amilyenre még nem volt példa: már látszanak a jelek, minden egy irányba mutat
Az egyes országok kilátásaira kitérve röviden a Fitch Ratings az amerikai adósságpályát tartja a legkockázatosabbnak.
Ebbe nem csak Magyarország, de az egész világ beleroppanhat: egy új korszak kezdődik, 64 éve nem történt ilyen - baljósak az előjelek
Oroszország felkészült a nukleáris fegyverek korlátozását szabályozó egyezmény lejáratára, a világ újra különösen veszélyes lehet.
A helyzetet súlyosbítja, hogy január eleje óta leálltak a Venezuelából érkező olajszállítások.
A csaknem négy éve tartó háborúval kapcsolatban, Zelenszkij konkrét adatokat közölt az ukrán veszteségekről.
A Kreml nyitva hagyta a béke lehetőségét, de nem árulta el, mit vár Kijevtől – nyugati elemzők szerint a feltételek sokkolóak lehetnek.
Decemberben az euróövezetben az elemzők által vártnak megfelelő mértékben, 0,3 százalékkal csökkentek a termelői árak havi bázison.
Kiszivárgott nyugati tervek borzolják a kedélyeket Moszkvában: az orosz fél szerint ez nem béke, hanem újabb konfliktus kezdete.
Egyetlen üzlet elég volt ahhoz, hogy Musk történelmet írjon: ekkora vagyonnak földi halandó még nem rendelkezett.
Brutális orosz támadás után óriási a vészhelyzet Ukrajnában: több százezer ember fűtés nélkül maradt
A nagyszabású támadás olyan időszakban történt, amikor az éjszakai hőmérséklet mínusz 23 Celsius-fokra süllyedt.
Súlyos kijelentést tett az Európai Központi Bank volt elnöke: alárendeltté és megosztottá válhat az unió
Az egykori EKB-elnök figyelmeztet: ha az EU nem lép gyorsan, elveszítheti globális befolyását és ipari erejét.
Elfogyott a munkaerő? Ilyen szakembereket keresnek most leginkább a cégek
Hiába a versenyképes bér, egyre több pozícióra egyszerűen nincs jelentkező.
