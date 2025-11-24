Az elnök optimista hangvételű üzenete mindössze egy nappal azután jelent meg, hogy egy hosszabb bejegyzésben élesen bírálta az ukrán vezetést.
Exkluzív! Megszólaltak a fronton harcoló ukrán katonák a békejavaslatról: ezt gondolják Trump tervéről
Az ukrán frontvonalon harcoló katonák vegyes érzelmekkel fogadták az amerikai békejavaslatot, amely a háború lezárását célozza. A BBC által megkérdezett katonák között voltak, akik határozottan elutasították a tervet, míg mások már bármilyen megállapodást elfogadnának a harcok befejezése érdekében - írta a BBC.
Az eredeti amerikai békejavaslatot, amelynek részletei a múlt héten szivárogtak ki, az ukrán katonák egy része felháborodással fogadta. Yaroslav, aki Kelet-Ukrajnában harcol, úgy véli, a terv "szörnyű, senki sem fogja támogatni", míg egy Shtutser fedőnevű katonai orvos "teljesen szégyenletesnek és figyelemre méltatlannak" nevezte a javaslatot. Ezzel szemben egy Snake fedőnevű katona szerint "itt az ideje, hogy legalább valamiben megegyezzünk".
Az amerikai javaslat egyik legvitatottabb pontja a Donbasz régió teljes feladása, beleértve azokat a területeket is, amelyeket Ukrajna közel négy éve sikeresen védelmez. Snake szerint "hadd vegyék el, gyakorlatilag senki sem maradt a városokban és falvakban... Nem az emberekért harcolunk, hanem a földért, miközben egyre több embert veszítünk". Andrii, az ukrán vezérkar tisztje elismeri, hogy a Luhanszk és Donyeck feladása "fájdalmas és nehéz", de szerinte az országnak talán nincs más választása.
A béketervezet az ukrán fegyveres erők létszámának 600 000 főre korlátozását is előirányozza, ami jelentősen több, mint a teljes körű invázió előtti 250 000 fős állomány, de kevesebb a jelenlegi, 800 000 főre becsült létszámnál. Snake szerint a háború után sok katonára lesz szükség az ország újjáépítéséhez, és kérdésesnek tartja a nagy hadsereg fenntartását, ha biztonsági garanciák lesznek. Andrii tisztviselő egyetért ezzel, míg Shtutser és Matros elutasítják a haderőcsökkentést.
A javaslat kizárja Ukrajna NATO-tagságát, de nem az EU-csatlakozást. Az USA biztonsági garanciákat ígér egy esetleges újabb orosz támadás esetén, bár a támogatás mértékéről nincsenek részletek. Yevhen drónkezelő szerint a külföldi csapatok jelenléte fontos biztonsági garancia lenne, és támogatja az Egyesült Királyság tervét, hogy szövetséges erőket telepítsenek Ukrajnába egy esetleges tűzszünet esetén.
Az amerikai terv szerint a háború befejezése után 100 napon belül új választásokat kellene tartani Ukrajnában. A megkérdezett katonák között van támogatottsága ennek a javaslatnak. Snake szerint "természetesen szükség van rájuk – a jelenlegi hatalomban nem bíznak", míg Marin szerint a jelenlegi kormányt "meg kell tisztítani a korrupciótól". Andrii egyetért azzal, hogy a "kormányzat teljes újraindítására van szükség" új választások révén, bár nem azonnal.
Összességében komoly fenntartások vannak az amerikai javaslatokkal szemben. Yaroslav szerint egyszerűen "nem fog működni", míg Oleksandr egy káromkodással utasítja el. A megkérdezett katonák üzenete azonban egyértelmű: sokan belefáradtak már a harcba. Andrii, bár aggályai vannak egyes javaslatokkal kapcsolatban, így összegez: "Ha véget vet a háborúnak, akkor nekem megfelel."
Marco Rubio amerikai külügyminiszter jelentős előrelépésről számolt be az ukrán delegációval folytatott genfi béketárgyalások után.
Vasárnap Genfben megkezdődtek az Ukrajna és nyugati szövetségesei közötti tárgyalások az Egyesült Államok által javasolt, a háború befejezését célzó béketervről.
Intenzív ukrán katonai akció zajlott az orosz ellenőrzés alatt álló donbaszi területeken.
Jair Bolsonaro volt brazil elnököt szombaton őrizetbe vette a szövetségi rendőrség.
A Trump-adminisztráció ultimátumot adott Ukrajnának egy békemegállapodás elfogadására, kihasználva Zelenszkij elnök meggyengült belpolitikai helyzetét.
Putyin hangsúlyozta, hogy Oroszország készen áll a béketárgyalásokra.
Az ukrán elnök pénteki közlése szerint megvitatták a lehetséges diplomáciai opciókat és az amerikai fél által javasolt tervet.
Az elnök hangsúlyozta, hogy konstruktívan fog hozzáállni a tárgyalásokhoz, még akkor is, ha a kiszivárgott részletek nem előnyösek Ukrajna számára.
A Covid-áldozatok családjainak szervezete jogi lépéseket is fontolgat.
Az Egyesült Államok azzal fenyegeti Ukrajnát, hogy megszakítja a hírszerzési információk megosztását és a fegyverszállításokat.
A természeti katasztrófák idén január és október között becslések szerint 2 milliárd dolláros kárt okoztak.
A javaslat szerint Oroszországot "visszaintegrálnák a világgazdaságba" közel négy év szigorú szankciói után.
A döntés egy hasonló intézkedést követ, amelyben a Trump-adminisztráció múlt pénteken más országok mezőgazdasági termékeire vonatkozó vámokat vont vissza.
Olekszij Honcsarenkó ukrán parlamenti képviselő nyilvánosságra hozott egy dokumentumot, amelyet az állítólagos 28 pontos orosz-amerikai béketerv vázlataként azonosított.
Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy kész együttműködni az Egyesült Államokkal a háború lezárását célzó béketerven,
Oroszország több mint 240 gyermeket toborzott szabotázsakciókra Ukrajnában.
A Ripley's vásárolta meg a 12,1 millió dollárért elárverezett arany vécét, miután az első öntvényt 2019-ben ellopták a Blenheim-palotából.
Az ukrán parlament külügyi bizottságának elnöke élesen bírálta a kiszivárgott amerikai béketervet, amely állítólag Ukrajna területi engedményeit és haderejének korlátozását tartalmazná.
