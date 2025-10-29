2025. október 29. szerda Nárcisz
Moszkva, 2024. július 5.A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b) és Vlagyimir Putyin orosz elnök a tárgyalásuk után tartott moszkvai sajtótájékoztatón 2024. július 5-én.MTI/Miniszterelnöki
Világ

Most érkezett Putyin bejelentése: lesújtó hír a világnak, így még évekig eltarthat a háború

Pénzcentrum
2025. október 29. 12:45

Putyin eltökéltebb, mint valaha, hogy folytassa az ukrajnai háborút és további területeket szerezzen az orosz veszteségek igazolására - derül ki egy friss amerikai hírszerzési jelentésből - írta meg a Daily Mail.

Az amerikai kongresszusi képviselőkkel nemrég megosztott hírszerzési értékelés szerint Oroszország semmi jelét nem mutatja a kompromisszumkészségnek, miközben Donald Trump békemegállapodást próbál közvetíteni. A jelentést ismerő két magas rangú amerikai tisztviselő szerint az elemzők úgy vélik, Putyin teljesen elkötelezett az ukrán területek megszerzése mellett, és a győzelmet elengedhetetlennek tartja Oroszország súlyos katonai és gazdasági veszteségeinek igazolásához.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Trump egyre növekvő frusztrációt mutat amiatt, hogy nem tudja befejezni a háborút, ami újraválasztási kampányának egyik ígérete volt. A tervezett magyarországi találkozóját Putyinnal a múlt héten lemondta, mondván, nem akar "elpazarolt találkozót". Trump megjegyezte: "Valahányszor beszélek Vlagyimirrel, jó beszélgetéseink vannak, de aztán nem vezetnek sehová."

A találkozó lemondása után Trump bénító szankciókat jelentett be Moszkva két legnagyobb olajvállalata ellen, ami áramkimaradásokat és üzemanyaghiányt okozott Oroszországban. A szankciókat "hatalmasnak" nevezte, és hozzátette, hogy "sokáig várt" a bevezetésükkel, de reméli, "nem lesznek sokáig érvényben".

Zelenszkij ukrán elnök szintén kifejezte frusztrációját a háborúval kapcsolatban, és az X-en közzétett bejegyzésében erős szankciókat sürgetett az Európai Uniótól, az Egyesült Államoktól és a G7-től. Arra is kérte a nyugati országokat, hogy tegyenek többet az orosz támadások megakadályozása érdekében.

Trump januári hivatalba lépése óta közvetítőként próbál fellépni. Bár sikerült egy törékeny megállapodást elérnie Izrael és a Hamász között, eddig nem járt sikerrel Oroszország tárgyalóasztalhoz ültetésében. Az augusztusi alaszkai csúcstalálkozót Oroszország sikerként könyvelte el, de kritikusok szerint az amerikai vezető tűzszüneti megállapodás nélkül tért haza.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Putyin továbbra is ragaszkodik követeléseihez, beleértve ukrán területek megszerzését, Ukrajna európai orientációjának és NATO-csatlakozási terveinek feladását, valamint új választások kiírását az országban. Eközben folytatja az ukrán városok bombázását, gyakran lakóépületeket és polgári infrastruktúrát, köztük kórházakat célozva.

Címlapfotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher, MTI/MTVA 
