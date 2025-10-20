Donald Trump azt javasolja, hogy az orosz-ukrán háborút a jelenlegi frontvonalak mentén fagyasszák be, ahol Oroszország a Donbasz régió 78 százalékát már elfoglalta.
Minden, amit eddig tudni lehet a Louvre kirablásáról: így törtek be a világ leghíresebb múzeumába a bűnözők
Fényes nappal rabolták ki a Louvre-t: francia koronaékszereket vittek el a tolvajok. A Múzeum hétfőn zárva tart, miközben a rendőrség vizsgálja a vakmerő rablást, amely során Franciaország felbecsülhetetlen értékű koronaékszereit lopták el.
A BBC tudósítása szerint a tolvajok elektromos szerszámokkal törtek be a világ leglátogatottabb múzeumába fényes nappal, majd robogókon menekültek el nyolc rendkívül értékes ékszerrel.
A rablás vasárnap helyi idő szerint 9:30 és 9:40 között történt, nem sokkal a múzeum nyitása után. Négy tolvaj egy járműre szerelt emelőszerkezet segítségével jutott be az Apolló Galériába a Szajna folyó közelében lévő erkélyen keresztül.
Két rabló akkumulátoros tárcsavágóval vágta át az üvegtáblákat, majd bejutott a múzeumba. Megfenyegették az őröket, akik kiürítették az épületet, majd két üvegvitrinből ékszereket loptak el.
Az előzetes jelentés szerint a múzeum kirabolt részlegében a termek egyharmadában nem voltak biztonsági kamerák. Natalie Goulet, a francia szenátus pénzügyi bizottságának tagja szerint ez egy "nagyon fájdalmas" esemény Franciaország számára, és nehéz megérteni, hogyan történhetett ilyen könnyen.
Goulet elmondta, hogy a galéria helyi riasztórendszere nemrég meghibásodott. A francia kulturális minisztérium közlése szerint a múzeum szélesebb körű riasztói megszólaltak, és a személyzet a protokoll szerint járt el.
A banda megpróbálta felgyújtani járművét a múzeum előtt, de egy múzeumi alkalmazott közbelépése ezt megakadályozta. Rachida Dati kulturális miniszter szerint a felvételeken látható, hogy a maszkos rablók "nyugodtan" léptek be és törték össze a vitrineket. Az incidensben senki sem sérült meg.
A miniszter szerint a tolvajok tapasztaltnak tűntek, és jól előkészített tervük volt a két robogóval való menekülésre. Mintegy 60 nyomozó dolgozik az ügyön, és az ügyészek szerint a rablók valószínűleg egy bűnszervezet megbízásából cselekedtek.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A hatóságok szerint nyolc tárgyat vittek el, köztük diadémokat, nyakláncokat, fülbevalókat és brossokat. Valamennyi a 19. századból származik, és egykor francia királyi vagy császári uralkodók tulajdonában volt.
Az ellopott tárgyak között szerepel a Toszkánai Nagyhercegség diadémja, Eugénia császárné diadémja, a Leuchtenberg-diadém, a Toszkánai Nagyhercegség nyaklánca, Eugénia császárné nyaklánca, a Toszkánai Nagyhercegség fülbevalói, Eugénia császárné fülbevalói és a Toszkánai Nagyhercegség brossai.
Két további tárgyat, köztük Eugénia császárné koronáját, a helyszín közelében találták meg, feltehetően a menekülés során ejtették el. A szakértők szerint most versenyfutás zajlik az idővel, mivel a tolvajok valószínűleg szétszedik az ékszereket, beolvasztják az értékes fémeket és újravágják a drágaköveket.
A lopás politikai felháborodást váltott ki Franciaországban. Emmanuel Macron elnök "történelmünk elleni támadásnak" nevezte a rablást, Jordan Bardella, a Nemzeti Tömörülés vezetője pedig "tűrhetetlen megaláztatásnak" minősítette az esetet.
Korábban idén a Louvre tisztviselői segítséget kértek a francia kormánytól a múzeum elöregedett kiállítótermeinek felújítására és a műalkotások jobb védelmére. Macron elnök ígéretet tett arra, hogy a Louvre-t az Új Reneszánsz projekt részeként újratervezik, amely várhatóan 700-800 millió euróba kerül, és megerősített biztonsági rendszert is tartalmaz.
