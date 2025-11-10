Belgium a szomszédos országok mindegyikétől kért segítséget a drónok elleni védekezéshez.
Tíz év klímaígéret után: minden adat azt mutatja, vesztésre állunk
A párizsi klímaegyezmény aláírása óta eltelt évtizedben a klímaváltozás gyorsabban súlyosbodott, mint ahogy a világ képes volt csökkenteni a fosszilis tüzelőanyagok használatát, bár történt előrelépés a megújuló energiaforrások terén.
A Brazíliában kezdődő ENSZ klímatárgyalások előtt szakértők értékelik az elmúlt tíz év eredményeit. Johan Rockstrom, a potsdami Klímakutató Intézet igazgatója szerint őszintén be kell vallani a kudarcot, mivel a felmelegedés káros hatásai a vártnál gyorsabban és súlyosabban jelentkeznek - írja az Euronews.
Christiana Figueres, az ENSZ korábbi klímafőnöke szerint bár a párizsi egyezmény által kijelölt irányba haladunk, az emberiség klímavédelmi erőfeszítéseinek sebessége elmarad a klímaváltozás gyorsuló ütemétől. Inger Andersen, az ENSZ Környezetvédelmi Programjának vezetője hozzátette: "Gyakorlatilag azt az ágat fűrészeljük, amelyen ülünk."
A bolygó éves átlaghőmérséklete 2015 óta körülbelül 0,46°C-kal emelkedett, ami az egyik legnagyobb tízéves hőmérsékletnövekedés a feljegyzések szerint. A 2015 óta eltelt minden év melegebb volt, mint a párizsi klímaegyezmény éve.
Az elmúlt évtizedben rekordszámú 5-ös kategóriájú atlanti hurrikán és milliárd dolláros időjárási katasztrófa sújtotta az Egyesült Államokat. Amerika 193 olyan katasztrófát szenvedett el, amelyek egyenként legalább 1 milliárd dollárba (864 millió euróba) kerültek, összesen 1,5 billió dollár (1,3 billió euró) kárt okozva.
A gleccserek és jégtakarók olvadása felgyorsult: 2015 óta több mint 7 billió tonna jég tűnt el világszerte. A tengerszint emelkedése is gyorsul, az elmúlt évtizedben 40 milliméterrel nőtt a világtengerek szintje.
Pozitív fejlemény, hogy a megújuló energia ma már a legtöbb helyen olcsóbb, mint a szennyező szén, olaj és földgáz. Tavaly a világ villamosenergia-termelésének növekedéséből 74% származott szél-, nap- és egyéb zöld energiaforrásokból. Az elektromos járművek eladása is ugrásszerűen nőtt: a 2015-ös félmillióról 2023-ra 17 millióra.
Míg 2015-ben az ENSZ előrejelzései szerint a Föld közel 4°C-os felmelegedés felé haladt, most a jelenlegi pálya 2,8°C-os melegedést vetít előre. Ez azonban még mindig messze van az 1,5°C-os céltól, amit a tudományos jelentések a veszélyzóna határaként jelölnek meg.
Egy átfogó jelentés, amely a fosszilis tüzelőanyag-gazdaságról való átállás előrehaladását vizsgálta, megállapította, hogy egyetlen mutató sem halad olyan ütemben, amely biztosítaná az 1,5°C-os cél betartását. A vizsgált 35 indikátor ugyan a helyes irányba mutat, de túl lassan halad.
A légköri metánszint 5,2%-kal, a szén-dioxid-szint pedig 5,8%-kal emelkedett 2015 és 2024 között. Míg a fejlett országok, köztük az Egyesült Államok, körülbelül 7%-kal csökkentették szén-dioxid-kibocsátásukat, addig Kína kibocsátása 15,5%-kal, Indiáé pedig 26,7%-kal nőtt.
Magyarország HIMARS rakétarendszereket vásárol az Egyesült Államoktól, amely a világ legjobb ilyen típusú fegyverrendszere.
Törökország népirtás és emberiség elleni bűncselekmények vádjával elfogatóparancsot adott ki Benjamin Netanjahu és kormányának 36 magas rangú tisztviselője ellen.
Orbán Viktor sajtótájékoztatón számolt be az amerikai elnökkel folytatott tárgyalásairól, ahol energetikai, nukleáris, hadiipari és gazdasági együttműködésről állapodtak meg.
Orbán úgy látja, az Egyesült Államok az egyetlen ország, amely valóban a béke mellett áll, miközben Ukrajna katonai győzelmében szerinte már kevesen hisznek.
Gazában a lakosok megkezdték a helyreállítási munkálatokat, miközben különböző újjáépítési tervek versenyeznek egymással a háború sújtotta terület jövőjének alakításáért.
Az oroszok mostantól nem kaphatnak többszöri beutazásra jogosító vízumot – csak kivételes esetekben enyhíthet az EU.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság közleménye szerint a férfit a Terrorelhárítási Központ (TEK) műveleti egységei fogták el a helyszínen.
Tovább szűkült Németország külkereskedelmi többlete 2025 szeptemberében, a vártnál erőteljesebb importnövekedés miatt.
2025 októbere a harmadik legmelegebb október volt a globális mérések történetében az EU Copernicus Klímaváltozási Szolgálatának (C3S) adatai szerint.
A lövöldözésben egy 33 éves csecsen férfi életét vesztette, egy 55 éves szerb férfi pedig életveszélyesen megsebesült.
Kína exportja 1,1%-kal csökkent októberben az előző év azonos időszakához képest, miközben az Egyesült Államokba irányuló szállítmányok 25%-kal zuhantak.
A Kreml szóvivője nyilatkozott a tervezett budapesti Trump-Putyin találkozó lehetséges időpontjáról, miután az amerikai elnök korábban elhalasztotta a megbeszélést.
Az Egyesült Államok újabb halálos csapást mért egy feltételezett drogcsempész hajóra a Karib-tengeren.
A KMar hangsúlyozta, hogy a holland esetek nem hasonlíthatók a belgiumi történésekhez, ahol az elmúlt héten több katonai létesítmény közelében is megjelentek drónok.
Bulgária készül átvenni a Lukoil Burgas olajfinomítóját az amerikai szankciók miatt.
Kína megkezdte az amerikai mezőgazdasági termékek vásárlását a két ország vezetőinek találkozója után.
Kiadták a tűzparancsot a határ menti magyar településeken: szabadon lelőhetik mostantól a jogtalan behatolókat
Romániában új, szigorú szabály lépett életbe: az emberekre vagy vagyontárgyakra veszélyes medvék azonnal lelőhetők, ha bejárnak a településekre.
Orbán Viktor washingtoni látogatása lehetőséget adhat arra, hogy ismét szóba kerüljön a magyar–amerikai kettős adóztatást kizáró egyezmény ügye.
Mától újra rendelhető a Lidl és a Tisza cipő egyedi sneakere - Sietni kell, csak 1 hétig elérhető
Az előrendelés most is kizárólag a Lidl Plus alkalmazás Click&Pick funkcióján keresztül lesz elérhető.