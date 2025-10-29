Megszólalt Bill Gates a klímaváltozásról: ezt javasolja, hogy elkerüljük a pusztító katasztrófát

Bill Gates új megközelítést javasol a klímaválság kezelésére, a hőmérséklet-emelkedés korlátozása helyett a betegségek és a szegénység elleni küzdelemre helyezné a hangsúlyt - számolt be a The Guardian.

A Microsoft társalapítója a Gates Notes weboldalán közzétett írásában bírálta a klímaváltozással kapcsolatos "világvége-szemléletet", amely szerinte "túlságosan a rövid távú kibocsátási célokra összpontosít".

Gates szerint "bár a klímaváltozásnak súlyos következményei lesznek – különösen a legszegényebb országokban élők számára – nem fog az emberiség pusztulásához vezetni. Az emberek a belátható jövőben képesek lesznek élni és boldogulni a Föld legtöbb pontján."

A milliárdos úgy véli, a novemberben a brazil esőerdő városában, Belémben megrendezendő COP30 klímacsúcs "lehetőség arra, hogy újra a kibocsátásnál és a hőmérséklet-változásnál is fontosabb mérőszámra összpontosítsunk: az életminőség javítására".

"Bár a klímaváltozás a szegényeket fogja a legjobban sújtani, a túlnyomó többségük számára ez nem az egyetlen vagy nem is a legnagyobb fenyegetés az életükre és jólétükre nézve" – írta Gates. "A legnagyobb problémák továbbra is a szegénység és a betegségek. Ha ezt megértjük, korlátozott erőforrásainkat olyan beavatkozásokra összpontosíthatjuk, amelyek a legnagyobb hatással lesznek a legkiszolgáltatottabb emberekre."

Gates álláspontja ellentétes António Guterres ENSZ-főtitkáréval, aki hétfőn a Guardiannek és a Sumaúma amazóniai hírszervezetnek nyilatkozva kijelentette, hogy "el kell ismernünk kudarcunkat" a klímaválsággal kapcsolatban.

"Az igazság az, hogy nem sikerült elkerülnünk az 1,5°C-os határérték túllépését a következő években. Az 1,5°C fölé emelkedésnek pedig pusztító következményei vannak, beleértve olyan billenőpontokat, mint az Amazonas, Grönland, Nyugat-Antarktisz vagy a korallzátonyok" – mondta Guterres.