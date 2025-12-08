Donald Trump amerikai elnök csalódottságát fejezte ki, amiért Volodimir Zelenszkij ukrán elnök még nem olvasta el az amerikai békejavaslatot.
Újabb csapás a Louvre-nak: az ékszerrablás után most több száz műtárgy rongálódott meg
A Louvre egyiptomi részlegében több száz műalkotás sérült meg egy novemberi vízszivárgás miatt, mindössze hetekkel az ékszerrablás után, amely már korábban is felvetette a múzeum infrastrukturális problémáit, közölte a The Guardian.
A párizsi múzeum vasárnapi közleménye szerint november 26-án fedezték fel a szivárgást, amely "300-400 művet" érintett. Francis Steinbock, a múzeum helyettes igazgatója elmondta, hogy főként "egyiptológiai folyóiratok" és kutatók által használt "tudományos dokumentációk" sérültek meg.
A sérült tételek a 19. század végéről és a 20. század elejéről származnak, és bár "rendkívül hasznosak", de "semmiképpen sem egyediek". Steinbock hangsúlyozta, hogy "jelenleg nincs helyrehozhatatlan és végleges veszteség a gyűjteményben".
A Louvre belső vizsgálatot indít a novemberi szivárgás ügyében, amelyet a fűtési és szellőzési rendszer egyik szelepének véletlen megnyitása okozott. Ennek következtében víz szivárgott a Mollien-szárny mennyezetén keresztül, ahol a könyveket tárolták.
A múzeum igazgatója szerint a "teljesen elavult" rendszert már hónapokkal ezelőtt leállították, és 2026 szeptemberétől tervezik lecserélni. A sérült műveket "megszárítják, könyvkötőhöz küldik restaurálásra, majd visszahelyezik a polcokra".
Az eset alig néhány héttel azután történt, hogy októberben egy négytagú banda fényes nappal behatolt a világ leglátogatottabb művészeti múzeumába, és mindössze hét perc alatt ellopott egy becsült értéken 102 millió dollár értékű ékszerkollekciót, majd elmenekült. A rablás komoly vitát indított a múzeum elöregedett infrastruktúrájáról.
A Louvre november végén bejelentette, hogy a legtöbb nem EU-s látogató számára megemeli a jegyárakat. Többek közt az amerikai, a brit és a kínai turistáknak 32 eurót kell majd fizetniük a belépésért. A 45%-os áremelés célja, hogy az éves bevételt akár 23 millió dollárral növelje a strukturális fejlesztések finanszírozására. A Louvre 2024-ben 8,7 millió látogatót fogadott, akiknek 69%-a külföldről érkezett.
