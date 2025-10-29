2025. október 29. szerda Nárcisz
Világ

Megszólalt Bill Gates a klímaváltozásról: ezt javasolja, hogy elkerüljük a pusztító katasztrófát

Pénzcentrum
2025. október 29. 13:45

Bill Gates új megközelítést javasol a klímaválság kezelésére, a hőmérséklet-emelkedés korlátozása helyett a betegségek és a szegénység elleni küzdelemre helyezné a hangsúlyt - számolt be a The Guardian.

A Microsoft társalapítója a Gates Notes weboldalán közzétett írásában bírálta a klímaváltozással kapcsolatos "világvége-szemléletet", amely szerinte "túlságosan a rövid távú kibocsátási célokra összpontosít".

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Gates szerint "bár a klímaváltozásnak súlyos következményei lesznek – különösen a legszegényebb országokban élők számára – nem fog az emberiség pusztulásához vezetni. Az emberek a belátható jövőben képesek lesznek élni és boldogulni a Föld legtöbb pontján."

A milliárdos úgy véli, a novemberben a brazil esőerdő városában, Belémben megrendezendő COP30 klímacsúcs "lehetőség arra, hogy újra a kibocsátásnál és a hőmérséklet-változásnál is fontosabb mérőszámra összpontosítsunk: az életminőség javítására".

"Bár a klímaváltozás a szegényeket fogja a legjobban sújtani, a túlnyomó többségük számára ez nem az egyetlen vagy nem is a legnagyobb fenyegetés az életükre és jólétükre nézve" – írta Gates. "A legnagyobb problémák továbbra is a szegénység és a betegségek. Ha ezt megértjük, korlátozott erőforrásainkat olyan beavatkozásokra összpontosíthatjuk, amelyek a legnagyobb hatással lesznek a legkiszolgáltatottabb emberekre."

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Gates álláspontja ellentétes António Guterres ENSZ-főtitkáréval, aki hétfőn a Guardiannek és a Sumaúma amazóniai hírszervezetnek nyilatkozva kijelentette, hogy "el kell ismernünk kudarcunkat" a klímaválsággal kapcsolatban.

"Az igazság az, hogy nem sikerült elkerülnünk az 1,5°C-os határérték túllépését a következő években. Az 1,5°C fölé emelkedésnek pedig pusztító következményei vannak, beleértve olyan billenőpontokat, mint az Amazonas, Grönland, Nyugat-Antarktisz vagy a korallzátonyok" – mondta Guterres.
Címlapkép: Getty Images
