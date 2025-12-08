Meglepő kijelentést tett Donald Trump: Zelenszkij "nem áll készen", mi lesz így a nagy béketervvel?

Donald Trump amerikai elnök csalódottságát fejezte ki, amiért Volodimir Zelenszkij ukrán elnök még nem olvasta el az amerikai békejavaslatot, miközben a floridai háromnapos tárgyalássorozat lezárult a két ország között.

"Kissé csalódott vagyok, hogy Zelenszkij elnök úr még nem olvasta el a javaslatot. Legalábbis néhány órával ezelőtt még így állt a dolog. A népének nagyon tetszik, de neki még nem" – jelentette ki újságírók előtt Donald Trump vasárnap a The Guardian tudósítása szerint.

Az amerikai elnök nyilatkozata a floridai háromnapos amerikai-ukrán egyeztetéssorozat lezárását követően hangzott el. A megbeszéléseket Zelenszkij "nehéznek, de konstruktívnak" minősítette.

Az ukrán államfő hétfőn Londonba utazik, ahol Keir Starmer brit kormányfővel, valamint francia és német vezetőkkel folytat tárgyalásokat az amerikai javaslatokról. Starmer korábban hangsúlyozta, hogy Ukrajnának önállóan kell döntenie jövőjéről, és megerősítette az európai békefenntartók kulcsszerepét az ország biztonságának szavatolásában.

Bár Washington kommunikációja szerint a békefolyamat záró szakaszához érkeztek, sem Moszkva, sem Kijev részéről nem mutatkozik jelentős hajlandóság a megállapodásra. Trump szerint az oroszoknak "nincs bajuk" a javaslattal, azonban Vlagyimir Putyin nyilvánosan nem támogatta a tervet, sőt, egyes elemeit működésképtelennek nevezte. Steven Witkoff és Jared Kushner múlt heti moszkvai tárgyalásai sem hoztak áttörést.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A korábban bemutatott 28 pontos amerikai béketerv többek között a Donbasz Oroszországnak történő átadását, valamint Ukrajna NATO-csatlakozásról való alkotmányos lemondását tartalmazza. Az Egyesült Államok cserébe biztonsági garanciákat ígér Ukrajnának, bár ezek részletei továbbra sem ismertek. A dokumentumot Trump korábbi üzlettársa, jelenlegi különmegbízottja, Steve Witkoff készítette, Trump veje, Jared Kushner és Marco Rubio külügyminiszter közreműködésével.