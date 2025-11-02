Ilyen még soha nem volt: most először láthatod ezt a páratlan régészeti kincset a múzeumban

Megnyílt a világ legnagyobb régészeti múzeuma Egyiptomban, amely 100 000 műtárgyat mutat be, köztük Tutanhamon teljes sírjának tartalmát - első alkalommal együtt kiállítva - írta a BBC.

A Nagy Egyiptomi Múzeum (GEM) hivatalosan megnyitotta kapuit a gízai piramisok közelében. Az 1,2 milliárd dollárba (910 millió fontba) kerülő komplexum hét évezrednyi egyiptomi történelmet ölel fel a dinasztiák előtti időktől a görög és római korig.

A múzeum egyik fő vonzereje Tutanhamon fáraó sértetlen sírjának teljes tartalma, amelyet most először állítanak ki együtt a Howard Carter brit egyiptológus általi 1922-es felfedezése óta. A kiállított tárgyak között szerepel a fiatal uralkodó híres aranymaszkja, trónja és harci szekerei.

Dr. Tarek Tawfik, a Nemzetközi Egyiptológiai Társaság elnöke és a GEM korábbi vezetője elmondta: "Az volt az ötletem, hogy a teljes sírt mutassuk be, ami azt jelenti, hogy semmi sem marad raktárban vagy más múzeumokban, és a látogatók átélhetik azt a teljes élményt, amit Howard Carter tapasztalt több mint száz évvel ezelőtt."

A hatalmas múzeumkomplexum várhatóan évente akár 8 millió látogatót vonz majd, ami jelentős lendületet adhat az egyiptomi turizmusnak. A létesítmény 500 000 négyzetméteren terül el, külsejét hieroglifák és áttetsző alabástrom háromszögek díszítik, bejárata pedig piramis alakú.

A GEM különleges látványosságai közé tartozik II. Ramszesz fáraó 3200 éves, 16 méter hosszú függesztett obeliszkje és 11 méter magas szobra. Egy hatalmas lépcsősort ókori királyok és királynők szobrai szegélyeznek, a felső szinten pedig egy óriási ablak tökéletes kilátást nyújt a gízai piramisokra.

A múzeum létrehozását először 1992-ben javasolták Hoszni Mubarak elnök uralkodása alatt, az építkezés pedig 2005-ben kezdődött. A projektet pénzügyi válságok, a 2011-es arab tavasz, a Covid-19 világjárvány és regionális háborúk hátráltatták.

Neves egyiptológusok, köztük Dr. Zahi Hawass, Egyiptom korábbi turisztikai és régiségügyi minisztere szerint a múzeum megnyitása megerősíti az ország követelését, hogy a külföldön őrzött kulcsfontosságú egyiptomi régiségeket visszaszolgáltassák – beleértve a British Museumban kiállított híres Rosetta-követ, a Louvre-ban található Zodiákust és a berlini Nefertiti-mellszobrot.

A British Museum közölte, hogy "nem kapott hivatalos kérést sem a Rosetta-kő visszaszolgáltatására, sem kölcsönzésére az egyiptomi kormánytól". Egyiptomi szakértők szerint az új múzeum bizonyítja, hogy az ország "elvégezte házi feladatát", és hivatalosan is kérheti ezeket a tárgyakat.

A GEM nemcsak turisztikai látványosság, hanem akadémiai kutatóközponttá is válik, amely új felfedezéseket ösztönöz. Az egyiptomi restaurátorok már most is aprólékos munkával állították helyre Tutanhamon tárgyait, köztük a textilből és bőrből készült páncélzatát.