Nem csitul a helyzet Gázában: hiába a tűzszünet, a Hamász átlépett egy határt - Izraeli erőkre támadtak
A hadsereg közlése szerint a Hamász fegyveresei többször is megtámadták az izraeli erőket.
Az elkövetők motorkerékpárral menekültek el a helyszínről.
Hajózási biztonsági források szerint nem észleltek rakétákat vagy drónokat a térségben.
Újabb szankciókat vethet ki az EU Oroszországra: elgördülni látszik egy nagy akadály - Ausztria meggondolta magát
Korábban patthelyzet alakult ki a szankciók elfogadása kérdésében Ausztria követelése miatt.
Ezen múlt a parajdi sóbánya sorsa: elkerülhető lett volna a tragédia - Súlyos múlasztásokról szóló jelentés látott napvilágot
Megállapították, hogy előrelátható volt, hogy Korond-patak eláraszthatja a bányát, ennek ellenére a Salrom folyamatosan alábecsülte ennek kockázatát és nem tekintette közvetlen veszélynek.
Mivel a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) elfogatóparancsot adott ki Putyin ellen, az elnök nem tudna Budapestre jutni anélkül, hogy átrepülne NATO-légtereken vagy ICC-tagországok fölött.
Ilyen lezárásokat hoz a Putyin-Trump találkozó Budapesten: alig lehet majd moccanni a békecsúcs alatt a városban?
Vadászgépek, zavaróberendezések és kiberbiztonsági rendszerek bevetésére is sor kerülhet a Trump-Putyin találkozó alatt.
Ilyet még nem látott a Buckingham-palota: szexuális vádak miatt minden címéről lemond András herceg, a brit uralkodó öccse
Minden királyi titulusáról lemond András herceg, a brit uralkodó testvére, akivel szemben újabban ismét felmerült vádként, hogy szoros baráti kapcsolatokat ápolt Jeffrey Epsteinnel.
A korábbi hírek szerint a találkozóra két héten belül sor kerülhet.
Senki nem tudja elkerülni a klímaváltozás hatásait, de ezek a problémák a legszegényebbeket érintik a legsúlyosabban.
700 000 év után ébredt fel ez az alvó vulkán: csúnya vége is lehet, nem kis pánikot okozott a helyieknél
A jelenséget valószínűleg vagy a vulkán alatti hidrotermális rendszer változása okozza, ami gázfelhalmozódáshoz vezet, vagy egy kisebb mennyiségű magma elmozdulása.
Magyarország is teljesíti a NATO védelmi kiadási elvárását – de ez elég? Nézd meg, hová jutott Európa a katonai kiadásokban és az orosz energiafüggésben!
Egyelőre nem világos, Putyin hogyan utazik majd Magyarországra, hiszen a környező országok mind NATO- vagy EU-tagok, illetve az ICC-nek is tagjai.
A nagy erőkkel helyszínre érkező tűzoltók drónokkal és kutyákkal keresik az esetleges további áldozatokat a romok között.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök várhatóan további nagy hatótávolságú fegyvereket kér Trumptól a pénteki washingtoni találkozójukon.
A fehérorosz tisztviselők többnyire nemkívánatos személynek számítottak az EU-ban, miután Európa szankciókat vezetett be a 2020-as vitatott választások után.
Az orosz védelmi minisztérium jelentése szerint az éjszaka folyamán kiterjedt ukrán dróntámadás érte Oroszországot.
Trump több nemzetközi konfliktusban is közvetítőként lépett fel, de a Kreml katonai helyzete és Ukrajna álláspontja miatt kérdéses, hogy sikerülhet-e áttörést elérni.
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
-
#NoFilter: a Rossmann és a Krémmánia közös könyvet adott ki (x)
Október közepén ünnepélyes könyvbemutatóval érkezett a Rossmann polcaira a #NoFilter könyv – hiánypótló, tudományosan megalapozott, mégis közérthető útmutató.