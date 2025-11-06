Rendkívüli! Izlandon kellett leszállnia Orbán Viktor Washingtonba tartó gépének: mi történhetett?

Orbán Viktor és delegációja csütörtök reggel a Wizz Air járatával indult útnak Budapestről Washingtonba, de a gépnek biztonsági okokból le kellett szállnia Izlandon. A kitérőt a két hajtóműves repülőgépekre vonatkozó szigorú nemzetközi repülésbiztonsági előírások indokolták.

Orbán Viktor és delegációja csütörtökön reggel 8 óra 34 perckor indult el a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről a Wizz Air járatával, ám út közben egy biztonsági kitérőt kellett tenniük – írja a Világgazdaság.

A lap szerint a miniszterelnök gépe 11 óra 36 perckor landolt az izlandi Keflavík repülőtéren, mégpedig a két hajtóműves repülőgépekre vonatkozó nemzetközi biztonsági előírások miatt.

Az úgynevezett ETOPS-szabályok (Extended-range Twin-engine Operational Performance Standards) határozzák meg, milyen távol repülhet egy gép a legközelebbi kitérő repülőtértől, ha az egyik hajtómű meghibásodik. Alapértelmezés szerint ez 60 perc, de a modernebb típusok akár ETOPS-120, 180 vagy 240 engedéllyel is rendelkezhetnek, ami lehetővé teszi, hogy akár négyórányira is eltávolodjanak a legközelebbi leszállóhelytől – például óceán feletti útvonalakon.

