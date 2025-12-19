Karácsonyfaárusok szerint évek óta visszatérő gond, hogy az ünnepek közeledtével egyre több fenyőfa tűnik el a standokról:
Újabb pénzügyi szolgáltató nyírbálja meg magyarországi tevékenységét: ez lesz a megtakarítók pénzével
Az eToro bejelentette, hogy a szabályozási változások miatt megszünteti a valódi kriptodevizák kereskedését Magyarországon. December 26-tól a hazai felhasználók már nem vásárolhatnak és nem adhatnak el kriptót a platformon, csak kripto CFD-k maradnak elérhetők. A döntés újabb szereplők kivonulását vetítheti előre az év hátralévő részében.
Újabb szolgáltató döntött úgy, hogy a szabályozási környezet miatt kivonul a magyar kriptopiacról: az eToro is megszünteti a valódi kriptodevizák kereskedését Magyarországon. A cég tájékoztatása szerint december 26-tól a hazai felhasználók már nem vásárolhatnak és nem adhatnak el kriptót a platformon, kizárólag a kripto CFD-k kereskedése marad elérhető - írja a revb.hu.
A felhasználók december 26-ig zárhatják le meglévő kriptós pozícióikat, ezt követően sem értékesítésre, sem új vásárlásra nem lesz lehetőség. A megmaradó kriptoeszközök csak az eToro Crypto Walletbe lesznek áthelyezhetők az év vége után, ráadásul nem minden token esetében támogatott ez az opció.
A stakelésben lévő kriptoeszközök után december 26-tól megszűnik a hozamjóváírás, a tokenek automatikusan kikerülnek a stakelésből. Az eToro – a többi piaci szereplőhöz hasonlóan – a magyar szabályozás változásaira hivatkozva hozta meg döntését, és nem kizárt, hogy az év hátralévő részében további szolgáltatók is hasonló lépéseket jelentenek be.
Aki még nem intézte el az év végi befizetést a megtakarítási számlájára, annak nem árt sietnie: már csak néhány munkanap maradt az évből.
A CoinCash a Revoluthoz hasonlóan felfüggeszti minden szolgáltatását Magyarországon a hazai kriptoszabályozás miatt.
Pénzügyekről vallott Gálvölgyi János: Ha nem tudod, mi a gazdagság, azt sem tudod, hogy szegény vagy-e
Gálvölgyi János, a Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész ritka őszinteséggel beszélt anyagi helyzetéről.
A gyorsan változó pénzügyi környezetben a magyar befektetők 2025-ben egyértelműen a növekedési potenciállal rendelkező, innovatív szektorok felé fordultak.
A magyar családok többsége szűkösen ünnepel idén karácsonykor: sokan csak a gyerekeknek vesznek ajándékot, mások jelképes meglepetésekkel készülnek,
Az MBH Bank már 2025 decemberére teljesítette a törvényben előírt ATM-telepítési kötelezettségét.
Hivatalos: változnak az ingyenes készpénzfelvétel szabályai Magyarországon, ez minden számlatulajdonost érint
Megjelent a Magyar Közlönyben az a jogszabály-módosítás, amely megemeli az ingyenes készpénzfelvétel értékhatárát a lakossági ügyfelek számára.
Ezek a legjobb befektetési lehetőségek 2025 végén: még az adón is legálisan lehet spórolni, bárki beszállhat
A Pénzcentrum megviszgálta a legjobb év végi befektetési lehetőséget.
Befejezi portfóliómenedzseri pályafutását Zsiday Viktor.
Magyarországon futnak össze a soktízmilliárdos piramisjáték szálai: károsultak ezrei futhatnak a pénzük után
Izrael történetének legnagyobb piramisjáték-csalója, Michael David Greenfield mintegy 200 millió dolláros kárt okozott. A szálak Magyarországon futnak össze.
Sokk a magyar családoknál: csendben úszik el a bankba félretett pénzük, sokan nem is tudják, mi történik valójában
Az MNB előzetes adatai alapján a magyarok mintegy 12 626,5 milliárd forintot tartanak lekötés nélkül a bankszámlájukon.
Az Államadósságkezelő Központ (ÁKK) a mai aukciókon az eredetileg tervezett 55 milliárd forint helyett 95 milliárd forint értékben értékesített állampapírokat.
A készpénz az egyik legegyszerűbb, mégis gyakran legnehezebben „ünnepivé” varázsolható ajándék. Viszont egy kis kreativitással a pénz ajándék karácsonyra remek meglepetés lehet.
A könyv a jelenlegi piaci helyzetben különösen aktuális kérdésekre is választ ad.
Az ezüst ára rekordmagasságba emelkedett a várható amerikai kamatcsökkentés és a technológiai ipar erős kereslete miatt.
A napi kamatjóváírás miatt az EBKM 4,92 százalék.
A részvénypiac forgalma 18,3 milliárd forint volt, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest.
A lakosság többsége fontosnak tartja, hogy előre felkészüljön a karácsonyi kiadásokra – derül ki egy friss felmérésből.
Ez a cég ott lát lehetőséget, ahonnan más menekül: bevásárolták magukat egy borsodi zsákfalu baromfifeldolgozójába
A Pi-Pi Kft. a Demján Sándor Tőkeprogram segítségével korszerűsíti az üzemet.
Elektromos 4x4 városban, országúton, terepen: hol jön ki az előnye?
Mit is nyújt a négykerék-hajtás a mindennapokban az autósok számára?
Változó karácsonyi kosár: spórolnak a magyarok, de a menüre nem sajnálják
Egy kutatás szerint továbbra is kiemelt fontosságú az ünnep, de sokan szűkebb kerettel gazdálkodnak, visszafogják az ajándékköltést, és a megfizethető meglepetések felé fordulnak.
Évente tízmilliárdokat lopnak el a csalók hazai bankszámlákról – Kiderült, ki a legkönnyebb célpont
Becslések szerint 2,6 millió magyar változtatott online vásárlási szokásain, miután átverték vagy csalás célpontja lett, 40%-uk emiatt kevesebbet vásárol a neten.
