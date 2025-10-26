Donald Trump "teljes mértékben nyitott" egy találkozóra Kim Dzsongün észak-koreai vezetővel.
Letartóztatások történtek a Louvre kirablásának ügyében: eddig óriási a blama, nagy a francia kudarc
Két gyanúsítottat letartóztattak a párizsi Louvre múzeumból ellopott, 88 millió euró értékű koronaékszerek ügyében, miközben a francia igazságügyi miniszter elismerte a biztonsági protokollok kudarcát - írta meg a BBC.
A Le Parisien napilap szerint a letartóztatott férfiak a párizsi Seine-Saint-Denis külvárosból származnak, egyiküket a Charles de Gaulle repülőtéren fogták el, amikor éppen felszállni készült egy járatra. A gyanúsítottakat, akik a rendőrség előtt már ismertek korábbi betörések miatt, szombat este vették őrizetbe.
A rablás múlt vasárnap történt, amikor négy tolvaj elektromos szerszámokkal felfegyverkezve, fényes nappal tört be a világ leglátogatottabb múzeumába. A speciális rendőri egységek átvették az ügyet, és akár 96 órán át is kihallgathatják a gyanúsítottakat.
A beszámolók szerint a banda reggel 9:30 körül érkezett a múzeumhoz, nem sokkal a látogatók előtti nyitás után. A tettesek egy járműre szerelt emelőszerkezettel jutottak fel az Apolló Galériához vezető, Szajna-folyó felőli erkélyre. A helyszíni képek szerint egy létra vezetett fel az első emeleti ablakhoz.
A betörők közül ketten elektromos szerszámokkal vágták át az ablakot, majd megfenyegették az őröket, akik kiürítették a helyiséget. Ezután a tolvajok átvágták két vitrin üvegét, amelyekben az ékszereket tárolták. Egy előzetes jelentés szerint a múzeum kifosztott részlegében a termek egyharmadában nem volt biztonsági kamera.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A francia rendőrség közlése szerint a tolvajok mindössze négy percet töltöttek az épületben, majd 9:38-kor két, kint várakozó robogóval menekültek el. A hatóságok azóta megerősítették a biztonsági intézkedéseket Franciaország kulturális intézményeiben.
Boldoggá avatás Veszprém 2025: tudd meg, mik a boldoggá avatás feltételei, illetve hogy mik a szentté avatás feltételei. Kik szerepelnek a magyar szentek és boldogok...
Az eset nyomán a NATO Balti Légirendőrségének spanyol Eurofighter Typhoon vadászgépeit riasztották.
Az AI-generált megtévesztő tartalmak választási időszakban történő terjesztése sértheti az EU mesterséges intelligenciáról szóló törvényét.
Elemzők szerint kulcskérdés, hogy Donald Trump amerikai elnök milyen szigorral fogja betartatni a másodlagos szankciókat.
Korábban bűnösnek vallotta magát pénzmosás elleni szabályok megsértésében.
Az Ursula von der Leyen bizottsági elnök által szeptemberben bejelentett 140 milliárd eurós "jóvátételi hitelt" erőteljesen támogatja Németország, Franciaország és a balti államok.
A feketepiacon értékük jelentősen csökken, mindössze 10-30 százalékát érhetnék el eredeti értéküknek a magas kockázat miatt.
Éleződik a feszültség az USA és Oroszország között: Moszkva szerint, amit Trump művel, háborús provokáció
Az amerikai pénzügyminisztérium közleménye szerint a szankciókat azért vezették be, mert Putyin elutasítja az "értelmetlen háború" befejezését Ukrajnában.
Az EU is becsatlakozott Trump mellé: satuba fogták az oroszokat, most tényleg lefőtt a kávé Putyinnak?
Az Európai Unió elfogadta 19. szankciós csomagját Oroszország ellen.
Donald Trump egyben megerősítette, hogy jövő héten Dél-Koreában tárgyalóasztalhoz ül Hszi Csi-ping kínai elnökkel.
Leváltották a vízzel elárasztott parajdi sóbányát is működtető román Országos Sóipari Társaság (Salrom) vezetőségét.
Zelenszkij szerint Trump javaslata a jelenlegi frontvonalak befagyasztására jó kompromisszum lenne.
Az euróövezet második legnagyobb gazdaságának instabilitása nyugtalanítja a befektetőket
Az amerikai elnök szerint nincs értelme olyan találkozónak, amely nem hoz kézzelfogható eredményt.
A klímamodellek szerint a jégesők ritkábbak de olykor hevesebbek, a zivatarok pedig gyakoribbak lehetnek
A NASA vezetője jelezte, hogy a SpaceX helyett más céget választhatnak a holdra szálláshoz, mivel az Elon Musk cége által fejlesztett Starship űrhajó késésben van.
A Fehér Ház közölte, hogy Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozójára nincs tervben a közeljövőben.
Szijjártó Péter szerint azért is van értelme folytatni a magyar űrprogramot, mert az orszég már rendelkezik egy kiképzett űrhajóssal Kapu Tiboron kívül is.
-
Dübörög az energiaátmenet a kkv-szektorban - akár félmilliárd forint hitel is igényelhető
A kkv-szektor gyorsan igyekszik alkalmazkodni az új energiapiaci környezethez, de ez rendkívül tőkeigényes. Pánikra nincs ok: a cégeknek csak válogatnia kell a pályázatok között.
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
-
#NoFilter: a Rossmann és a Krémmánia közös könyvet adott ki (x)
Október közepén ünnepélyes könyvbemutatóval érkezett a Rossmann polcaira a #NoFilter könyv – hiánypótló, tudományosan megalapozott, mégis közérthető útmutató.