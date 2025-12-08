Bár a sérült részeket korábban ideiglenesen lezárták, a végleges helyreállítás továbbra is megoldatlan.
Meglepő kijelentést tett Donald Trump: Zelenszkij "nem áll készen", mi lesz így a nagy béketervvel?
Donald Trump amerikai elnök csalódottságát fejezte ki, amiért Volodimir Zelenszkij ukrán elnök még nem olvasta el az amerikai békejavaslatot, miközben a floridai háromnapos tárgyalássorozat lezárult a két ország között.
"Kissé csalódott vagyok, hogy Zelenszkij elnök úr még nem olvasta el a javaslatot. Legalábbis néhány órával ezelőtt még így állt a dolog. A népének nagyon tetszik, de neki még nem" – jelentette ki újságírók előtt Donald Trump vasárnap a The Guardian tudósítása szerint.
Az amerikai elnök nyilatkozata a floridai háromnapos amerikai-ukrán egyeztetéssorozat lezárását követően hangzott el. A megbeszéléseket Zelenszkij "nehéznek, de konstruktívnak" minősítette.
Az ukrán államfő hétfőn Londonba utazik, ahol Keir Starmer brit kormányfővel, valamint francia és német vezetőkkel folytat tárgyalásokat az amerikai javaslatokról. Starmer korábban hangsúlyozta, hogy Ukrajnának önállóan kell döntenie jövőjéről, és megerősítette az európai békefenntartók kulcsszerepét az ország biztonságának szavatolásában.
Bár Washington kommunikációja szerint a békefolyamat záró szakaszához érkeztek, sem Moszkva, sem Kijev részéről nem mutatkozik jelentős hajlandóság a megállapodásra. Trump szerint az oroszoknak "nincs bajuk" a javaslattal, azonban Vlagyimir Putyin nyilvánosan nem támogatta a tervet, sőt, egyes elemeit működésképtelennek nevezte. Steven Witkoff és Jared Kushner múlt heti moszkvai tárgyalásai sem hoztak áttörést.
JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A korábban bemutatott 28 pontos amerikai béketerv többek között a Donbasz Oroszországnak történő átadását, valamint Ukrajna NATO-csatlakozásról való alkotmányos lemondását tartalmazza. Az Egyesült Államok cserébe biztonsági garanciákat ígér Ukrajnának, bár ezek részletei továbbra sem ismertek. A dokumentumot Trump korábbi üzlettársa, jelenlegi különmegbízottja, Steve Witkoff készítette, Trump veje, Jared Kushner és Marco Rubio külügyminiszter közreműködésével.
Megszólalt Trump egyik legerősebb embere: karnyújtásnyira az ukrajnai háború lezárása, ezek még a kérdéses pontok
Keith Kellogg szerint már karnyújtásnyira van a megállapodás az ukrajnai háború lezárásáról, ugyanakkor a Donbász hovatartozása és a zaporizzsjai atomerőmű sorsa továbbra is komoly vitapont.
Közel az összeomlás, dupla rezsicsekket kap decemberben rengeteg dolgozó: sok cég a béreket sem tudja kifizetni
Kisvállalkozások ezrei kerültek pénzügyi csapdába az év végén: nincs elegendő forrásuk a decemberi bérek kifizetésére, közben a szolgáltatók dupla rezsit szednek be.
Az amerikai nemzetbiztonsági stratégia módosításai sok mindenben megegyeznek az orosz elképzelésekkel, de a mélyállam megakadályozhatja a végrehajtásukat.
Zelenszkij ukrán elnök telefonon egyeztetett Trump különmegbízottjával és vejével az ukrajnai békefolyamatról
Aszad-rezsim egykori vezetői milliókat költenek fegyveres erők szervezésére Szíriában, hogy visszaszerezzék elvesztett hatalmukat.
Kiderült, aljas módszerrel soroznak be embereket az orosz hadseregbe: több áldozat meghalt már az ukrán fronton
Egy kenyai fiatalember, David Kuloba, aki biztonsági őri állás reményében utazott Oroszországba, az ukrán fronton vesztette életét, miután megtévesztő toborzás áldozata lett.
Riasztották a NATO-gépeket, óriási támadást indított Oroszország: megelőző intézkedésekre volt szükség
Lengyelország NATO-vadászgépeket és légvédelmi rendszereket aktivált szombat hajnalban, miután Oroszország nagyszabású drón- és rakétatámadást indított Ukrajna ellen.
Oroszország teljes tengeri blokádot fontolgat az ukrán kereskedelmi forgalom ellen a tartályhajóit ért dróntámadások következtében.
Titkos csodafegyvert kapott Ukrajna: elismerték, ott van a vadászgépeken, megváltozhat a háború forgatókönyve
Ukrajna F-16-os vadászgépeit fejlett célzórendszerekkel látták el, amelyek lehetővé teszik lézervezérelt fegyverek, köztük az amerikai gyártmányú APKWS II precíziós rakétarendszer bevetését.
Az ukrán hírszerzés jelentése szerint különleges egységük megsemmisített egy MiG-29-es vadászgépet.
Lecsapott a kőkemény hidegbetörés, támad a mínusz 20-28 fok: ennek a fele sem tréfa, kiadták a figyelmeztetést
A poláris eredetű légtömegek miatt a hőmérséklet jóval az átlag alá esett, és a következő hetekben is tartósan hideg, helyenként havazás várható.
Ukrán és amerikai tárgyalók közösen szólították fel Oroszországot a békére való elkötelezettségre.
A reform legfontosabb eleme, hogy a nyugdíjak szintjét legalább 2031-ig a bérekhez viszonyítva minimum 48 százalékon garantálnák.
Óriási a baj, eltalálták a csernobili atomerőmű védőburkolatát: katasztrófától tart az ENSZ, ez nem tréfa
A csernobili atomerőmű 2019-ben épült védőburkolata már nem képes ellátni alapvető biztonsági feladatát, miután egy dróntámadás jelentős károkat okozott a szerkezetben.
Váratlan szövetségesre tett szert Vlagyimir Putyin: ez az ország kész végtelen mennyiségű orosz olajat vásárolni
A két vezető több együttműködési megállapodást írt alá a kereskedelemtől a mezőgazdaságig terjedő területeken.
Senki sem szólt neki hogy a Fabergé-tojás nem ehető.
Országszerte diákok jelentették be, hogy akár 90 városban is tiltakozásokra lehet számítani a döntés miatt.
Kiszivárgott egy kép Putyin titkos gyermekéről: leesik az állad, hol bukkant fel most, keményen betámadták
Putyinnak két hivatalos lánya is van korábbi feleségétől, Ljudmila Alekszandrovna Ocseretnajaától.
-
Adatvezérelt energiakereskedelem és AI-transzformáció: ezek az Audax Renewables jövőévi célkitűzései
A Pénzcentrum Pap Gabriellát, az energetikai vállalat ügyvezető igazgatóját kérdezte.
-
3,5%-os kamatozású hitellel segíti a tudatos otthontervezést a Fundamenta megújult lakásszámlája (THM: 5,04–5,31%) (x)
Frissítette egyik legnépszerűbb termékét, az Otthontervező Lakásszámlát a Fundamenta, azzal a céllal, hogy még inkább megkönnyítse ügyfelei számára lakáscéljaik elérését.
-
A stílus maga az ember - már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei (x)
A Gránit Bank most azon ügyfeleinek, akiknek az ajánlására két további ügyfél számlát nyit a banknál december 19-ig, díjmentesen biztosít digitális fizetésre alkalmas karkötőt.