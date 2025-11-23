Intenzív ukrán katonai akció zajlott az orosz ellenőrzés alatt álló donbaszi területeken.
Megkezdődtek a béketárgyalások! A világ szeme most Zelenszkijjen van, Trump is megszólalt
Vasárnap Genfben megkezdődtek az Ukrajna és nyugati szövetségesei közötti tárgyalások az Egyesült Államok által javasolt, a háború befejezését célzó béketervről - közölték vasárnap ukrán tisztségviselők.
Az ukrán küldöttség vezetője, Andrij Jermak elnöki kabinetfőnök a közösségi médiában közölte, hogy megtartották első találkozójukat az Egyesült Királyság, Franciaország és Németország nemzetbiztonsági tanácsadóival.
A szövetségesek kiállnak Kijev mellett, hogy módosítsák a tervet, amelyet Moszkva számára kedvezőnek tartanak. Marco Rubio amerikai külügyminiszter várhatóan Dan Driscoll-lal, a Pentagonnak a szárazföldi hadsereg ügyeiben illetékes vezetőjével és Donald Trump elnök különmegbízottjával, Steve Witkoff-fal együtt csatlakozik a tárgyalásokhoz.
A következő találkozó az amerikai delegációval lesz. Nagyon konstruktív hangulatban vagyunk
- mondta Jermak.
Továbbra is együtt dolgozunk az Ukrajna számára tartós és igazságos béke elérése érdekében.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt mondta, hogy várja a tárgyalások eredményét.
Mindannyiunknak szükségünk van egy pozitív eredményre. Az ukrán és az amerikai küldöttség, valamint európai partnereink küldöttsége szoros kapcsolatban áll egymással, és nagyon remélem, hogy lesz eredmény. Meg kell állítani a vérontást, és garantálni kell, hogy a háború ne törjön ki újra
- írta vasárnap a Telegramon.
Zelenszkij kijelentette, hogy szigorú választás előtt állhat: vagy kiáll országa szuverén jogaiért, vagy megőrzi az Egyesült Államok támogatását, amelyre szüksége van. A terv számos olyan orosz követelést elfogad, amelyet Zelenszkij több tucatszor kategorikusan elutasított, többek között a nagy területek feladását.
Az ukrán vezető megfogadta, hogy népe "mindig meg fogja védeni" hazáját. A vasárnapi tárgyalások előtt Alice Rufo, Franciaország védelmi minisztériumának miniszterhelyettese a France Info televíziónak nyilatkozva elmondta, hogy a tárgyalások fő témái között vannak a tervben szereplő, az ukrán hadseregre vonatkozó korlátozások, amelyeket ő "a szuverenitás korlátozásának" nevezett. "Ukrajnának képesnek kell lennie megvédeni magát" - mondta.
Trump szombaton a Fehér Ház előtt újságíróknak nyilatkozva elmondta, hogy az amerikai javaslat nem az ő "végső ajánlata.".
Békét szeretnék elérni. Ennek már régen meg kellett volna történnie. Az ukrán-orosz háborúnak soha nem lett volna szabad kitörnie. Így vagy úgy, de véget kell vetnünk neki.
- mondta. Az elnök nem magyarázta el, hogy mit ért azon, hogy a terv nem végleges ajánlat, és a Fehér Ház sem reagált a pontosítás iránti kérésre - írta az AP amerikai hírügynökség.
Az ukrán elnök pénteki közlése szerint megvitatták a lehetséges diplomáciai opciókat és az amerikai fél által javasolt tervet.
Az elnök hangsúlyozta, hogy konstruktívan fog hozzáállni a tárgyalásokhoz, még akkor is, ha a kiszivárgott részletek nem előnyösek Ukrajna számára.
Az Egyesült Államok azzal fenyegeti Ukrajnát, hogy megszakítja a hírszerzési információk megosztását és a fegyverszállításokat.
Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy kész együttműködni az Egyesült Államokkal a háború lezárását célzó béketerven,
Az ukrán parlament külügyi bizottságának elnöke élesen bírálta a kiszivárgott amerikai béketervet, amely állítólag Ukrajna területi engedményeit és haderejének korlátozását tartalmazná.
