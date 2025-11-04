Könyörtelen csapást mértek Oroszországra az ukránok: kulcsfontosságú üzemet is dróntalálat ért

Ukrán dróntámadás érte az oroszországi Baskírföldön található Szterlitamak petrolkémiai üzem vízkezelő létesítményét, amely részlegesen beomlott, de személyi sérülés nem történt és az üzem működése folyamatos maradt.

Az Oroszország európai részének keleti felén elhelyezkedő Baskírföldön található petrolkémiai komplexum vízkezelő egysége szenvedett károkat egy ukrán légicsapás következtében. A létesítmény az ukrán határtól mintegy 1500 kilométerre, az Urál térségében helyezkedik el.

Radij Habirov, Baskíria kormányzója megerősítette, hogy a támadás ellenére az üzem működése zavartalan maradt, és az ott tartózkodó öt munkavállaló sértetlenül átvészelte az incidenst. A kormányzó közlése szerint "az éjszakai támadásban részt vevő mindkét drónt megsemmisítették".

Az orosz védelmi minisztérium tájékoztatása alapján az éjszaka során összesen 85 ukrán drónt semlegesítettek Oroszország különböző régióiban, köztük Voronyezs, Nyizsnyij Novgorod, Belgorod, Kurszk, Lipeck, Volgográd és Szverdlovszk területén, valamint Baskírföldön - számolt be a Kyiv Independent.

Ezzel párhuzamosan az orosz ellenőrzés alatt álló ukrajnai Luhanszk régióban is támadás érte az orosz haderő egyik lőszerraktárát. A Dovzsanszkban található létesítménynél robbanásokat észleltek egy dróntámadás során. A település Luhanszktól mintegy 80 kilométerre délkeletre található, és 2014 óta áll orosz fennhatóság alatt.

Az oroszországi Volgográdi területen egy elektromos alállomás sérült meg lezuhanó drónmaradványok következtében - jelentette Andrej Bocsarov helyi kormányzó. Az Astra hírportál beszámolója szerint Lipeckben a légiriadó ideje alatt is detonációk voltak hallhatók.

Nyizsnyij Novgorod régióban, Kstovo városában szintén robbanásokról érkeztek hírek, ahol a jelentések szerint egy olajfinomító is lángra kapott a támadás következtében.