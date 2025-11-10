2025. november 10. hétfő Réka
Hőhullám forró nap, Klímaváltozás, teszi a hőt Stroke
Világ

Tíz év klímaígéret után: minden adat azt mutatja, vesztésre állunk

Pénzcentrum
2025. november 10. 12:14

A párizsi klímaegyezmény aláírása óta eltelt évtizedben a klímaváltozás gyorsabban súlyosbodott, mint ahogy a világ képes volt csökkenteni a fosszilis tüzelőanyagok használatát, bár történt előrelépés a megújuló energiaforrások terén.  

A Brazíliában kezdődő ENSZ klímatárgyalások előtt szakértők értékelik az elmúlt tíz év eredményeit. Johan Rockstrom, a potsdami Klímakutató Intézet igazgatója szerint őszintén be kell vallani a kudarcot, mivel a felmelegedés káros hatásai a vártnál gyorsabban és súlyosabban jelentkeznek - írja az Euronews.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Christiana Figueres, az ENSZ korábbi klímafőnöke szerint bár a párizsi egyezmény által kijelölt irányba haladunk, az emberiség klímavédelmi erőfeszítéseinek sebessége elmarad a klímaváltozás gyorsuló ütemétől. Inger Andersen, az ENSZ Környezetvédelmi Programjának vezetője hozzátette: "Gyakorlatilag azt az ágat fűrészeljük, amelyen ülünk."

A bolygó éves átlaghőmérséklete 2015 óta körülbelül 0,46°C-kal emelkedett, ami az egyik legnagyobb tízéves hőmérsékletnövekedés a feljegyzések szerint. A 2015 óta eltelt minden év melegebb volt, mint a párizsi klímaegyezmény éve.

Kapcsolódó cikkeink:

Az elmúlt évtizedben rekordszámú 5-ös kategóriájú atlanti hurrikán és milliárd dolláros időjárási katasztrófa sújtotta az Egyesült Államokat. Amerika 193 olyan katasztrófát szenvedett el, amelyek egyenként legalább 1 milliárd dollárba (864 millió euróba) kerültek, összesen 1,5 billió dollár (1,3 billió euró) kárt okozva.

A gleccserek és jégtakarók olvadása felgyorsult: 2015 óta több mint 7 billió tonna jég tűnt el világszerte. A tengerszint emelkedése is gyorsul, az elmúlt évtizedben 40 milliméterrel nőtt a világtengerek szintje.

Pozitív fejlemény, hogy a megújuló energia ma már a legtöbb helyen olcsóbb, mint a szennyező szén, olaj és földgáz. Tavaly a világ villamosenergia-termelésének növekedéséből 74% származott szél-, nap- és egyéb zöld energiaforrásokból. Az elektromos járművek eladása is ugrásszerűen nőtt: a 2015-ös félmillióról 2023-ra 17 millióra.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Míg 2015-ben az ENSZ előrejelzései szerint a Föld közel 4°C-os felmelegedés felé haladt, most a jelenlegi pálya 2,8°C-os melegedést vetít előre. Ez azonban még mindig messze van az 1,5°C-os céltól, amit a tudományos jelentések a veszélyzóna határaként jelölnek meg.

Egy átfogó jelentés, amely a fosszilis tüzelőanyag-gazdaságról való átállás előrehaladását vizsgálta, megállapította, hogy egyetlen mutató sem halad olyan ütemben, amely biztosítaná az 1,5°C-os cél betartását. A vizsgált 35 indikátor ugyan a helyes irányba mutat, de túl lassan halad.

A légköri metánszint 5,2%-kal, a szén-dioxid-szint pedig 5,8%-kal emelkedett 2015 és 2024 között. Míg a fejlett országok, köztük az Egyesült Államok, körülbelül 7%-kal csökkentették szén-dioxid-kibocsátásukat, addig Kína kibocsátása 15,5%-kal, Indiáé pedig 26,7%-kal nőtt.
Címlapkép: Getty Images
#ensz #klímaváltozás #párizs #világ #brazília #megújuló energia #szén-dioxid #globális felmelegedés #klímaválság

