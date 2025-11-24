Vasárnap Genfben megkezdődtek az Ukrajna és nyugati szövetségesei közötti tárgyalások az Egyesült Államok által javasolt, a háború befejezését célzó béketervről.
Végre közel a béke? Megszólalt az amerikai külügyminiszter, így állnak most a béketerv előkészületei
Marco Rubio amerikai külügyminiszter jelentős előrelépésről számolt be az ukrán delegációval folytatott genfi béketárgyalások után, ahol a 28 pontos béketerv vitatott kérdéseit tekintették át - írta a BBC.
Az amerikai külügyminiszter vasárnap este részleteket osztott meg a sajtóval az ukrán delegációval folytatott genfi tárgyalásokról, amelyet az eddigi legeredményesebb egyeztetésnek nevezett.
A BBC beszámolója szerint Rubio kiemelte, hogy bár a tárgyalások már hetek óta zajlanak, az elmúlt négy napban jelentősen felgyorsultak az események. "Nagyon jó napot zártunk ma, és tárgyalópartnereinkkel óriási előrelépést tettünk az ukrajnai háború befejezése felé" – fogalmazott a diplomata.
A külügyminiszter elmondta, hogy a napi egyeztetés fő célja a 28 pontos béketerv áttekintése és a még nyitott kérdések azonosítása volt. Ezt a célkitűzést sikerült teljesíteniük, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a végső döntés az országok vezetőinek kezében lesz, addig pedig folytatniuk kell a munkát.
A sajtó képviselőinek azon kérdésére, hogy melyek a még vitatott pontok, Rubio nem kívánt részletekbe bocsátkozni, mondván, túlságosan érzékeny pillanatban vannak a tárgyalások. "Néhány vitatott pont a szemantikán alapul, mások magasabb szintű döntéseket és konzultációt igényelnek. Megint másoknál pedig egyszerűen több időre van szükség a kidolgozáshoz" – mondta.
A külügyminiszter kitért Donald Trump közelmúltbeli bejegyzésére is, amelyben az amerikai elnök hálátlansággal vádolta az ukránokat a béketeremtési folyamat során tanúsított magatartásuk miatt. Azóta mind Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, mind Andrij Jermak, az elnök jobbkeze külön köszönetet mondott Trumpnak. Rubio közölte, hogy beszélt az amerikai elnökkel, aki jelenleg "meglehetősen elégedett" a folyamatok állásával.
Végezetül a külügyminiszter hangsúlyozta, hogy a háború lezárásának kulcsa olyan feltételek megteremtése, amelyek mellett Ukrajna biztonságban érezheti magát. Rubio szerint ebben a kérdésben is sikerült előrelépést elérni a mai tárgyaláson.
Putyin hangsúlyozta, hogy Oroszország készen áll a béketárgyalásokra.
Az ukrán elnök pénteki közlése szerint megvitatták a lehetséges diplomáciai opciókat és az amerikai fél által javasolt tervet.
Az elnök hangsúlyozta, hogy konstruktívan fog hozzáállni a tárgyalásokhoz, még akkor is, ha a kiszivárgott részletek nem előnyösek Ukrajna számára.
Az Egyesült Államok azzal fenyegeti Ukrajnát, hogy megszakítja a hírszerzési információk megosztását és a fegyverszállításokat.
Olekszij Honcsarenkó ukrán parlamenti képviselő nyilvánosságra hozott egy dokumentumot, amelyet az állítólagos 28 pontos orosz-amerikai béketerv vázlataként azonosított.
Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy kész együttműködni az Egyesült Államokkal a háború lezárását célzó béketerven,
Az ukrán parlament külügyi bizottságának elnöke élesen bírálta a kiszivárgott amerikai béketervet, amely állítólag Ukrajna területi engedményeit és haderejének korlátozását tartalmazná.
