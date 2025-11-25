2025. november 25. kedd Katalin
9 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az EU-tagországok állam- és kormányfőinek brüsszeli csúcstalálkozóján tartott sajtótájékoztatón 2024. december 19-én.MTI/Purger Tamás
Világ

Összeomlik a béketerv? Zelenszkij már Trumppal tárgyalná a legkényesebb pontokat

Pénzcentrum
2025. november 25. 09:15

Az ukrán delegáció újabb béketerv-változattal tért vissza Genfből, de Volodimir Zelenszkij szerint a legérzékenyebb kérdéseket csak Donald Trumppal tudják lezárni. A tervezetből több pont kikerült, de a nagyhatalmi érdekek továbbra is komoly nyomást helyeznek Kijevre, írja a HVG.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arról számolt be az X-en, hogy az ukrán tárgyalóküldöttség visszatért a genfi egyeztetésekről, ahol amerikai és európai partnerekkel dolgoztak a háború befejezéséhez szükséges lépések listáján. Mint fogalmazott, a béketerv immár „kivitelezhetőbbé vált”, és a pontok száma a korábbi 28-ról csökkent. Több fontos szempont is bekerült az új változatba, ám a dokumentum véglegesítése még további munkát igényel.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Zelenszkij hangsúlyozta: a folyamatot méltósággal kell végigvinni, és megköszönte a nemzetközi partnerek támogatását, külön kiemelve az amerikai fél konstruktív hozzáállását. A tárgyalások szerinte egész napos, intenzív és nehéz munkát jelentettek a delegációnak.

Az ukrán elnök egyértelművé tette, hogy a legkényesebb kérdéseket Donald Trumppal kívánja átbeszélni. Úgy fogalmazott: Ukrajna nem akadálya a békének, de az ukránok méltóságteljes megállapodást érdemelnek, amelyért kész mindent megtenni. Hozzátette: tisztában vannak vele, hogy országuk nagyhatalmi érdekek kereszttüzében áll, és az orosz fél is azon dolgozik, hogy akadályozza a békefolyamatot. Szerinte egyes szereplők dezinformációkkal próbálják gyengíteni Ukrajna pozícióját, de minden ilyen kísérlettel szemben ellenállnak.

Kapcsolódó cikkeink:

Zelenszkij kiemelte: a partnerekkel való együttműködés létfontosságú, hiszen a tárgyalások során mindig az ukrán érdekeket és az ukrán emberek biztonságát tartják szem előtt.

A hétvégén az amerikai fél egy 28 pontos béketervet mutatott be, amelyben többek között szerepelt a Donbasz átadása Oroszországnak és az is, hogy Ukrajnának alkotmányosan le kellene mondania a NATO-csatlakozásról. Cserébe az Egyesült Államok biztonsági garanciákat ajánlott fel, bár ezek tartalma egyelőre nem ismert. A tervezetet Trump korábbi üzlettársa, a jelenlegi különmegbízott Steve Witkoff készítette, Jared Kushner és Marco Rubio külügyminiszter közreműködésével.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A genfi egyeztetések után már Rubio is jelezte, hogy az amerikai álláspont változni fog. Az orosz fél reakciója azonban ellentmondásos: míg Witkoff egyeztetett Putyin egyik tanácsadójával, Kirill Dmitrijevvel, aki nyitottnak mutatkozott, addig az orosz kormánypárti sajtó jóval elutasítóbb képet festett. Különösen azután, hogy Kijev európai szövetségesei is bemutattak egy 28 pontos ellenjavaslatot, amelyet Putyin másik tanácsadója, Jurij Usakov már egyértelműen elítélt.

Címlapi kép: Purger Tamás, MTI/MTVA
#egyesült államok #ukrajna #világ #tárgyalás #donald trump #vlagyimir putyin #háború #volodimir zelenszkij #orosz-ukrán háború #nato

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:32
10:01
09:52
09:45
09:32
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 25.
Sokak kedvenc boltja zár be végleg: az árrésstop tette be a kaput, hoppon maradnak a vásárlók
2025. november 24.
Óriási zöld gazdasági fordulat közeleg: egyre többen fektetik be így a pénzüket
2025. november 25.
Súlyos, hány napot bukik az életéből egy átlag pesti autós a dugóban: európai toplistán a magyar főváros
2025. november 24.
Ezekben a szakmákban jár a luxusfizetés Magyarországon: ők a munkaerőpiac sztárjai 2025-ben
2025. november 24.
Lelépnél az országból? Így lehetsz izlandi állampolgár: hiába a milliós álombérek, erről tudni kell
NAPTÁR
Tovább
2025. november 25. kedd
Katalin
48. hét
November 25.
A nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja
November 25.
Gulag-emléknap
November 25.
A magyar labdarúgás napja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Itt az ukránok válasza a 28 pontos béketervre: porig bombáztak 4 várost
2
4 napja
Sokk a világnak: itt van Zelenszkij történelmi bejelentése - napokon belül aláírhatnak akár egy előnytelen ukrajnai békét is
3
2 hete
Csődbe ment a népszerű szállásadó: a vendégeknek szinte azonnal el kellett hagyniuk a szobákat
4
4 napja
Döbbenetes kijelentést tett Putyin az amerikaiak béketervéről: mi jöhet még ezek után?
5
4 napja
Olyan pofont kapott Donald Trump, amire nem volt felkészülve: már látszanak a durva következmények
PÉNZÜGYI KISOKOS
Retail Banking
általános lakossági banktevékenység gyűjtőneve.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 25. 10:01
Súlyos, hány napot bukik az életéből egy átlag pesti autós a dugóban: európai toplistán a magyar főváros
Pénzcentrum  |  2025. november 25. 06:59
8+1 mesebeli vidéki szánkópálya: mutatjuk, hol lehet szánkózni Magyarországon 2025-ben
Agrárszektor  |  2025. november 25. 09:07
Kiderült, miért tűnt el több száz millió köbméter víz Magyarországon