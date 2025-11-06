Kikből áll az Orbán-Trump találkozó magyar delegációja: itt a washingtoni különítmény teljes névsora

Útnak indult csütörtök reggel a magyar delegáció az USA-ba. A magyar miniszterelnök és csapata kétoldalú tárgyalásokat fognak folytatni. A pénteki washingtoni magyar-amerikai csúcstalálkozó két fő témája az ukrajnai béketeremtés, illetve a kétoldalú gazdasági és energetikai együttműködés. A delegáció tagjai a kormány prominens miniszterei, úgy mint Szijjártó Péter, Nagy Márton vagy éppen Lázár János. De olyan jelentős cégvezetők, mint a Richter feje, Orbán Gábor is a delegációval utazik, ahogy számos újságíró vagy éppen kormánypárti influenszer is.

Nagy delegációval utazik az Egyesült Államokba Orbán Viktor - erről még először múlt hét pénteken a Kossuth Rádióban beszélt a magyar miniszterelnök. Akkor azt is mondta, komoly gazdasági megállapodást fog kötni az USA elnökével, Donald Trumppal.

November ötödikén további információk is kiderültek a találkozóról. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter azt mondta, a pénteki washingtoni magyar-amerikai csúcstalálkozó két fő témája az ukrajnai béketeremtés, illetve a kétoldalú gazdasági és energetikai együttműködés.

Az utazás egyébként már meg is kezdődött, a delegáció csütörtök reggel a Wizz Air egyik különgépével indult útnak az Amerikai Egyesült Államokba. Érdemes megemlíteni, hogy a fapados légitársaság nem üzemeltet menetrend szerinti járatokat Budapest és Amerika között, rendelkezik a különleges útra alkalmas géppel. A Wizz Air egyszeri engedélyt kapott az amerikai hatóságoktól a charterjárat üzemeltetésére.

Kikből áll az Orbán-Trump találkozó magyar delegációja?

Bár hivatalos névsort nem adtak közre, azért különböző megszólalásokból, videós bejelentkezésekből szép lassan összeáll a névsor. Azt például tudni, hogy a küldöttségnek több kormánytag, több nagyvállalat vezetője is tagja, ahogy újságírók és kutatóműhelyek vezetői is.

A magyar delegáció tagjai (listánk frissül):