Mobiltelefon használata
Tech

Rengetegen kapnak SMS-t erről az ismeretlen számról, ezt kell tenned, ha köztük vagy

Pénzcentrum
2025. december 11. 16:24

Elképesztően megszaporodtak az SMS-ben küldött csalások, néhány hét leforgása alatt is számos különböző visszaélésről számoltunk be. A legújabb szélhámosság esetében már a küldő telefonszáma is nehezíti a csalás beazonosítását.

Az elmúlt években egyre gyakoribbá váltak a csaló, adathalász SMS-ek, amelyek célja, hogy gyanútlan felhasználókat megtévesszenek, és személyes adataikhoz, például bankkártya-információikhoz jussanak.

Ezek az üzenetek gyakran valóságosnak tűnő szöveggel és linkekkel próbálják rávenni a címzettet, hogy kattintson, és egy hamis weboldalon adja meg adatait. Az ilyen oldalak általában szinte tökéletesen utánozzák a valódi bankok, szolgáltatók vagy más intézmények weboldalait, így nehéz első pillantásra felismerni a csalást.

Ezúttal most a Yettel szolgáltató nevével élnek vissza, úgy álcázva, hogy nem létező ajándékpontokkal próbálják becsalni a gyanútlan felhasználókat rövid határidőre figyelmeztetve. Az SMS-t a 06209000924 számról küldték. 

Erre érdemes odafigyelni, mikor SMS-t kapunk

  • Ismeretlen feladók és gyanús linkek: Soha ne kattints olyan linkre, amit ismeretlen számról kapott SMS-ben küldenek, főleg ha az sürgető üzenetet tartalmaz, például egy fizetési felszólítást vagy nyeremény ígéretét
  • Helyesírási és nyelvtani hibák: A csaló üzenetek gyakran tartalmaznak nyelvtani hibákat vagy furcsa megfogalmazásokat, gyakran az ékezetek használatát is mellőzik. Ezek mindenképp árulkodó jelek lehetnek
  • Kamu weboldalak: Mielőtt bármilyen linkre kattintanál, ellenőrizd a webcímét. Az adathalász oldalak gyakran hasonló, de apró eltérésekkel rendelkező domainneveket használnak (pl. egy betű eltérés), amelyek könnyen megtéveszthetnek
  • Személyes adatok bekérése: A bankok és más hivatalos intézmények soha nem kérnek SMS-ben vagy e-mailben személyes adatokat, PIN-kódot, jelszót. Ha ilyen jellegű kérés érkezik, az szinte biztosan csalás
  • Azonnali cselekvés kérése: A csalók gyakran azonnali cselekvésre próbálnak rávenni (például fiókzárással fenyegetnek), ezzel is megakadályozva, hogy alaposabban átgondold a helyzetet.

Mint látható, a mellékelt üzenet a felsorolt pontokat figyelembe véve több sebből is vérzik: nem használ ékezeteket és a link, amelyre tovább akar irányítani, felettébb gyanús.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

 
Címlapkép: Getty Images
#tech #csalás #biztonság #adatvédelem #mobiltelefon #visszaélés #figyelmeztetés #sms #csalók #adathalászat #telefonos csalók #yettel

