Brüsszel, 2024. december 19.Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az EU-tagországok állam- és kormányfõinek brüsszeli csúcstalálkozóján tartott sajtótájékoztatón 2024. december 19-én.MTI/Purger Tamás
Világ

Volodimir Zelenszkij: Ukrajna nem fog évtizedekig háborúzni

Pénzcentrum/MTI
2025. október 29. 11:27

Ukrajna nem fog évtizedekig háborúzni, de az EU-nak egy ideig stabil pénzügyi támogatást kell nyújtania Ukrajnának; az európai vezetők ezt két-három évre tervezik - jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök keddi kijevi sajtótájékoztatóján.

"Most, amikor valaki azt mondja, hogy Ukrajna még évekig képes harcolni, újra hangsúlyozom minden európai vezetőnek: nem fogunk évtizedekig háborúzni, de meg kell mutatnotok, hogy egy bizonyos ideig stabilan tudjátok pénzügyileg támogatni Ukrajnát. Ők azt mondják, hogy két-három évig stabilan fognak pénzügyi támogatást nyújtani Ukrajnának" - idézte Zelenszkijt az Interfax-Ukrajina hírügynökség.

Az elnök szerint a háború korábban is véget érhet, de a helyreállításhoz úgyszintén forrásokra van szükség. Emellett a katonáknak tudniuk kell, hogy biztosan megkapják a fizetésüket.

"Nem tudjuk, visszatér-e (az orosz elnök, Vlagyimir) Putyin újabb agresszióval vagy sem a háború végeztével. Ezért fontos tudnunk, milyen stabil támogatásra számíthat Ukrajna a partnerektől" - hangsúlyozta.

Az államfő kiemelte, hogy ez a támogatás a befagyasztott orosz pénzeszközökből is finanszírozható, amelyeket Ukrajna fegyvervásárlásra vagy helyreállításra fordíthat. "Ha a háború egy hónap múlva véget ér, ezekre a pénzekre a helyreállításnál lesz szükség. Ha nem egy hónap múlva ér véget, hanem később, akkor fegyverekre fordítjuk. Egyszerűen nincs más lehetőségünk" - szögezte le Zelenszkij.

Szerinte fontos, hogy az EU a gyakorlatban is érvényesítse ezeknek a befagyasztott orosz vagyonoknak a felhasználását, aminek a megvalósításához már "nagyon közel állnak". "Kitalálták, hogyan lehet a pénzt átadni Ukrajnának, majd hogyan kaphatják azt vissza, méghozzá háborús jóvátételként az oroszoktól" - mondta Zelenszkij.

Címlapi kép: Purger Tamás, MTI/MTVA
