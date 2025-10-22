A metanolmérgezés korai tünetei hasonlíthatnak az alkoholmérgezéshez: hányinger, hányás, szédülés és zavartság jelentkezhet.
A rablás után újranyitott a Louvre: de a botrány csak most kezdődik
Újra megnyitott a párizsi Louvre, miközben egyre erősebb a kritika a múzeum biztonsági rendszerének hiányosságai miatt, három nappal a 88 millió eurós (102 millió dolláros) ékszerrablás után.
A látogatók szerdán ismét sorban álltak a Louvre üvegpiramisánál, hogy bejussanak a múzeumba, amely vasárnap óta zárva tartott a vakmerő rablás miatt. A maszkos elkövetők egy lopott költöztető emelőt használva törtek be egy második emeleti ablakon, majd a királyi gyűjteményből származó ékszerekkel távoztak - közölte a Reuters.
A kirablott, díszes, aranyozott Apolló Galéria továbbra is zárva tart. A múzeum igazgatója, Laurence des Cars szerdán a francia szenátus előtt válaszol a törvényhozók kérdéseire.
Miközben Franciaországban egyre nő a frusztráció, hogy egyetlen magas rangú tisztviselő sem vállalt felelősséget, Laurent Nunez belügyminiszter elismerte a biztonsági hiányosságokat. Rachida Dati kulturális miniszter közigazgatási vizsgálatot indított az ügyben.
"Betörés történt a Louvre-ban, ellopták Franciaország legértékesebb ékszereinek egy részét. Nyilvánvalóan ez egy kudarc, mást nem mondhatok" - nyilatkozta Nunez az Europe 1 rádiónak. Hozzátette azonban, hogy "a riasztórendszer tökéletesen működött, amint az ablakot megtámadták, aktiválódott. A rendőrséget értesítették, és három percen belül a helyszínen voltak."
A belügyminiszter nem kommentálta a rendőrségi nyomozást, de bizakodását fejezte ki, hogy az elkövetőket megtalálják. Dati kulturális minisztert bírálatok érték, miután kedden a parlamentben azt állította, hogy nem voltak biztonsági hiányosságok.
Emmanuel Macron elnök hatéves felújítási tervet jelentett be a Louvre számára, amely biztonsági fejlesztésekre is tartalmaz forrásokat. Pierre Moscovici, a francia számvevőszék vezetője az RTL rádiónak nyilatkozva cáfolta, hogy az állami költségvetési megszorítások okozták volna a biztonsági hiányosságokat a francia múzeumokban, legalábbis a Louvre esetében nem. "Gazdagon van ellátva, vannak szponzorációk, a Louvre-nak valóban nem hiányoznak az erőforrások" - mondta.
A 12. század végén épült Louvre-palota egykor a francia királyok hivatalos rezidenciája volt, amíg XIV. Lajos el nem hagyta Versailles-ért. 1793-ban, négy évvel a francia forradalom után múzeummá alakították a királyi műgyűjtemény számára. Ma a világ leglátogatottabb múzeuma, tavaly 8,7 millió látogatóval.
