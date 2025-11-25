Hszi Csin-ping kínai elnök telefonbeszélgetésben közölte Donald Trumppal, hogy Peking Tajvannal kapcsolatos álláspontja változatlan
Összeomlik a béketerv? Zelenszkij már Trumppal tárgyalná a legkényesebb pontokat
Az ukrán delegáció újabb béketerv-változattal tért vissza Genfből, de Volodimir Zelenszkij szerint a legérzékenyebb kérdéseket csak Donald Trumppal tudják lezárni. A tervezetből több pont kikerült, de a nagyhatalmi érdekek továbbra is komoly nyomást helyeznek Kijevre, írja a HVG.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arról számolt be az X-en, hogy az ukrán tárgyalóküldöttség visszatért a genfi egyeztetésekről, ahol amerikai és európai partnerekkel dolgoztak a háború befejezéséhez szükséges lépések listáján. Mint fogalmazott, a béketerv immár „kivitelezhetőbbé vált”, és a pontok száma a korábbi 28-ról csökkent. Több fontos szempont is bekerült az új változatba, ám a dokumentum véglegesítése még további munkát igényel.
Zelenszkij hangsúlyozta: a folyamatot méltósággal kell végigvinni, és megköszönte a nemzetközi partnerek támogatását, külön kiemelve az amerikai fél konstruktív hozzáállását. A tárgyalások szerinte egész napos, intenzív és nehéz munkát jelentettek a delegációnak.
Az ukrán elnök egyértelművé tette, hogy a legkényesebb kérdéseket Donald Trumppal kívánja átbeszélni. Úgy fogalmazott: Ukrajna nem akadálya a békének, de az ukránok méltóságteljes megállapodást érdemelnek, amelyért kész mindent megtenni. Hozzátette: tisztában vannak vele, hogy országuk nagyhatalmi érdekek kereszttüzében áll, és az orosz fél is azon dolgozik, hogy akadályozza a békefolyamatot. Szerinte egyes szereplők dezinformációkkal próbálják gyengíteni Ukrajna pozícióját, de minden ilyen kísérlettel szemben ellenállnak.
Zelenszkij kiemelte: a partnerekkel való együttműködés létfontosságú, hiszen a tárgyalások során mindig az ukrán érdekeket és az ukrán emberek biztonságát tartják szem előtt.
A hétvégén az amerikai fél egy 28 pontos béketervet mutatott be, amelyben többek között szerepelt a Donbasz átadása Oroszországnak és az is, hogy Ukrajnának alkotmányosan le kellene mondania a NATO-csatlakozásról. Cserébe az Egyesült Államok biztonsági garanciákat ajánlott fel, bár ezek tartalma egyelőre nem ismert. A tervezetet Trump korábbi üzlettársa, a jelenlegi különmegbízott Steve Witkoff készítette, Jared Kushner és Marco Rubio külügyminiszter közreműködésével.
A genfi egyeztetések után már Rubio is jelezte, hogy az amerikai álláspont változni fog. Az orosz fél reakciója azonban ellentmondásos: míg Witkoff egyeztetett Putyin egyik tanácsadójával, Kirill Dmitrijevvel, aki nyitottnak mutatkozott, addig az orosz kormánypárti sajtó jóval elutasítóbb képet festett. Különösen azután, hogy Kijev európai szövetségesei is bemutattak egy 28 pontos ellenjavaslatot, amelyet Putyin másik tanácsadója, Jurij Usakov már egyértelműen elítélt.
