Kijev, 2022. március 12.Az ukrán elnöki sajtóhivatal által közreadott és a Facebook közösségi oldalon megjelentetett képen Volodimir Zelenszkij ukrán elnök beszél Kijevben 2022. március 12-én hajnalban. Vlagyimir Putyin orosz elnök f
Világ

Itt vannak a béketerv részletei? Kijött egy dokumentum, ami az ukránoknak kevésbé tetszik

Pénzcentrum
2025. november 21. 10:33

Olekszij Honcsarenkó ukrán parlamenti képviselő nyilvánosságra hozott egy dokumentumot, amelyet az állítólagos 28 pontos orosz-amerikai béketerv vázlataként azonosított, és melyet Volodimir Zelenszkij ukrán elnök személyesen vett át - tudósított a Portfolio.

Egy állítólagos béketerv részletei kerültek napvilágra, miután Olekszij Honcsarenkó ukrán parlamenti képviselő Telegram-csatornáján közzétett egy dokumentumot, amelyet az Egyesült Államok és Oroszország között az elmúlt hetekben letárgyalt 28 pontos békevázlat hiteles másolataként mutatott be.

A dokumentum hitelességét független forrásból nem lehet megerősíteni, és fontos kiemelni, hogy még ha valódi is, csupán tervezetről van szó. Zelenszkij elnök a közeljövőben Donald Trump amerikai elnökkel fog egyeztetni a módosítási javaslatokról.

A nyilvánosságra hozott információk nagyrészt összhangban vannak az amerikai sajtóban korábban megjelent értesülésekkel. Az időközben orosz médiában is terjedő dokumentum szerint Ukrajna független állam maradna, de le kellene mondania a NATO-tagságról, cserébe amerikai biztonsági garanciákat kapna.

A tervezet értelmében Ukrajna korlátozná haderejének méretét és lemondana az atomfegyverekről. Krím, Donyeck és Luhanszk teljes egészében orosz fennhatóság alá kerülne, míg Herszon és Zaporizzsja megyében befagyasztanák a jelenlegi frontvonalakat.

A dokumentum előirányozza demilitarizált övezet létrehozását a frontvonal mentén, és a harcoló felek kötelezettséget vállalnának, hogy nem indítanak újabb háborút a határok megváltoztatására. A NATO nem állomásoztathatna csapatokat Ukrajnában, de Lengyelországban igen. A béketerv szerint létrejönne egy háromoldalú biztonsági munkacsoport Ukrajna, az USA és Oroszország részvételével. Oroszország szerződésben garantálná, hogy nem támadja meg sem Ukrajnát, sem Európát.

Gazdasági szempontból az Egyesült Államok és Európa finanszírozná Ukrajna újjáépítését, részben a befagyasztott orosz vagyonból származó mintegy 100 milliárd dollárból. Fokozatosan feloldanák az Oroszországra kivetett szankciókat, az ország visszatérhetne a G8-ba, és orosz-amerikai gazdasági együttműködés indulna.

A tervezet humanitárius elemeket is tartalmaz: minden foglyul ejtett civil és katona hazatérhetne, toleranciát támogató oktatási programok indulnának, és betiltanák a "náci ideológiát". A Zaporizzsjai Atomerőmű működtetését a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség venné át.

A békeszerződés aláírása után 100 nappal választásokat tartanának Ukrajnában, és minden háborús résztvevő teljes körű amnesztiát kapna. A feltételek betartását Donald Trump és az általa vezetett "béketestület" felügyelné, szerződésszegés esetén szankciók következnének.

Szakértői vélemények szerint a dokumentumot jelenlegi formájában Ukrajna szinte biztosan elutasítaná, mivel több olyan pontot is tartalmaz – például Donyeck kiürítését és a hadsereg méretének korlátozását –, amelyek Kijev számára elfogadhatatlanok.

címlapkép: MTI/MTVA 
