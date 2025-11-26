A Warner Music Group (WMG) megállapodást kötött a Suno mesterséges intelligencia startuppal, amelyet korábban beperelt.
Folytatódik az adok-kapok? A közösségi média betiltása ellen tiltakoznak a tinédzserek
Két ausztrál tinédzser alkotmányjogi kifogást emelt az országban bevezetendő, 16 év alattiakat érintő közösségimédia-tilalom ellen, amely december 10-től lép életbe - közölte a BBC.
A 15 éves Noah Jones és Macy Neyland - egy jogvédő csoport támogatásával - a legfelsőbb bíróságon támadta meg a törvényt, amely megtiltja a közösségi média platformoknak, hogy 16 év alatti felhasználók fiókokat tartsanak fenn. A fiatalok szerint a szabályozás megfosztja őket a szabad kommunikációhoz való joguktól.
"Nem szabad elhallgattatni minket. Olyan ez, mint Orwell 1984 című könyve, és ez megrémít" - nyilatkozta Macy Neyland.
Anika Wells kommunikációs miniszter a parlament előtt kijelentette, hogy a kormány nem fog meghátrálni: "Nem hagyjuk magunkat megfélemlíteni sem fenyegetésekkel, sem jogi kihívásokkal, sem a technológiai óriáscégek által. Az ausztrál szülők nevében kitartunk."
A Digital Freedom Project (DFP) szerint a tilalom különösen hátrányosan érintheti a legkiszolgáltatottabb fiatalokat - a fogyatékkal élőket, az őslakos fiatalokat, a vidéki területeken élőket és az LMBTQ+ közösség tagjait. A csoport álláspontja szerint a törvény aránytalan mértékben korlátozza a politikai kommunikációt.
Noah Jones szerint a kormány megközelítése "lusta". "Mi vagyunk az igazi digitális bennszülöttek, és továbbra is tájékozottak, erősek és hozzáértők szeretnénk maradni a digitális világban... Védőintézkedésekkel kellene védeniük a gyerekeket, nem elhallgattatással."
Ausztrál médiajelentések szerint a YouTube tulajdonosa, a Google is fontolgatja alkotmányossági kifogás benyújtását. Bár a közvélemény-kutatások szerint a legtöbb ausztrál felnőtt támogatja a tilalmat, egyes mentálhigiénés szakértők attól tartanak, hogy az intézkedés elvághatja a fiatalokat a kapcsolattartástól, mások pedig arra figyelmeztetnek, hogy a szabályozás a fiatalokat az internet még kevésbé ellenőrzött területeire terelheti.
