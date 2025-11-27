A Black Friday idején nemcsak a kedvezmények száma ugrik meg, hanem a kibertámadásoké is.
Kőkemény döntést hozott az EU: teljesen átalakulhat a Facebook és a TikTok működése
Az EU tagállamai megállapodtak a gyermekek szexuális bántalmazása elleni védelemről szóló szabályozás közös álláspontjáról, amely lehetővé tenné a közösségi média platformok számára a káros tartalmak eltávolítását, miközben a korábbi javaslathoz képest enyhébb megfigyelési kötelezettségeket írna elő.
Az Európai Unió tagállamai szerdán közös álláspontot fogadtak el a vitatott gyermekek szexuális bántalmazása (CSA) elleni védelmi törvényről az igazságügyi miniszterek tanácsülésén - írja az Euronews.
A szabályozás célja, hogy a közösségi média platformok szisztematikusan eltávolítsák a gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló tartalmakat az internetről. A javaslat létrehozna egy új európai szervet, az EU Gyermekek Szexuális Bántalmazása Elleni Központját, és a nemzeti hatóságok felhatalmazást kapnának arra, hogy kötelezzék a vállalatokat a tartalmak eltávolítására vagy blokkolására.
A javaslat azonban továbbra is rendkívül vitatott. A nagy technológiai vállalatok és adatvédelmi civil szervezetek figyelmeztetnek, hogy ez tömeges megfigyeléshez vezethet, mivel a hatóságok átvizsgálhatnák a magánüzeneteket az illegális képek felderítése érdekében.
A szöveg 2022 óta áll tárgyalás alatt, és több soros elnökség is küzdött a konszenzus kialakításával, mivel a hatóságok által kiadható "felderítési utasítások" kérdése rendkívül megosztónak bizonyult.
A cseh, spanyol, belga, magyar és lengyel elnökség sikertelen kísérletei után Dániának sikerült kompromisszumot elérnie: eltörölték a magánkommunikáció kötelező hatósági ellenőrzését és a végponttól végpontig titkosított üzenetek átvizsgálását. A platformok, mint a Facebook Messenger vagy az Instagram, továbbra is maguk vizsgálhatnák az üzeneteket.
Bár a technológiai ipar általánosságban üdvözölte a kompromisszumos szöveget, a brüsszeli székhelyű CCIA Europe lobbicsoport óvatosságra intett. Közleményükben hangsúlyozták, hogy az EU-tagállamok egyértelművé tették: a CSA-rendelet csak akkor léphet előre, ha az új szabályok valódi egyensúlyt teremtenek a kiskorúak védelme és a kommunikáció titkosságának megőrzése között.
Az online adatvédelem támogatói továbbra is aggódnak. Patrick Breyer volt kalózpárti EP-képviselő szerint "amit a Tanács ma jóváhagyott, az egy trójai faló". Szerinte a "önkéntes" tömeges szkennelés megszilárdításával legitimálják az amerikaiak által végzett, bírói végzés nélküli, hibákkal teli tömeges megfigyelést.
Jelenleg a CSA-képek online ellenőrzésére szolgáló mesterséges intelligencia rendszer nem teljesen működőképes, és magas a téves pozitív eredmények kockázata. A német szövetségi rendőrség adatai szerint a bejelentések 50%-a büntetőjogilag irreleváns.
Breyer arra is rámutatott, hogy az életkor-ellenőrzési rendszerek bevezetése – személyi igazolványok vagy arcfelismerés használatával – veszélyeztetné az online adatvédelmet.
Most, hogy a Tanács végre kompromisszumot ért el – Csehország, Hollandia és Lengyelország ellenkezése ellenére – 2026-ban megkezdődhetnek a tárgyalások az Európai Parlamenttel és a Bizottsággal, az úgynevezett trilógusok keretében.Ezeknek a tárgyalásoknak le kell zárulniuk a jelenlegi E-Privacy rendelet már elhalasztott lejárata előtt, amely kivételeket tesz lehetővé, amelyek alapján a vállalatok ilyen jellegű önkéntes szkennelést végezhetnek.
