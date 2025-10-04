A Sheffield Wednesday szurkolói a pályára rohanva tiltakoztak a klub tulajdonosa ellen a Coventry elleni mérkőzésen.
Itt az olajkorszak vége? Rengeteg ország járhat pórul, de velünk mi lesz így?
A globális olajpiac fordulóponthoz érkezett: a New York-i Klímahét egyik legfontosabb üzenete szerint az olajkorszak vége már nem a készletek kimerülése, hanem a kereslet csökkenése miatt közeleg. Kína olajfogyasztása tetőzött, India pedig nem veszi át a helyét a kereslet növelésében, ami 2030-ra biztosan elhozza a Peak Oil jelenséget - írja cikkében a Portfolio.
A New York-i Klímahét egyik legfigyelemreméltóbb megállapítása nem a megszokott klímaválság-retorika volt, hanem az olajkorszak végének közeledtére vonatkozó elemzések. A szakértők szerint a Peak Oil – vagyis az olajkitermelés és -fogyasztás csúcspontja – már nem a források kimerülése miatt, hanem a kereslet csökkenése következtében fog bekövetkezni.
Míg korábban a Peak Oil elmélet a készletek kifogyásáról és az ebből következő társadalmi összeomlásról szólt, a valóság más irányt vett. Ahogyan a kőkorszak sem a kő elfogyása miatt ért véget, az olajkorszakot is a technológiai fejlődés zárja majd le. Az amerikai palaolaj-forradalom már egyszer rácáfolt a pesszimista előrejelzésekre, amikor az USA-t nettó importőrből a világ legnagyobb szénhidrogén-exportőrévé tette.
A jelenlegi átalakulás epicentruma Kína, amely három évtizeden át a globális olajpiac motorja volt. Az ázsiai nagyhatalom olajimportja 2010 és 2020 között megduplázódott, elérve a napi 10 millió hordót. Ez a trend azonban megtört: a demográfiai válság, a zöldenergia-forradalom és a lassuló gazdasági növekedés miatt Kína olajkereslete valószínűleg már elérte csúcspontját.
A kínai népesség a Covid idején tetőzött, azóta közel 25 millió fővel csökkent. Emellett az ország energiaátállása lélegzetelállító tempóban zajlik. Mindössze öt év alatt az elektromos járművek részesedése az új autóeladásokból 5%-ról több mint 50%-ra emelkedett. 2025 első felében Kína közel 270 GW új megújuló kapacitást helyezett üzembe – több mint kétszer annyit, mint a világ összes többi országa együttvéve, és hatszor annyit, mint az USA egész 2024-ben.
India sem fogja átvenni Kína helyét a globális olajkereslet növelésében. Az ország gazdasági növekedése elsősorban a kevésbé olajintenzív szolgáltatószektorból származik, szemben Kína építő- és vegyiparával. India ráadásul már most jelentős lépéseket tesz a megújuló energiaforrások irányába: 2030-ra az új autóeladások harmada elektromos lesz, az ország pedig az olaj-szén-földgáz átmenetet átugorva közvetlenül a megújuló és nukleáris energiára összpontosít.
A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) előrejelzése szerint 2030-ra biztosan elérjük a Peak Oil-t – ami különösen figyelemreméltó egy olyan szervezettől, amelyet eredetileg az olajellátás biztosítására hoztak létre. Még az OPEC és a nagy olajvállalatok is elismerik a trend létezését, csupán annak időzítéséről vitatkoznak.
A csökkenő kereslet ellenére az olajtermelők nem fogják vissza a kitermelést – épp ellenkezőleg. Szaúd-Arábia és az OPEC napi 1 millió hordóval növelik idén a termelésüket, miközben a kereslet stagnál. A szaúdiak célja, hogy visszaszerezzék az amerikai palaolaj-forradalom miatt elvesztett piaci részesedésüket, akár alacsonyabb árak árán is.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Mindez egy új korszak kezdetét jelzi: az olcsóbb olaj korát, ahol a nagy játékosok stratégiái miatt erősebben ingadozhatnak az árak, miközben a hosszú távú trend a gyengébb kereslet és mérsékeltebb árak felé mutat. A technológiai forradalom miatt azonban az alacsonyabb árak már nem fognak automatikusan keresletnövekedést eredményezni.
A változások geopolitikai következményei messzire nyúlnak. Az olajbevételekre támaszkodó államok, köztük Oroszország költségvetése jelentős nyomás alá kerülhet. Kína eközben nemcsak átalakította energiafelhasználási szerkezetét, de biztosította uralmát a megújuló energiák ellátási láncai felett is – az akkumulátoroktól az elektromos autókon át a napelemekig.
Magyarország számára ez a globális átalakulás lehetőséget kínál az orosz energiafüggőség csökkentésére. Az olcsóbb nemzetközi olajárak kompenzálhatják a drágább szállítási útvonalakat, az EU pedig pénzügyileg is támogatja az átállást. A földgáz esetében valamivel nehezebb a helyzet, ott elkerülhetetlen lehet egy enyhe áremelkedés a teljes leválás során.
Bár a költségvetés rövid távon megérezheti a különadók és egyéb bevételek részleges csökkenését, a szövetségi rendszerünkkel összhangban lévő energiapolitikai lépések új EU-s forrásokat nyithatnak meg, és vonzóbbá tehetik az országot a nyugati befektetők számára. Magyarországnak érdemes megragadnia ezt a történelmi lehetőséget a megújuló energiaforrásokra való átállásra és az orosz energiafüggőség csökkentésére.
