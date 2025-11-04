Fellélegezhet végre Ukrajna? Besegít az EU, ennek Putyin nagyon nem fog örülni

Az Európai Unió Tanácsa jóváhagyta az Ukrajna-eszköz 1,8 milliárd eurós ötödik részletének kifizetését, miután Kijev teljesítette a szükséges reformlépéseket - jelentette a Portfolio.

Az EU Tanácsa zöld utat adott az Ukrajna-eszköz keretében folyósítandó újabb, 1,8 milliárd eurós (közel 700 milliárd forintos) támogatási részlet kifizetésének. A hivatalos közlemény szerint Ukrajna teljesítette az ötödik kifizetéshez előírt kilenc feltételt, valamint pótolta a negyedik részletből még hiányzó egyik reformelemet.

Az Ukraine Facility néven ismert pénzügyi keret 2024 és 2027 között összesen 50 milliárd eurót (mintegy 19 ezer milliárd forintot) biztosít Ukrajnának hitelek és vissza nem térítendő támogatások formájában. A program célja az ország háború utáni újjáépítésének és modernizációjának finanszírozása.

A teljes keretösszegből 32 milliárd euró kifizetése olyan reformintézkedésekhez kötött, amelyeket Kijev az Ukraine Plan keretében vállalt. A negyedik részletet augusztusban a tervezett 4,5 milliárd euróról 3,2 milliárd euróra csökkentették, mivel Ukrajna három előírt reformot nem hajtott végre. Az állami vagyonkezelő ügynökség korábban elmaradt reformja most az ötödik részletben kapott helyet.

A mostani kifizetésnél is visszatartanak forrásokat: sajtóértesülések szerint az eredetileg tervezett 2 milliárd euró helyett csak 1,8 milliárd eurót folyósítanak. A fennmaradó összeget addig tartja vissza az EU, amíg két további igazságügyi reformot el nem fogadnak. Ha ezek 2026 közepéig nem valósulnak meg, a források végleg elveszhetnek.

A program 2024 márciusi indulása óta – a mostani kifizetést nem számítva – 22,89 milliárd euró makrofinanszírozási támogatás jutott Ukrajnának. A külső finanszírozás szerepe egyre fontosabb, mivel a háborús kiadások emelkednek, az ukrán állam költségvetési hiánya pedig jelentős mértékű.