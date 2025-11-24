2025. november 24. hétfő Emma
Világ

Exkluzív! Megszólaltak a fronton harcoló ukrán katonák a békejavaslatról: ezt gondolják Trump tervéről

Pénzcentrum
2025. november 24. 16:26

Az ukrán frontvonalon harcoló katonák vegyes érzelmekkel fogadták az amerikai békejavaslatot, amely a háború lezárását célozza. A BBC által megkérdezett katonák között voltak, akik határozottan elutasították a tervet, míg mások már bármilyen megállapodást elfogadnának a harcok befejezése érdekében - írta a BBC.

Az eredeti amerikai békejavaslatot, amelynek részletei a múlt héten szivárogtak ki, az ukrán katonák egy része felháborodással fogadta. Yaroslav, aki Kelet-Ukrajnában harcol, úgy véli, a terv "szörnyű, senki sem fogja támogatni", míg egy Shtutser fedőnevű katonai orvos "teljesen szégyenletesnek és figyelemre méltatlannak" nevezte a javaslatot. Ezzel szemben egy Snake fedőnevű katona szerint "itt az ideje, hogy legalább valamiben megegyezzünk".

Az amerikai javaslat egyik legvitatottabb pontja a Donbasz régió teljes feladása, beleértve azokat a területeket is, amelyeket Ukrajna közel négy éve sikeresen védelmez. Snake szerint "hadd vegyék el, gyakorlatilag senki sem maradt a városokban és falvakban... Nem az emberekért harcolunk, hanem a földért, miközben egyre több embert veszítünk". Andrii, az ukrán vezérkar tisztje elismeri, hogy a Luhanszk és Donyeck feladása "fájdalmas és nehéz", de szerinte az országnak talán nincs más választása.

A béketervezet az ukrán fegyveres erők létszámának 600 000 főre korlátozását is előirányozza, ami jelentősen több, mint a teljes körű invázió előtti 250 000 fős állomány, de kevesebb a jelenlegi, 800 000 főre becsült létszámnál. Snake szerint a háború után sok katonára lesz szükség az ország újjáépítéséhez, és kérdésesnek tartja a nagy hadsereg fenntartását, ha biztonsági garanciák lesznek. Andrii tisztviselő egyetért ezzel, míg Shtutser és Matros elutasítják a haderőcsökkentést.

Kapcsolódó cikkeink:

A javaslat kizárja Ukrajna NATO-tagságát, de nem az EU-csatlakozást. Az USA biztonsági garanciákat ígér egy esetleges újabb orosz támadás esetén, bár a támogatás mértékéről nincsenek részletek. Yevhen drónkezelő szerint a külföldi csapatok jelenléte fontos biztonsági garancia lenne, és támogatja az Egyesült Királyság tervét, hogy szövetséges erőket telepítsenek Ukrajnába egy esetleges tűzszünet esetén.

Az amerikai terv szerint a háború befejezése után 100 napon belül új választásokat kellene tartani Ukrajnában. A megkérdezett katonák között van támogatottsága ennek a javaslatnak. Snake szerint "természetesen szükség van rájuk – a jelenlegi hatalomban nem bíznak", míg Marin szerint a jelenlegi kormányt "meg kell tisztítani a korrupciótól". Andrii egyetért azzal, hogy a "kormányzat teljes újraindítására van szükség" új választások révén, bár nem azonnal.

Összességében komoly fenntartások vannak az amerikai javaslatokkal szemben. Yaroslav szerint egyszerűen "nem fog működni", míg Oleksandr egy káromkodással utasítja el. A megkérdezett katonák üzenete azonban egyértelmű: sokan belefáradtak már a harcba. Andrii, bár aggályai vannak egyes javaslatokkal kapcsolatban, így összegez: "Ha véget vet a háborúnak, akkor nekem megfelel."
Címlapkép: Getty Images
