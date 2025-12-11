A külügyminisztérium legfrissebb figyelmeztetése szerint több tucat ország és térség került a legszigorúbb, piros biztonsági kategóriába.
Rengetegen kapnak SMS-t erről az ismeretlen számról, ezt kell tenned, ha köztük vagy
Elképesztően megszaporodtak az SMS-ben küldött csalások, néhány hét leforgása alatt is számos különböző visszaélésről számoltunk be. A legújabb szélhámosság esetében már a küldő telefonszáma is nehezíti a csalás beazonosítását.
Az elmúlt években egyre gyakoribbá váltak a csaló, adathalász SMS-ek, amelyek célja, hogy gyanútlan felhasználókat megtévesszenek, és személyes adataikhoz, például bankkártya-információikhoz jussanak.
Ezek az üzenetek gyakran valóságosnak tűnő szöveggel és linkekkel próbálják rávenni a címzettet, hogy kattintson, és egy hamis weboldalon adja meg adatait. Az ilyen oldalak általában szinte tökéletesen utánozzák a valódi bankok, szolgáltatók vagy más intézmények weboldalait, így nehéz első pillantásra felismerni a csalást.
Ezúttal most a Yettel szolgáltató nevével élnek vissza, úgy álcázva, hogy nem létező ajándékpontokkal próbálják becsalni a gyanútlan felhasználókat rövid határidőre figyelmeztetve. Az SMS-t a 06209000924 számról küldték.
Erre érdemes odafigyelni, mikor SMS-t kapunk
- Ismeretlen feladók és gyanús linkek: Soha ne kattints olyan linkre, amit ismeretlen számról kapott SMS-ben küldenek, főleg ha az sürgető üzenetet tartalmaz, például egy fizetési felszólítást vagy nyeremény ígéretét
- Helyesírási és nyelvtani hibák: A csaló üzenetek gyakran tartalmaznak nyelvtani hibákat vagy furcsa megfogalmazásokat, gyakran az ékezetek használatát is mellőzik. Ezek mindenképp árulkodó jelek lehetnek
- Kamu weboldalak: Mielőtt bármilyen linkre kattintanál, ellenőrizd a webcímét. Az adathalász oldalak gyakran hasonló, de apró eltérésekkel rendelkező domainneveket használnak (pl. egy betű eltérés), amelyek könnyen megtéveszthetnek
- Személyes adatok bekérése: A bankok és más hivatalos intézmények soha nem kérnek SMS-ben vagy e-mailben személyes adatokat, PIN-kódot, jelszót. Ha ilyen jellegű kérés érkezik, az szinte biztosan csalás
- Azonnali cselekvés kérése: A csalók gyakran azonnali cselekvésre próbálnak rávenni (például fiókzárással fenyegetnek), ezzel is megakadályozva, hogy alaposabban átgondold a helyzetet.
Mint látható, a mellékelt üzenet a felsorolt pontokat figyelembe véve több sebből is vérzik: nem használ ékezeteket és a link, amelyre tovább akar irányítani, felettébb gyanús.
