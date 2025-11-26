2025. november 26. szerda Virág
Budapest
Idős nő egy modern okostelefonnal fizet a fekete pénteki bevásárlásokért. Az új technológiák intelligenciájának fogalma. online fizetés, online vásárlás és banki ügyintézés.Fekete pénteki eladási banner
Vásárlás

Neked is a ChatGPT mondja meg, mit vegyél ajándékba karácsonyra? Így alakul át az online vásárlás

Pénzcentrum
2025. november 26. 20:44

A nagy kiskereskedelmi vállalatok új stratégiákat dolgoznak ki, hogy termékeik megjelenjenek a mesterséges intelligencia alapú chatbotok ajánlásaiban, mivel az amerikai online vásárlók egyre gyakrabban fordulnak AI-asszisztensekhez vásárlási tanácsokért - írta meg a Reuters.

Az idei ünnepi szezonban várható 253 milliárd dolláros amerikai online forgalom nagy része továbbra is hagyományos weboldallátogatásokon vagy keresőmotoros hirdetéseken keresztül valósul meg, de az OpenAI ChatGPT-je vagy a Google Gemini-je is egyre fontosabb szerepet játszik a vásárlói döntésekben.

"Olyan márkákat látunk, amelyek korábban havonta három-négy új blogbejegyzést vagy cikket tettek közzé, most megpróbálnak 100-200-at" - nyilatkozta Brian Stempeck, az Evertune.ai vezérigazgatója, amely cég segít ügyfeleinek, hogy tartalmaikat a nagy nyelvi modellek számára is felfedezhetővé tegyék.

Mivel a legnagyobb generatív AI-eszközökben nem lehet közvetlenül hirdetni, a vállalatok új módszerekkel kísérleteznek: gyakrabban frissítik márkablogjaikat, Redditen írnak termékeikről, vagy olyan weboldalakat építenek, amelyeket nem embereknek, hanem kifejezetten az AI-adatgyűjtő robotoknak szánnak.

Bár jelenleg az AI-platformokról érkező forgalom még elenyésző - a ChatGPT-ről az Amazonra, Walmartba és eBayre irányuló látogatások októberben az összes forgalom kevesebb mint 1%-át tették ki a Sensor Tower adatai szerint -, a kiskereskedők látják a lehetőséget. Az eBay szerint az AI-on keresztül érkező vásárlók kifejezetten magas vásárlási szándékkal rendelkeznek.

A Brooklinen ágyneműgyártó cég közösségi média influenszereket fizet, hogy beszéljenek törölközőikről és paplanaikról a Facebookon, YouTube-on és TikTokon, mivel az AI-robotok információkat gyűjtenek a termékértékelések szövegéből és a hangfelvételek átirataiból. A cég a New York Times Wirecutter rovatának díjaira is nevezte 199 dolláros paplanját, hogy növelje esélyeit az AI-asszisztensek ajánlásaiban.

A Google nemrég olyan funkciókat vezetett be, amelyek segítik a vásárlókat az árak AI-alapú követésében és a termékek megvásárlásában. Az Amazon vezérigazgatója, Andy Jassy szerint azok a vásárlók, akik a Rufus asszisztenst használják, 60%-kal nagyobb valószínűséggel vásárolnak termékeket. A nagy kiskereskedők közül a Walmart és a Target is bejelentette, hogy olyan alkalmazásokat terveznek, amelyek lehetővé teszik a vásárlók számára, hogy közvetlenül chatbotokon keresztül vásároljanak.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #digitális #kiskereskedelem #amazon #google #ebay #online kereskedelem #online vásárlás #marketing #technológia #hirdetés #mesterséges intelligencia #ai #walmart #chatGPT

