Egy wizz airbus a321 231-es repülőgép alulnézetből, felhős égbolton
Gazdaság

Kikből áll az Orbán-Trump találkozó magyar delegációja: itt a washingtoni különítmény teljes névsora

Pénzcentrum
2025. november 6. 11:45

Útnak indult csütörtök reggel a magyar delegáció az USA-ba. A magyar miniszterelnök és csapata kétoldalú tárgyalásokat fognak folytatni. A pénteki washingtoni magyar-amerikai csúcstalálkozó két fő témája az ukrajnai béketeremtés, illetve a kétoldalú gazdasági és energetikai együttműködés. A delegáció tagjai a kormány prominens miniszterei, úgy mint Szijjártó Péter, Nagy Márton vagy éppen Lázár János. De olyan jelentős cégvezetők, mint a Richter feje, Orbán Gábor is a delegációval utazik, ahogy számos újságíró vagy éppen kormánypárti influenszer is.

Nagy delegációval utazik az Egyesült Államokba Orbán Viktor - erről még először múlt hét pénteken a Kossuth Rádióban beszélt a magyar miniszterelnök. Akkor azt is mondta, komoly gazdasági megállapodást fog kötni az USA elnökével, Donald Trumppal.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

November ötödikén további információk is kiderültek a találkozóról. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter azt mondta, a pénteki washingtoni magyar-amerikai csúcstalálkozó két fő témája az ukrajnai béketeremtés, illetve a kétoldalú gazdasági és energetikai együttműködés.

Az utazás egyébként már meg is kezdődött, a delegáció csütörtök reggel a Wizz Air egyik különgépével indult útnak az Amerikai Egyesült Államokba. Érdemes megemlíteni, hogy a fapados légitársaság nem üzemeltet menetrend szerinti járatokat Budapest és Amerika között, rendelkezik a különleges útra alkalmas géppel. A Wizz Air egyszeri engedélyt kapott az amerikai hatóságoktól a charterjárat üzemeltetésére. 

Kikből áll az Orbán-Trump találkozó magyar delegációja?

Bár hivatalos névsort nem adtak közre, azért különböző megszólalásokból, videós bejelentkezésekből szép lassan összeáll a névsor. Azt például tudni, hogy a küldöttségnek több kormánytag, több nagyvállalat vezetője is tagja, ahogy újságírók és kutatóműhelyek vezetői is.

A magyar delegáció tagjai (listánk frissül):

  • Orbán Viktor, miniszterelnök,
  • Szijjártó Péter külügyminiszter,
  • Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter,
  • Hankó Balázs innovációs és kulturális miniszter,
  • Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter,
  • Lázár János építésügyi miniszter,
  • Lantos Csaba energiaügyi miniszter,
  • Deák Dániel (influenszer),
  • Kohán Mátyás (influenszer),
  • Bohár Dániel (influenszer),
  • Lentulai Krisztián (influenszer),
  • Szánthó Miklós (influenszer),
  • Csuhaj Ildikó (újságíró),
  • Gáll Csongor (újságíró),
  • Cs. Király Tamás (újságíró),
  • Velkovics Vilmos (műsorvezető),
  • Orbán Gábor (vezérigazgató, Richter Gedeon Nyrt.)
Címlapkép: Getty Images
#gazdaság #külügyminisztérium #amerika #megállapodás #usa #donald trump #orbán viktor #szíjjártó péter #amerikai egyesült államok #washington #csúcstalálkozó

