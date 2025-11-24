2025. november 24. hétfő Emma
5 °C Budapest
The flags of the USA and Ukraine overlapping
Világ

Orosz-ukrán béke 2025: óriási fordulat a tárgyalásokban! Asztalon a vadiúj, 19 pontos javaslat

Pénzcentrum
2025. november 24. 18:06

Az Egyesült Államok és Ukrajna új, 19 pontos béketervet dolgozott ki, amelyből a legérzékenyebb politikai kérdéseket az elnökök döntésére bízták.

Szerhij Kiszlica ukrán első külügyminiszter-helyettes a Financial Times-nak elmondta, hogy a genfi tárgyalások "intenzív", de "produktív" munkát eredményeztek. A felek alaposan átdolgozták a korábbi tervezetet, és mindkét delegáció "pozitívan" értékelte az eredményt.

Az órákig tartó egyeztetések során a legvitatottabb pontokat – köztük a területi kérdéseket és a NATO, Oroszország, valamint az USA közötti kapcsolatokat – "zárójelbe tették", hogy azokról Donald Trump és Volodimir Zelenszkij dönthessen.

Az ukrán delegáció jelezte, hogy nincs felhatalmazásuk területi kérdésekben dönteni, különösen területátadásról, mivel ez az ukrán alkotmány szerint népszavazást igényelne. Kiszlica szerint az új tervezet alig hasonlít a korábban kiszivárgott változatra, amely felháborodást keltett Kijevben. "Nagyon kevés maradt az eredeti verzióból" – mondta.

A tárgyalások majdnem kudarcba fulladtak a kezdés előtt. Az amerikaiak frusztráltak voltak a találkozó előtti kiszivárogtatások és a tervezet eredetéről folytatott nyilvános vita miatt. Közel két órába telt, mire Andrij Jermak és Marco Rubio között sikerült enyhíteni a feszültséget.

Az amerikai fél hajlandónak mutatkozott eltávolítani az ukrán hadsereg 600 ezer fős létszámkorlátjára vonatkozó javaslatot. A háborús bűnökre vonatkozó általános amnesztia javaslatát is átdolgozták úgy, hogy az "figyelembe veszi a háborúban szenvedők sérelmeit".

A tárgyalásokba európai szövetségeseket – köztük az Egyesült Királyság, Franciaország, Németország, Olaszország és az EU intézményeinek képviselőit – is bevontak. Washingtonnak most el kell döntenie, hogyan és mikor mutassa be a béketerv-tervezetet Oroszországnak.

A Kreml hétfőn közölte, hogy még nem látta és nem kapott tájékoztatást az amerikai-ukrán tervezetről. "Az oroszok feladata megmutatni, hogy valóban érdekeltek-e a békében, vagy ezer okot találnak arra, hogy ne vegyenek részt" – mondta Kiszlica.

Ukrajna kifejezte hajlandóságát, hogy továbbra is dolgozzon a háború igazságos lezárásán, és "bárhová" elutazzon a folyamat folytatása érdekében. Az ukrán képviselő hangsúlyozta: "A genfi alapvető eredmény az, hogy sikerült megőriznünk a működőképes partnerséget és párbeszédet az amerikaiakkal."
Címlapkép: Getty Images
