2025. november 24.
5 °C Budapest
Belgium Brüsszel feb 23/2024. sziluettben sétáló emberek csoportja a járdán, fölötte az Európai Unió zászlajának szimbóluma, kompozit kép.
Világ

Megszólalt a német külügyminiszter a friss béketerv kapcsán: ez döntő siker, sok mindent megváltoztat

Pénzcentrum
2025. november 24. 11:45

Továbbra is megoldatlan kérdések vannak az ukrán béketervben, miközben az ukrán és amerikai tárgyalók ma újra tárgyalóasztalhoz ülnek Genfben - írja a Telegraph.

Washington és Kijev európai szövetségeseik támogatásával a hétvégén egy eredeti, 28 pontos javaslat átdolgozásán dolgoztak, amely korábban erősen Oroszországnak kedvezett, beleértve olyan követeléseket, hogy Ukrajna adjon fel területeket, korlátozza hadseregét és mondjon le a NATO-csatlakozási törekvéseiről.

Alexander Stubb, Finnország elnöke azonban arra utalt, hogy még sok a tennivaló. "A tárgyalások előrelépést jelentettek, de továbbra is vannak jelentős kérdések, amelyeket még meg kell oldani" - mondta.

Johann Wadephul, Németország külügyminisztere optimistább volt, és ma reggel kijelentette, hogy a genfi tárgyalások "döntő sikert" hoztak az európaiak számára, és hogy a kontinens biztonságát és a NATO-t érintő kérdéseket "eltávolították a tervből".

Az európai terv több engedményt is tartalmaz, beleértve Oroszország visszaengedését a G8-ba, a választások megtartását Ukrajnában és az ukrán hadsereg létszámának korlátozását, azonban még mindig nem világos, hogyan garantálná a javaslat Ukrajna biztonságát Oroszországgal szemben.

Donald Trump korábban csütörtöki határidőt szabott Volodimir Zelenszkijnek a békeajánlat elfogadására, de Marco Rubio amerikai külügyminiszter jelezte, hogy ezt meghosszabbíthatják.

Rubio tegnap este elmondta, hogy "hatalmas előrelépés" történt a rendkívüli csúcstalálkozón, de még van tennivaló. "Egyszerűen több időre van szükségünk" - nyilatkozta újságíróknak Genfben.
Címlapkép: Getty Images
#európai unió #ukrajna #németország #oroszország #amerika #világ #tárgyalás #donald trump #finnország #külügyminiszter #volodimir zelenszkij #orosz-ukrán háború #nato #béke

