2025. november 3. hétfő Győző
10 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Novo-Ogarjovo, 2024. augusztus 16.Vlagyimir Putyin orosz elnök (b) az orosz biztonsági tanács ülésén elnököl a Moszkva melletti, novo-ogarjovói vidéki elnöki rezidencián 2024. augusztus 16-án.MTI/AP/Szputnyik uszoda/Alekszej Babusk
Világ

Kiszivárgott Vlagyimir Putyin titkos terve: sosem látott menekülthullámot idézne elő Európában

Pénzcentrum
2025. november 3. 21:15

Oroszország új téli stratégiát szeretne alkalmazni Ukrajnában, amelynek célja egy energiaválság előidézése és egy újabb menekülthullám kiváltása, hogy destabilizálja Ukrajna európai szövetségeseit - írja az Al Jazeera.

A tél közeledtével Ukrajnában nagy a nyugtalanság. Bár a Franciaország és az Egyesült Királyság vezetésével létrejött szövetséges csoport jelentős erőforrásokat mozgósított Kijev áramellátásának és központi fűtésének fenntartására, ez kevés biztosítékot nyújt a következő hónapokra. Az orosz hadsereg továbbra is támadja az ország kritikus infrastruktúráját, hogy megbénítsa az energiahálózatot éppen a hideg beálltakor.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Miután Putyin elnök nem tudott győzni a csatatéren, a háborút Ukrajna energia- és logisztikai rendszerei ellen fordította. Míg 2022-ben és 2023-ban Oroszország megpróbálta a hideg révén megadásra kényszeríteni az ukránokat, most a stratégia megváltozott. A cél már nem csupán Ukrajna büntetése, hanem Európa destabilizálása a hideg és sötétség emberi következményein keresztül.

A Kreml számítása szerint az energiarendszer összeomlása újabb, a második világháború óta nem látott méretű menekülthullámot indítana el nyugat felé.

Mint az Al-Jazeera megjegyzi, ez Moszkva "legcinikusabb" terve: fegyverként használni a telet. Egy újabb menekülthullám rendkívül destabilizáló hatással lenne Európára, amely már most is feszített segélyköltségvetéssel küzd.

Jelenleg mintegy ötmillió ukrán menekült tartózkodik Európában, a legtöbben Németországban (1,2 millió) és Lengyelországban (900 ezer). Bár mindkét ország befogadó volt, a háborús fáradtság jelei mutatkoznak. Egy októberi felmérés szerint a németek 62 százaléka támogatja a katonaköteles ukrán férfiak visszaküldését, és 66 százalékuk ellenzi, hogy az ukránok támogatásokat kapjanak. Az ukrán menekültek szociális támogatása tavaly 6 milliárd euróba került Berlinnek.

Lengyelországban szintén nőtt a negatív hozzáállás. Egy tavalyi felmérés szerint a lengyelek 25 százaléka pozitívan, 30 százaléka negatívan, 41 százaléka semlegesen viszonyult az ukrán menekültekhez, és 51 százalékuk túl magasnak tartotta a kormányzati támogatásukat. Csehországban, ahol körülbelül 380 ezer ukrán telepedett le, a lakosság 60 százaléka véli úgy, hogy az ország több menekültet fogadott be, mint amennyit kezelni tud.

Bár az Európai Bizottság 2027 márciusáig meghosszabbította az ukránok ideiglenes védelmét, az újabb menekülthullámtól való félelem kézzelfogható az EU-ban. Az elmúlt két évben az uniós országok szigorították a menedékkérőkkel kapcsolatos politikájukat. Németország újra bevezette a határellenőrzést a szomszédos schengeni országokkal, Lengyelország pedig leállította a menedékkérelmek befogadását a belarusz határon.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Putyin és szövetségese, Aljakszandr Lukasenka belarusz elnök tudják, hogy működik a kétségbeesett emberek EU határaira való terelésének stratégiája. 2021-ben már kísérleteztek ezzel a hibrid hadviselési formával, amikor Belarusz közel-keleti és ázsiai menedékkérőket irányított a lengyel határ felé. Ha Ukrajna energiaszektora összeomlik, százezrek indulhatnak nyugat felé Lengyelország vagy dél felé Románia és Magyarország irányába.

Bár Lengyelország külügyminisztere, Radoslaw Sikorski kijelentette, hogy országa generátorokkal és extra áramellátással segíti Ukrajnát, felmerül a kérdés: hogyan tarthatnak melegen generátorok több mint 30 millió ukránt a fagyos télen? Putyin ismeri a választ, ezért az orosz hadsereg továbbra is bombázza az erőműveket, gáztárolókat és vasúti csomópontokat – nemcsak az infrastruktúra elpusztítása, hanem a civilek nyugatra kényszerítése érdekében is. Maga a pánik is fegyverré vált.

 

Címlapfotó: Alekszej Babuskin, MTI/MTVA 
#európai unió #ukrajna #németország #oroszország #világ #infrastruktúra #lengyelország #vlagyimir putyin #energiaválság #orosz-ukrán háború #menekülthullám

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
21:32
21:15
21:06
20:47
20:33
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 3.
Érik a balhé a magyar munkahelyeken: lehull a lepel mindenki fizetéséről, sok dolgozó akad majd ki
2025. november 3.
10 év múlva ezek a munkapozíciók nem fognak létezni: más készségekre lesz szükség a munkaerőpiacon
2025. november 3.
Ezekkel a szakmákkal és diplomákkal kereshetsz jól 2025-ben Magyarországon: nem álom az egymilliós nettó
2025. november 3.
A diploma már a múlté? Kiderült, ez az, ami most aranyat ér a munkaerőpiacon
2025. november 3.
Németországi munka nyelvtudás nélkül: ezekkel a melókkal egy hónap alatt 1 milliót simán megkeresel
NAPTÁR
Tovább
2025. november 3. hétfő
Győző
45. hét
November 3.
A magyar tudomány napja
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Új munkaszüneti nap született: nemzeti ünneppé válik ez az új dátum
2
2 hete
Erre nem számított Zelenszkij: váratlan ország támadta hátba az EU-ból, durva ultimátumot kapott
3
2 hete
Itt van Donald Trump újabb oroszpárti fordulata: döbbenetes ultimátumot adott Ukrajnának
4
5 napja
Most érkezett Putyin rendkívüli bejelentése: lesújtó hír a világnak, így még évekig eltarthat a háború
5
5 napja
Megremegett Oroszország: a háború eddigi legsúlyosabb támadása érte Moszkvát
PÉNZÜGYI KISOKOS
Beállítható hóvégi egyenleg
olyan szolgáltatás, amelynél a bankszámla egyenlege a számlatulajdonos által meghatározott összegre áll be a hóvégi záráskor. Abban az esetben ha az egyenleg magasabb akkor a különbözetet a bank átutalja a számlatulajdonos rendelkezése szerint, ha pedig kevesebb, akkor feltölti a számlatulajdonos egy másik, ugyanannál a banknál vezetett számlájáról.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 3. 19:01
Ezekkel a szakmákkal és diplomákkal kereshetsz jól 2025-ben Magyarországon: nem álom az egymilliós nettó
Pénzcentrum  |  2025. november 3. 18:02
Kvíz: Otthon vagy a konyhában, tudod mi a blansírozás vagy konfitálás? Csapjuk fel a gasztroszótárt!
Agrárszektor  |  2025. november 3. 20:31
Nem mindegy, hol dobod ki a Halloween tököt: ide semmiképp se vidd