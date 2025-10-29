Trump egyre növekvő frusztrációt mutat amiatt, hogy nem tudja befejezni a háborút, ami újraválasztási kampányának egyik ígérete volt.
Megszólalt Bill Gates a klímaváltozásról: ezt javasolja, hogy elkerüljük a pusztító katasztrófát
Bill Gates új megközelítést javasol a klímaválság kezelésére, a hőmérséklet-emelkedés korlátozása helyett a betegségek és a szegénység elleni küzdelemre helyezné a hangsúlyt - számolt be a The Guardian.
A Microsoft társalapítója a Gates Notes weboldalán közzétett írásában bírálta a klímaváltozással kapcsolatos "világvége-szemléletet", amely szerinte "túlságosan a rövid távú kibocsátási célokra összpontosít".
Gates szerint "bár a klímaváltozásnak súlyos következményei lesznek – különösen a legszegényebb országokban élők számára – nem fog az emberiség pusztulásához vezetni. Az emberek a belátható jövőben képesek lesznek élni és boldogulni a Föld legtöbb pontján."
A milliárdos úgy véli, a novemberben a brazil esőerdő városában, Belémben megrendezendő COP30 klímacsúcs "lehetőség arra, hogy újra a kibocsátásnál és a hőmérséklet-változásnál is fontosabb mérőszámra összpontosítsunk: az életminőség javítására".
"Bár a klímaváltozás a szegényeket fogja a legjobban sújtani, a túlnyomó többségük számára ez nem az egyetlen vagy nem is a legnagyobb fenyegetés az életükre és jólétükre nézve" – írta Gates. "A legnagyobb problémák továbbra is a szegénység és a betegségek. Ha ezt megértjük, korlátozott erőforrásainkat olyan beavatkozásokra összpontosíthatjuk, amelyek a legnagyobb hatással lesznek a legkiszolgáltatottabb emberekre."
Gates álláspontja ellentétes António Guterres ENSZ-főtitkáréval, aki hétfőn a Guardiannek és a Sumaúma amazóniai hírszervezetnek nyilatkozva kijelentette, hogy "el kell ismernünk kudarcunkat" a klímaválsággal kapcsolatban.
"Az igazság az, hogy nem sikerült elkerülnünk az 1,5°C-os határérték túllépését a következő években. Az 1,5°C fölé emelkedésnek pedig pusztító következményei vannak, beleértve olyan billenőpontokat, mint az Amazonas, Grönland, Nyugat-Antarktisz vagy a korallzátonyok" – mondta Guterres.
Lezuhant egy kisrepülő Kenyában nyolc magyarral a fedélzetén. A balesetről most az első felvételek is napvilágra kerültek.
Kiterjedt ukrán dróntámadás érte Oroszország területét szerda este, négy drónt Moszkva térségében lőtt le a légvédelem.
Az Egyesült Államok és Kína megállapodott egy potenciális kereskedelmi egyezmény keretrendszeréről, amelyet a két ország vezetői a héten esedékes találkozójukon vitatnak meg.
Nyolc magyar turistával a fedélzetén zuhant le egy kisrepülő Kenyában: részleteket közöltek a tragédiáról
A fedélzeten tartózkodó nyolc magyar, két német utas és a kétfős kenyai személyzet életét vesztette.
Az ENSZ főtitkára szerint elkerülhetetlen a Párizsi Klímaegyezmény 1,5 Celsius-fokos céljának túllépése, és azonnali irányváltásra van szükség a klímaválság kezelésében.
Kedden Tokióban a Donald Trump amerikai elnök és a Takaicsi Szanaé új japán miniszterelnök kereskedelmi és gazdasági megállapodásokat írt alá.
A svéd Saab akár 150 Gripen eladására is szerződhet Kijevvel – az üzlet megduplázhatja a svéd gyártó kapacitásait.
Súlyos bejelentést tett az orosz kőolaj-óriás: megölik a szankciók Putyin aranytojást tojó tyúkját, mi lesz a váklasz?
A Lukoil kénytelen eladni külföldi érdekeltségeinek jelentős részét. A kényszerű lépés akár bevételeinek harmadát is elviheti.
Lelőtték Putyin csodafegyverét az ukránok: Moszkva is elismerte, odalett a legmodernebb harci helikopter
Egy orosz katonai pilóta „örök repülést” kívánt elesett társainak – ezzel erősítette meg a veszteséget.
Az amerikai elnök hétfőn a légierő egyik repülőgépén újságíróknak nyilatkozva elvetette azt az ötletet, hogy a 2028-as választásokon alelnökjelöltként induljon.
Új biztonsági előírás élesedik, sok turista bánja: érzékeny adatokat kell átadnia annak, aki itt lépné át a határt
A CBP közel egy évtizede alkalmaz biometrikus arcfelismerő rendszert, amely összehasonlítja az utazók arcát az útlevelükben szereplő fényképpel.
Trump ide is kinyújthatná a kezét? Egyre messzebb a béke, újra fellángolt a háború - ennek nem lesz jó vége
Újabb fegyveres összecsapások törtek ki Pakisztán és Afganisztán között a fennálló tűzszünet ellenére.
Keményen üzent Magyarországnak Trump erős embere: itt az orosz olaj vége, nem lehet halogatni a leválást
Az Egyesült Államok arra szólította fel Magyarországot, Törökországot és Szlovákiát, hogy dolgozzanak ki stratégiát az orosz energiafüggőség csökkentésére.
Boldoggá avatás Veszprém 2025: tudd meg, mik a boldoggá avatás feltételei, illetve hogy mik a szentté avatás feltételei. Kik szerepelnek a magyar szentek és boldogok...
Letartóztatások történtek a Louvre kirablásának ügyében: eddig óriási a blama, nagy a francia kudarc
Két gyanúsítottat letartóztattak a párizsi Louvre múzeumból ellopott, 88 millió euró értékű koronaékszerek ügyében.
Donald Trump "teljes mértékben nyitott" egy találkozóra Kim Dzsongün észak-koreai vezetővel.
A horvát parlament elfogadta pénteken a védelmi törvény módosításait, amelyekkel visszaállítják a kötelező sorkatonaságot.
A venezuelai elnök péntek este elítélte az amerikai csapatok mozgósítását a Karib-tenger térségében.
