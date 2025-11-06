Egy TikTok-celeb rabolhatta ki a Louvre-t, a rendőrség szerint nem is akárhogy

A francia hatóságok négy férfit tartóztattak le a Louvre múzeum kirablásának ügyében. A gyanúsítottak közül az egyik egy TikTok-celeb, aki korábban a Pompidou-palotánál dolgozott biztonsági őrként. A rablók alig hét perc alatt hajtották végre az akciót, és több értékes ékszert vittek magukkal az Apolló-galériából, írja a Telex a The Guardian alapján.

A párizsi rendőrség négy férfit vett őrizetbe a Louvre kirablásával összefüggésben. A gyanúsítottak közül hárman a helyszínen is jelen lehettek, és a nyomozás szerint a múzeum felújítása, illetve a közeli építkezés adta lehetőséget használták ki a betöréshez. Egy darus kocsi kosarából jutottak be a kiállítótérbe, majd mindössze hét perc alatt kirabolták a múzeumot.

A francia sajtó szerint a banda tagjai közül az egyik 39 éves férfi, Abdoulaye N., a közösségi médiában Doudou Cross Bitume néven ismert, néhány ezer követővel rendelkező TikTok-celeb. A férfi korábban a UPS-nél és a Pompidou-palotánál is dolgozott biztonsági őrként, videóiban pedig izomépítési és motorozási tippeket osztott meg. Több felvételen is látható, hogy egy Yamaha TMax robogóval közlekedik – ugyanolyan járművel, amilyet a rablók is használtak a meneküléshez.

A rendőrség DNS-mintákat talált Abdoulaye N.-től a helyszínen – többek között az egyik vitrinen, kesztyűkön, láthatósági mellényen és korongvágókon. A zsákmány egy részét, köztük Eugénia császárné 1354 gyémánttal díszített koronáját, a tolvajok menekülés közben elhagyták. A francia rendőrség ezt a tárgyat már megtalálta, de több értékes ékszer – köztük smaragd fülbevalók és történelmi tiarák – még mindig eltűnt.

Több francia újság értesülése szerint a férfi ellen korábban is indult eljárás kábítószer-birtoklás, jogosítvány nélküli vezetés, valamint egy 2014-es ékszerbolt-rablás miatt. Laura Beccuau párizsi ügyész szerint Abdoulaye N. részben beismerte a Louvre kirablásában való részvételét.

A tolvajok az Apolló-galériából vitték el a műkincseket – ez az a terem, amelyet még XIV. Lajos építtetett, és ahol történelmi koronákat, uralkodói ékszereket őriznek. A világhírű Regent gyémántot azonban a tolvajok nem vitték magukkal.