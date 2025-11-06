A szakértő szerint a hivatalos inflációs adat még ennél is rosszabb lenne, ha nem lennének érvényben a kormányzati árkorlátozások.
Kikből áll az Orbán-Trump találkozó magyar delegációja: itt a washingtoni különítmény teljes névsora
Útnak indult csütörtök reggel a magyar delegáció az USA-ba. A magyar miniszterelnök és csapata kétoldalú tárgyalásokat fognak folytatni. A pénteki washingtoni magyar-amerikai csúcstalálkozó két fő témája az ukrajnai béketeremtés, illetve a kétoldalú gazdasági és energetikai együttműködés. A delegáció tagjai a kormány prominens miniszterei, úgy mint Szijjártó Péter, Nagy Márton vagy éppen Lázár János. De olyan jelentős cégvezetők, mint a Richter feje, Orbán Gábor is a delegációval utazik, ahogy számos újságíró vagy éppen kormánypárti influenszer is.
Nagy delegációval utazik az Egyesült Államokba Orbán Viktor - erről még először múlt hét pénteken a Kossuth Rádióban beszélt a magyar miniszterelnök. Akkor azt is mondta, komoly gazdasági megállapodást fog kötni az USA elnökével, Donald Trumppal.
November ötödikén további információk is kiderültek a találkozóról. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter azt mondta, a pénteki washingtoni magyar-amerikai csúcstalálkozó két fő témája az ukrajnai béketeremtés, illetve a kétoldalú gazdasági és energetikai együttműködés.
Az utazás egyébként már meg is kezdődött, a delegáció csütörtök reggel a Wizz Air egyik különgépével indult útnak az Amerikai Egyesült Államokba. Érdemes megemlíteni, hogy a fapados légitársaság nem üzemeltet menetrend szerinti járatokat Budapest és Amerika között, rendelkezik a különleges útra alkalmas géppel. A Wizz Air egyszeri engedélyt kapott az amerikai hatóságoktól a charterjárat üzemeltetésére.
Kikből áll az Orbán-Trump találkozó magyar delegációja?
Bár hivatalos névsort nem adtak közre, azért különböző megszólalásokból, videós bejelentkezésekből szép lassan összeáll a névsor. Azt például tudni, hogy a küldöttségnek több kormánytag, több nagyvállalat vezetője is tagja, ahogy újságírók és kutatóműhelyek vezetői is.
A magyar delegáció tagjai (listánk frissül):
- Orbán Viktor, miniszterelnök,
- Szijjártó Péter külügyminiszter,
- Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter,
- Hankó Balázs innovációs és kulturális miniszter,
- Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter,
- Lázár János építésügyi miniszter,
- Lantos Csaba energiaügyi miniszter,
- Deák Dániel (influenszer),
- Kohán Mátyás (influenszer),
- Bohár Dániel (influenszer),
- Lentulai Krisztián (influenszer),
- Szánthó Miklós (influenszer),
- Csuhaj Ildikó (újságíró),
- Gáll Csongor (újságíró),
- Cs. Király Tamás (újságíró),
- Velkovics Vilmos (műsorvezető),
- Orbán Gábor (vezérigazgató, Richter Gedeon Nyrt.)
Maximum 1 évet kaphat Magyarország: hiába az Orbán-Trump találkozó, végleg elzárják a Barátság-vezetéket?
Orbán Viktor Washingtonban találkozik Donald Trumppal a megbeszélés középpontjában a gazdasági és energiapolitikai együttműködés áll, a háttérben komoly geopolitikai érdekek is húzódnak.
A jegybank az emlékérmék mellett 200 Ft-os forgalmiérme-emlékváltozatot is kibocsát 1 millió példányban.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 550,03 pontos, 0,51 százalékos csökkenéssel, 107 479,46 ponton zárt szerdán.
Szakértői fórumot tartottak Bicsérden a település mellé tervezett 600 hektáros, nemzetgazdasági szempontból kiemelt ipari parkról.
Buenos Airesben 89%-kal drágult a sör, miközben Dubajban és Tokióban jelentősen csökkent a közkedvelt ital ára.
A találkozóra több kormánytag is a miniszterelnökkel tart Washingtonba, az is kiderült, hogyan utaznak.
Módosulnak a Bérgarancia Alapból történő támogatás-lehívás veszélyhelyzeti szabályai.
Nemzetközi körözést adtak ki a pesti parkolási maffia feje ellen: sejthető, melyik országba menekült Fürst György
A Centrum Parkoló Kft. egykori ügyvezetőjét a pesti parkolási maffia perében ítélték el, a büntetése elől Izraelbe szökött.
Kevéssé változott, gyengült kissé a forint árfolyama szerda reggelre a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Így lett Lengyelországból gazdasági mintaállam 2025-re: Magyarország előtt is adott volna a lehetőség?
Lengyelország gazdasága lendületet vett, és a legfrissebb nyilatkozatok azt mutatják: a növekedés üteme a következő negyedévben várhatóan tovább gyorsulni fog.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben kedden kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben kedd reggel az előző esti jegyzéséhez képest
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 387,66 forintról 387,40 forintra csökkent 18 órakor.
A Reklámszövetség a reklámadó koncepciójának felmerülése óta hangoztatja szakmai ellenérveit a különadóval szemben.
A nyomozók különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás megalapozott gyanúja miatt nyolc embert hallgattak ki gyanúsítottként.
A Microsoft hétfőn bejelentette, hogy exportengedélyeket szerzett az Nvidia chipek szállítására az Egyesült Arab Emírségeknek.
Enyhe emelkedéssel indulhat a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén: erre bazírozhatnak most a befektetők
Iránykereskedéssel, enyhe emelkedéssel indulhat a kereskedés hétfőn a Budapesti Értéktőzsdén.
A NATO-kiadások enyhítésére létrehozott hitelalapot ez EU elindította, és Magyarországnak is juthat belőle.