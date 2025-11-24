2025. november 24. hétfő Emma
0 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A szobor az Ukrajna második világháborús történelmének nemzeti múzeumában található. Tavaszi szezon ( április ). A dombon zöld fák nőnek.
Világ

Végre közel a béke? Megszólalt az amerikai külügyminiszter, így állnak most a béketerv előkészületei

Pénzcentrum
2025. november 24. 08:30

Marco Rubio amerikai külügyminiszter jelentős előrelépésről számolt be az ukrán delegációval folytatott genfi béketárgyalások után, ahol a 28 pontos béketerv vitatott kérdéseit tekintették át - írta a BBC.

Az amerikai külügyminiszter vasárnap este részleteket osztott meg a sajtóval az ukrán delegációval folytatott genfi tárgyalásokról, amelyet az eddigi legeredményesebb egyeztetésnek nevezett.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A BBC beszámolója szerint Rubio kiemelte, hogy bár a tárgyalások már hetek óta zajlanak, az elmúlt négy napban jelentősen felgyorsultak az események. "Nagyon jó napot zártunk ma, és tárgyalópartnereinkkel óriási előrelépést tettünk az ukrajnai háború befejezése felé" – fogalmazott a diplomata.

A külügyminiszter elmondta, hogy a napi egyeztetés fő célja a 28 pontos béketerv áttekintése és a még nyitott kérdések azonosítása volt. Ezt a célkitűzést sikerült teljesíteniük, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a végső döntés az országok vezetőinek kezében lesz, addig pedig folytatniuk kell a munkát.

Kapcsolódó cikkeink:

A sajtó képviselőinek azon kérdésére, hogy melyek a még vitatott pontok, Rubio nem kívánt részletekbe bocsátkozni, mondván, túlságosan érzékeny pillanatban vannak a tárgyalások. "Néhány vitatott pont a szemantikán alapul, mások magasabb szintű döntéseket és konzultációt igényelnek. Megint másoknál pedig egyszerűen több időre van szükség a kidolgozáshoz" – mondta.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A külügyminiszter kitért Donald Trump közelmúltbeli bejegyzésére is, amelyben az amerikai elnök hálátlansággal vádolta az ukránokat a béketeremtési folyamat során tanúsított magatartásuk miatt. Azóta mind Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, mind Andrij Jermak, az elnök jobbkeze külön köszönetet mondott Trumpnak. Rubio közölte, hogy beszélt az amerikai elnökkel, aki jelenleg "meglehetősen elégedett" a folyamatok állásával.

Végezetül a külügyminiszter hangsúlyozta, hogy a háború lezárásának kulcsa olyan feltételek megteremtése, amelyek mellett Ukrajna biztonságban érezheti magát. Rubio szerint ebben a kérdésben is sikerült előrelépést elérni a mai tárgyaláson.
Címlapkép: Getty Images
#ukrajna #világ #donald trump #háború #volodimir zelenszkij #orosz-ukrán háború #béke #marco rubio

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:43
09:32
09:15
09:03
08:44
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 24.
Óriási gazdasági fordulat közeleg: brutálisan meggazdagodhat az, aki még időben fekteti be így a pénzét
2025. november 23.
Düledező vályogházból álomotthon: így lehet modern, komfortos tér a szűk parasztházból – hazai szakértő tanácsai
2025. november 23.
Meg fogsz lepődni, milyen egyszerű szokásokat betartva nevelhetsz kivételes gyerekeket
2025. november 23.
Megkóstoltuk Kapu Tibor űrkajáit: na, ezért kulcsfontosságú az űrkutatás az agráriumnak!
2025. november 23.
Komoly útfejlesztés indult a horvátoknál: így csatlakozik a magyar közlekedés vérkeringésébe
NAPTÁR
Tovább
2025. november 24. hétfő
Emma
48. hét
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Úton az újabb világégés: utoljára a 2. világháború előtt láttunk ilyet - Magyarország is nyakig benne van
2
2 hete
Csődbe ment a népszerű szállásadó: a vendégeknek szinte azonnal el kellett hagyniuk a szobákat
3
3 napja
Sokk a világnak: itt van Zelenszkij történelmi bejelentése - napokon belül aláírhatnak akár egy előnytelen ukrajnai békét is
4
1 napja
Itt az ukránok válasza a 28 pontos béketervre: porig bombáztak 4 várost
5
3 hete
Rendkívüli! Izlandon kellett leszállnia Orbán Viktor Washingtonba tartó gépének: mi történhetett?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Államháztartás
az állam pénzügyi gazdálkodása. Részei: központi költségvetés, önkormányzatok költségvetése, elkülönített állami pénzalapok.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 24. 06:24
Döbbenet, mennyibe kerül egy példány az internet sztármacskájából: Magyarországon nem is tarthatja bárki
Pénzcentrum  |  2025. november 24. 05:25
Óriási gazdasági fordulat közeleg: brutálisan meggazdagodhat az, aki még időben fekteti be így a pénzét
Agrárszektor  |  2025. november 24. 08:13
Akkora havazás kezdődött, amilyen már nagyon rég volt Magyarországon