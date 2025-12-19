2025. december 19. péntek Viola
The digital crypto currency Bitcoin. 3d illustration.
Megtakarítás

Újabb pénzügyi szolgáltató nyírbálja meg magyarországi tevékenységét: ez lesz a megtakarítók pénzével

Pénzcentrum
2025. december 19. 09:40

Az eToro bejelentette, hogy a szabályozási változások miatt megszünteti a valódi kriptodevizák kereskedését Magyarországon. December 26-tól a hazai felhasználók már nem vásárolhatnak és nem adhatnak el kriptót a platformon, csak kripto CFD-k maradnak elérhetők. A döntés újabb szereplők kivonulását vetítheti előre az év hátralévő részében.

Újabb szolgáltató döntött úgy, hogy a szabályozási környezet miatt kivonul a magyar kriptopiacról: az eToro is megszünteti a valódi kriptodevizák kereskedését Magyarországon. A cég tájékoztatása szerint december 26-tól a hazai felhasználók már nem vásárolhatnak és nem adhatnak el kriptót a platformon, kizárólag a kripto CFD-k kereskedése marad elérhető - írja a revb.hu.

A felhasználók december 26-ig zárhatják le meglévő kriptós pozícióikat, ezt követően sem értékesítésre, sem új vásárlásra nem lesz lehetőség. A megmaradó kriptoeszközök csak az eToro Crypto Walletbe lesznek áthelyezhetők az év vége után, ráadásul nem minden token esetében támogatott ez az opció.

A stakelésben lévő kriptoeszközök után december 26-tól megszűnik a hozamjóváírás, a tokenek automatikusan kikerülnek a stakelésből. Az eToro – a többi piaci szereplőhöz hasonlóan – a magyar szabályozás változásaira hivatkozva hozta meg döntését, és nem kizárt, hogy az év hátralévő részében további szolgáltatók is hasonló lépéseket jelentenek be.
Címlapkép: Getty Images
