Holnapután lesz a nagy találkozó: erről tárgyal majd Orbán Viktor és Donald Trump

A pénteki washingtoni magyar-amerikai csúcstalálkozó két fő témája az ukrajnai béketeremtés, illetve a kétoldalú gazdasági és energetikai együttműködés - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Az e heti washingtoni magyar-amerikai csúcstalálkozó két fő témája az ukrajnai béketeremtés, illetve a kétoldalú gazdasági és energetikai együttműködés - jelentette ki a tárca közlése szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Budapesten.

A tárcavezető a washingtoni csúcstalálkozót megelőző sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy ez lesz már a hatodik klasszikus kétoldalú találkozó Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump elnök között. Kiemelte, hogy az első hivatalos kétoldalú találkozóra Donald Trump első hivatali ciklusa alatt került sor 2019-ben, és azóta további négy alkalommal találkoztak, de emellett is folyamatosan kapcsolatban álltak és állnak egymással, rendszeresen konzultálnak nagy nemzetközi események margóján.

Szijjártó Péter rámutatott, hogy az amerikai elnök újabb hivatalba lépése óta ez lesz az első hivatalos találkozójuk, és jól demonstrálja a kettejük közötti tiszteletet és barátságot az az elsőre talán protokollárisnak számító, ámde annál sokkal többet mondó döntés, hogy a magyar delegáció a Blair House-ban, azaz az Egyesült Államok hivatalos állami vendégházában száll meg, amely közvetlenül a Fehér Ház mellett található.

Kifejtette, hogy a találkozón az ukrajnai béketeremtés lehetősége fontos napirendi pont lesz, és Magyarország továbbra is készen áll helyszínt biztosítani az amerikai-orosz béke-csúcstalálkozóhoz, ha az előkészítő munkálatok sikeresek lesznek.

Szijjártó Péter ezután elmondta, hogy az ülésen egy nagy gazdasági és energiaegyüttműködési csomag is terítéken lesz, amelynek előkészítésén az utóbbi hetekben sokat dolgoztak a felek. Aláhúzta: ez nagyban hozzájárulna Magyarország hosszú távú energiabiztonságának garantálásához és ahhoz, hogy további modern, sok munkahelyet teremtő beruházások érkezhessenek hazánkba, aminek a stabil pénzügyi hátterét is meg kívánják teremteni.

Ez jelenti a három alappillérét annak a nagy gazdasági és energiaegyüttműködési megállapodásnak, amelynek előkészítésén az elmúlt időszakban sokat dolgoztunk

- jegyezte meg.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Majd arra is kitért, hogy a miniszterelnöki delegáció a Wizz Air repülőgépével utazik az Egyesült Államokba, a küldöttségnek több kormánytag, több nagyvállalat vezetője is tagja lesz, ahogy újságírók és kutatóműhelyek vezetői is.

A miniszterelnök és Donald Trump elnök tárgyalása mellett a miniszterek és a vállalatvezetők külön kétoldalú tárgyalásokat is folytatnak majd partnereikkel, kormányzati vezetőkkel és vállalatvezetőkkel egyaránt

- tudatta a miniszter.

címlapkép: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán, MTI/MTVA