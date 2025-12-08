2025. december 8. hétfő Mária
8 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Fehér Ház, Washington DC
Világ

Meglepő kijelentést tett Donald Trump: Zelenszkij "nem áll készen", mi lesz így a nagy béketervvel?

Pénzcentrum
2025. december 8. 09:25

Donald Trump amerikai elnök csalódottságát fejezte ki, amiért Volodimir Zelenszkij ukrán elnök még nem olvasta el az amerikai békejavaslatot, miközben a floridai háromnapos tárgyalássorozat lezárult a két ország között.

"Kissé csalódott vagyok, hogy Zelenszkij elnök úr még nem olvasta el a javaslatot. Legalábbis néhány órával ezelőtt még így állt a dolog. A népének nagyon tetszik, de neki még nem" – jelentette ki újságírók előtt Donald Trump vasárnap a The Guardian tudósítása szerint.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az amerikai elnök nyilatkozata a floridai háromnapos amerikai-ukrán egyeztetéssorozat lezárását követően hangzott el. A megbeszéléseket Zelenszkij "nehéznek, de konstruktívnak" minősítette.

Az ukrán államfő hétfőn Londonba utazik, ahol Keir Starmer brit kormányfővel, valamint francia és német vezetőkkel folytat tárgyalásokat az amerikai javaslatokról. Starmer korábban hangsúlyozta, hogy Ukrajnának önállóan kell döntenie jövőjéről, és megerősítette az európai békefenntartók kulcsszerepét az ország biztonságának szavatolásában.

Kapcsolódó cikkeink:

Bár Washington kommunikációja szerint a békefolyamat záró szakaszához érkeztek, sem Moszkva, sem Kijev részéről nem mutatkozik jelentős hajlandóság a megállapodásra. Trump szerint az oroszoknak "nincs bajuk" a javaslattal, azonban Vlagyimir Putyin nyilvánosan nem támogatta a tervet, sőt, egyes elemeit működésképtelennek nevezte. Steven Witkoff és Jared Kushner múlt heti moszkvai tárgyalásai sem hoztak áttörést.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A korábban bemutatott 28 pontos amerikai béketerv többek között a Donbasz Oroszországnak történő átadását, valamint Ukrajna NATO-csatlakozásról való alkotmányos lemondását tartalmazza. Az Egyesült Államok cserébe biztonsági garanciákat ígér Ukrajnának, bár ezek részletei továbbra sem ismertek. A dokumentumot Trump korábbi üzlettársa, jelenlegi különmegbízottja, Steve Witkoff készítette, Trump veje, Jared Kushner és Marco Rubio külügyminiszter közreműködésével.
Címlapkép: Getty Images
#ukrajna #amerika #világ #tárgyalás #donald trump #amerikai egyesült államok #vlagyimir putyin #háború #volodimir zelenszkij #orosz-ukrán háború #béke

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:13
10:01
09:25
09:18
09:11
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 8.
Brutál túlárazottság mellett robbant be a lakáspiacra az Otthon Start: megéri így felvenni az OSP kölcsönt?
2025. december 7.
Nyugdíj mellett keresi rommá magát a kiégett autószerelő: 33 év után váltott melót, bejött neki
2025. december 8.
Nyugdíjemelés 2026: lesz, akinek plusz 22 ezer forint is jár, más egy fillért sem kap januárban
2025. december 7.
Törvény nem tiltja, de bolond, aki így vezet télen: belső vérzés, tartós egészségkárosodás lehet a vége
2025. december 7.
Gyökeres változás kell, vagy annyi lesz a Balatonnak? Kiderült, mit is terveznek a magyar tengernél
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 8. hétfő
Mária
50. hét
December 8.
Buddha megvilágosodásának napja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Hivatalos, átment a nyugdíjreform: tényleg az átlagbérhez kötik az idősek járandóságait
2
1 hete
Meglepő bejelentést tett Zelenszkij: újabb fordulat jöhet a háborúban?
3
2 napja
Óriási a baj, eltalálták a csernobili atomerőmű védőburkolatát: katasztrófától tart az ENSZ, ez nem tréfa
4
2 napja
Riasztották a NATO-gépeket, óriási támadást indított Oroszország: megelőző intézkedésekre volt szükség
5
6 napja
Nem kertelt tovább Putyin, kimondta, amitől mindenki tartott: az oroszok készen állnak egész Európával háborúzni
PÉNZÜGYI KISOKOS
Nyíltvégű befektetési alap
határozatlan időre létrejött pénzügyi alap, amely az általa összegyűjtött pénzeket befekteti. Bármikor lehet ki és befizetni.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 8. 10:01
Nyugdíjemelés 2026: lesz, akinek plusz 22 ezer forint is jár, más egy fillért sem kap januárban
Pénzcentrum  |  2025. december 8. 06:30
Hihetetlen karácsonyfa-akció indult az Auchannál: ennyibe kerül a nordmann fenyő, ezüstfenyő 2025-ben
Agrárszektor  |  2025. december 8. 09:09
Csúnyán lebuktak a horgászok Magyarországon: durva, mit tettek