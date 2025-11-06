Két, az NBA-ben használt cipő modellje is megérkezett a Decathlonba - egy Tiktoker most elment felpróbálni őket.
Egy TikTok-celeb rabolhatta ki a Louvre-t, a rendőrség szerint nem is akárhogy
A francia hatóságok négy férfit tartóztattak le a Louvre múzeum kirablásának ügyében. A gyanúsítottak közül az egyik egy TikTok-celeb, aki korábban a Pompidou-palotánál dolgozott biztonsági őrként. A rablók alig hét perc alatt hajtották végre az akciót, és több értékes ékszert vittek magukkal az Apolló-galériából, írja a Telex a The Guardian alapján.
A párizsi rendőrség négy férfit vett őrizetbe a Louvre kirablásával összefüggésben. A gyanúsítottak közül hárman a helyszínen is jelen lehettek, és a nyomozás szerint a múzeum felújítása, illetve a közeli építkezés adta lehetőséget használták ki a betöréshez. Egy darus kocsi kosarából jutottak be a kiállítótérbe, majd mindössze hét perc alatt kirabolták a múzeumot.
A francia sajtó szerint a banda tagjai közül az egyik 39 éves férfi, Abdoulaye N., a közösségi médiában Doudou Cross Bitume néven ismert, néhány ezer követővel rendelkező TikTok-celeb. A férfi korábban a UPS-nél és a Pompidou-palotánál is dolgozott biztonsági őrként, videóiban pedig izomépítési és motorozási tippeket osztott meg. Több felvételen is látható, hogy egy Yamaha TMax robogóval közlekedik – ugyanolyan járművel, amilyet a rablók is használtak a meneküléshez.
A rendőrség DNS-mintákat talált Abdoulaye N.-től a helyszínen – többek között az egyik vitrinen, kesztyűkön, láthatósági mellényen és korongvágókon. A zsákmány egy részét, köztük Eugénia császárné 1354 gyémánttal díszített koronáját, a tolvajok menekülés közben elhagyták. A francia rendőrség ezt a tárgyat már megtalálta, de több értékes ékszer – köztük smaragd fülbevalók és történelmi tiarák – még mindig eltűnt.
Több francia újság értesülése szerint a férfi ellen korábban is indult eljárás kábítószer-birtoklás, jogosítvány nélküli vezetés, valamint egy 2014-es ékszerbolt-rablás miatt. Laura Beccuau párizsi ügyész szerint Abdoulaye N. részben beismerte a Louvre kirablásában való részvételét.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A tolvajok az Apolló-galériából vitték el a műkincseket – ez az a terem, amelyet még XIV. Lajos építtetett, és ahol történelmi koronákat, uralkodói ékszereket őriznek. A világhírű Regent gyémántot azonban a tolvajok nem vitték magukkal.
Bejelentkezett Trump egyik csodafegyveréért a szaúdi hadsereg: nem sajnálják a dollármilliárdokat, fordulhat a kocka a Közel-Keleten
A Trump-kormányzat fontolóra vette, hogy akár 48 darab F–35-ös vadászgépet adjon el Szaúd-Arábiának, ami több milliárd dolláros fegyverüzletet jelenthet.
Úton az újabb világégés: utoljára a 2. világháború előtt láttunk ilyet - Magyarország is nyakig benne van
Tavaly globálisan 2,7 billió dollárt fordítottak a világ országai katonai kiadásokra, ennek egy jelentős része pedig kutatás-fejlesztés.
A demokrata színekben induló jelöltet, Zohran Mamdanit választották New York polgármesterévé kedden.
A megkérdezettek ötöde (20 százalék) úgy véli, hogy háztartásuk helyzete javulni fog a következő 12 hónapban, míg körülbelül harmaduk (34 százalék) szerint romlani fog.
Az Európai Unió Tanácsa jóváhagyta az Ukrajna-eszköz 1,8 milliárd eurós ötödik részletének kifizetését, miután Kijev teljesítette a szükséges reformlépéseket.
Súlyos csapás érte a Rosznyeft tulajdonában lévő tuapszei olajterminált egy ukrán dróntámadás során. A legfrissebb információk szerint öt hajó szenvedett jelentős károkat.
Trump felére csökkenti a fentanillal kapcsolatos vámokat Kínával szemben, miután új munkacsoportot hoztak létre a szintetikus opioid elleni küzdelemre.
Elhunyt Dick Cheney, az Egyesült Államok egykori alelnöke, aki George W. Bush mellett szolgált 2001 és 2009 között.
Életét vesztette egy 66 éves építőmunkás a Torre dei Conti torony összeomlása során Rómában.
Ukrán dróntámadás érte az oroszországi Baskírföldön található Szterlitamak petrolkémiai üzem vízkezelő létesítményét, amely részlegesen beomlott.
A Kreml számítása szerint az energiarendszer összeomlása újabb, a második világháború óta nem látott méretű menekülthullámot indítana el nyugat felé.
Lesújtó kórkép Magyarországról: emiatt is stresszes, frusztrált rengeteg magyar - sokan észre sem veszik
A kutatásban résztvevők többsége szerint a vállalkozások nem igazán foglalkoznak azzal, hogy üzletük arculata vizuálisan illeszkedjen a környezetbe.
A Kathmandu Post értesülései szerint az áldozatok között öt hegymászó, valamint két nepáli hegyi vezető van.
"Tele vannak a raktáraink lőszerrel és folyamatosan gyártunk utánpótlást, főleg aknavető-lőszereket." - mondta az elnök.
Felújítási munkálatok közben részben összeomlott a Forum Romanum mellett álló, 13. században épült Torre dei Conti középkori torony.
Egy idős házaspárt kitiltottak egy angliai Aldi áruházból, miután vita alakult ki a pénztárnál a bevásárlókocsi kipakolása miatt.
Dél-Korea és Kína tartalomcsere-megállapodást kötött, ami új lehetőségeket nyithat a K-pop előtt.
Célkeresztbe került a kínai óriáscég, a francia kormány ultimátumot adott a Sheinnek.