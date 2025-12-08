Új hírek érkeztek a csernobili erőműről a brutális orosz támadás után: ez most az ENSZ álláspontja

Az Egyesült Államok rendkívül kedvező ajánlatot tett Lengyelországnak: 250 használt Stryker páncélozott járművet kínál mindössze 1 dollárért.
A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség megerősítette, hogy a csernobili atomerőmű védőburkolatának februári dróntámadás okozta sérülése ellenére nem emelkedett a sugárzás szintje a környéken - írja a New York Times.
Ahogy arról a napokban beszámoltunk, az ENSZ atomenergia-ügynökség által nemrég kiadott nyilatkozat szerint a csernobili atomerőmű 2019-ben épült védőburkolata már nem képes ellátni alapvető biztonsági funkcióját, mivel a dróntámadás átszakította a külső réteget, így a burkolat már nem zár hermetikusan. Ez potenciális kockázatot jelenthet a jövőben, ha a belső bontási munkálatok során radioaktív por kerülne a levegőbe, amelynek egy része kijuthatna a környezetbe.
Bár a februárban egy orosz drón által okozott kár végleges helyreállítása még nem történt meg, a sugárzási szintek változatlanok maradtak a csernobili atomerőmű környékén.
Az acél védőburkolatot eredetileg arra tervezték, hogy akár száz éven át zárt környezetet biztosítson az 1986-os robbanás után épített szovjet szarkofág és a reaktor maradványainak lebontásához. Ezek a munkálatok azonban a 2022-es orosz invázió miatt nem kezdődhettek el.
Shaun Burnie, a Greenpeace nukleáris szakértője most arról beszélt, hogy a sérülés jelenleg nem jelent közvetlen biztonsági kockázatot, mivel nem folyik olyan tevékenység, amely megmozgatná a radioaktív anyagokat. A probléma akkor válhat súlyossá, ha a bontási folyamat megkezdődik, és addigra nem sikerül helyreállítani a teljes zárást.
A NAÜ közleménye továbbá hangsúlyozza, hogy az Ukrajna és a NAÜ által egymástól függetlenül végzett sugárzásfigyelés továbbra is változatlan értékeket mutat, amelyek megegyeznek a februári esemény előtti mérésekkel.
A február 14-i találat után keletkezett tüzet gyorsan eloltották, de a burkolat belső vízszigetelő membránja még hetekig izzott. Bár a sérült részeket azóta ideiglenesen lezárták, a végleges helyreállítás továbbra is megoldatlan. A munkát nehezíti, hogy a burkolaton nem lehet egyszerűen dolgozni, és annak mozgatása is kockázatos.
