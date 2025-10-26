Letartóztatások történtek a Louvre kirablásának ügyében: eddig óriási a blama, nagy a francia kudarc

Két gyanúsítottat letartóztattak a párizsi Louvre múzeumból ellopott, 88 millió euró értékű koronaékszerek ügyében, miközben a francia igazságügyi miniszter elismerte a biztonsági protokollok kudarcát - írta meg a BBC.

A Le Parisien napilap szerint a letartóztatott férfiak a párizsi Seine-Saint-Denis külvárosból származnak, egyiküket a Charles de Gaulle repülőtéren fogták el, amikor éppen felszállni készült egy járatra. A gyanúsítottakat, akik a rendőrség előtt már ismertek korábbi betörések miatt, szombat este vették őrizetbe.

A rablás múlt vasárnap történt, amikor négy tolvaj elektromos szerszámokkal felfegyverkezve, fényes nappal tört be a világ leglátogatottabb múzeumába. A speciális rendőri egységek átvették az ügyet, és akár 96 órán át is kihallgathatják a gyanúsítottakat.

A beszámolók szerint a banda reggel 9:30 körül érkezett a múzeumhoz, nem sokkal a látogatók előtti nyitás után. A tettesek egy járműre szerelt emelőszerkezettel jutottak fel az Apolló Galériához vezető, Szajna-folyó felőli erkélyre. A helyszíni képek szerint egy létra vezetett fel az első emeleti ablakhoz.

A betörők közül ketten elektromos szerszámokkal vágták át az ablakot, majd megfenyegették az őröket, akik kiürítették a helyiséget. Ezután a tolvajok átvágták két vitrin üvegét, amelyekben az ékszereket tárolták. Egy előzetes jelentés szerint a múzeum kifosztott részlegében a termek egyharmadában nem volt biztonsági kamera.

A francia rendőrség közlése szerint a tolvajok mindössze négy percet töltöttek az épületben, majd 9:38-kor két, kint várakozó robogóval menekültek el. A hatóságok azóta megerősítették a biztonsági intézkedéseket Franciaország kulturális intézményeiben.