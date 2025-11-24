Megszólalt a német külügyminiszter a friss béketerv kapcsán: ez döntő siker, sok mindent megváltoztat

Az Európai Bizottság olyan új szabályozást készít elő, amely jelentősen szigorítaná a külföldi, elsősorban kínai befektetések működési feltételeit az EU-ban.
Továbbra is megoldatlan kérdések vannak az ukrán béketervben, miközben az ukrán és amerikai tárgyalók ma újra tárgyalóasztalhoz ülnek Genfben - írja a Telegraph.
Washington és Kijev európai szövetségeseik támogatásával a hétvégén egy eredeti, 28 pontos javaslat átdolgozásán dolgoztak, amely korábban erősen Oroszországnak kedvezett, beleértve olyan követeléseket, hogy Ukrajna adjon fel területeket, korlátozza hadseregét és mondjon le a NATO-csatlakozási törekvéseiről.
Alexander Stubb, Finnország elnöke azonban arra utalt, hogy még sok a tennivaló. "A tárgyalások előrelépést jelentettek, de továbbra is vannak jelentős kérdések, amelyeket még meg kell oldani" - mondta.
Johann Wadephul, Németország külügyminisztere optimistább volt, és ma reggel kijelentette, hogy a genfi tárgyalások "döntő sikert" hoztak az európaiak számára, és hogy a kontinens biztonságát és a NATO-t érintő kérdéseket "eltávolították a tervből".
Az európai terv több engedményt is tartalmaz, beleértve Oroszország visszaengedését a G8-ba, a választások megtartását Ukrajnában és az ukrán hadsereg létszámának korlátozását, azonban még mindig nem világos, hogyan garantálná a javaslat Ukrajna biztonságát Oroszországgal szemben.
Donald Trump korábban csütörtöki határidőt szabott Volodimir Zelenszkijnek a békeajánlat elfogadására, de Marco Rubio amerikai külügyminiszter jelezte, hogy ezt meghosszabbíthatják.
Rubio tegnap este elmondta, hogy "hatalmas előrelépés" történt a rendkívüli csúcstalálkozón, de még van tennivaló. "Egyszerűen több időre van szükségünk" - nyilatkozta újságíróknak Genfben.
Intenzív ukrán katonai akció zajlott az orosz ellenőrzés alatt álló donbaszi területeken.
Jair Bolsonaro volt brazil elnököt szombaton őrizetbe vette a szövetségi rendőrség.
A Trump-adminisztráció ultimátumot adott Ukrajnának egy békemegállapodás elfogadására, kihasználva Zelenszkij elnök meggyengült belpolitikai helyzetét.
Putyin hangsúlyozta, hogy Oroszország készen áll a béketárgyalásokra.
Az ukrán elnök pénteki közlése szerint megvitatták a lehetséges diplomáciai opciókat és az amerikai fél által javasolt tervet.
Az elnök hangsúlyozta, hogy konstruktívan fog hozzáállni a tárgyalásokhoz, még akkor is, ha a kiszivárgott részletek nem előnyösek Ukrajna számára.
A Covid-áldozatok családjainak szervezete jogi lépéseket is fontolgat.
Az Egyesült Államok azzal fenyegeti Ukrajnát, hogy megszakítja a hírszerzési információk megosztását és a fegyverszállításokat.
A természeti katasztrófák idén január és október között becslések szerint 2 milliárd dolláros kárt okoztak.
Az oroszok számára mesés forgatókönyvet vázol fel Donald Trump kiszivárgott terve: mit lép erre az EU?
A javaslat szerint Oroszországot "visszaintegrálnák a világgazdaságba" közel négy év szigorú szankciói után.
A döntés egy hasonló intézkedést követ, amelyben a Trump-adminisztráció múlt pénteken más országok mezőgazdasági termékeire vonatkozó vámokat vont vissza.
Olekszij Honcsarenkó ukrán parlamenti képviselő nyilvánosságra hozott egy dokumentumot, amelyet az állítólagos 28 pontos orosz-amerikai béketerv vázlataként azonosított.
Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy kész együttműködni az Egyesült Államokkal a háború lezárását célzó béketerven,
Oroszország több mint 240 gyermeket toborzott szabotázsakciókra Ukrajnában.
A Ripley's vásárolta meg a 12,1 millió dollárért elárverezett arany vécét, miután az első öntvényt 2019-ben ellopták a Blenheim-palotából.
Az ukrán parlament külügyi bizottságának elnöke élesen bírálta a kiszivárgott amerikai béketervet, amely állítólag Ukrajna területi engedményeit és haderejének korlátozását tartalmazná.
A következő napokban szokatlanul korai, erőteljes sztratoszférikus felmelegedés gyengítheti meg a poláris örvényt. A jelenség a tél első komoly hidegbetörését is kiválthatja.
Egy orosz kémhajó brit pilótákat veszélyeztetett lézerrel, miközben a tengeralatti kábeleket térképezték fel.
