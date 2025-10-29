Most érkezett Putyin bejelentése: lesújtó hír a világnak, így még évekig eltarthat a háború

Putyin eltökéltebb, mint valaha, hogy folytassa az ukrajnai háborút és további területeket szerezzen az orosz veszteségek igazolására - derül ki egy friss amerikai hírszerzési jelentésből - írta meg a Daily Mail.

Az amerikai kongresszusi képviselőkkel nemrég megosztott hírszerzési értékelés szerint Oroszország semmi jelét nem mutatja a kompromisszumkészségnek, miközben Donald Trump békemegállapodást próbál közvetíteni. A jelentést ismerő két magas rangú amerikai tisztviselő szerint az elemzők úgy vélik, Putyin teljesen elkötelezett az ukrán területek megszerzése mellett, és a győzelmet elengedhetetlennek tartja Oroszország súlyos katonai és gazdasági veszteségeinek igazolásához.

Trump egyre növekvő frusztrációt mutat amiatt, hogy nem tudja befejezni a háborút, ami újraválasztási kampányának egyik ígérete volt. A tervezett magyarországi találkozóját Putyinnal a múlt héten lemondta, mondván, nem akar "elpazarolt találkozót". Trump megjegyezte: "Valahányszor beszélek Vlagyimirrel, jó beszélgetéseink vannak, de aztán nem vezetnek sehová."

A találkozó lemondása után Trump bénító szankciókat jelentett be Moszkva két legnagyobb olajvállalata ellen, ami áramkimaradásokat és üzemanyaghiányt okozott Oroszországban. A szankciókat "hatalmasnak" nevezte, és hozzátette, hogy "sokáig várt" a bevezetésükkel, de reméli, "nem lesznek sokáig érvényben".

Zelenszkij ukrán elnök szintén kifejezte frusztrációját a háborúval kapcsolatban, és az X-en közzétett bejegyzésében erős szankciókat sürgetett az Európai Uniótól, az Egyesült Államoktól és a G7-től. Arra is kérte a nyugati országokat, hogy tegyenek többet az orosz támadások megakadályozása érdekében.

Trump januári hivatalba lépése óta közvetítőként próbál fellépni. Bár sikerült egy törékeny megállapodást elérnie Izrael és a Hamász között, eddig nem járt sikerrel Oroszország tárgyalóasztalhoz ültetésében. Az augusztusi alaszkai csúcstalálkozót Oroszország sikerként könyvelte el, de kritikusok szerint az amerikai vezető tűzszüneti megállapodás nélkül tért haza.

Putyin továbbra is ragaszkodik követeléseihez, beleértve ukrán területek megszerzését, Ukrajna európai orientációjának és NATO-csatlakozási terveinek feladását, valamint új választások kiírását az országban. Eközben folytatja az ukrán városok bombázását, gyakran lakóépületeket és polgári infrastruktúrát, köztük kórházakat célozva.

Címlapfotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher, MTI/MTVA