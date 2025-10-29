A tárgyalások hátterében a globális kereskedelmi háború fenyegetése áll.
Most érkezett Putyin bejelentése: lesújtó hír a világnak, így még évekig eltarthat a háború
Putyin eltökéltebb, mint valaha, hogy folytassa az ukrajnai háborút és további területeket szerezzen az orosz veszteségek igazolására - derül ki egy friss amerikai hírszerzési jelentésből - írta meg a Daily Mail.
Az amerikai kongresszusi képviselőkkel nemrég megosztott hírszerzési értékelés szerint Oroszország semmi jelét nem mutatja a kompromisszumkészségnek, miközben Donald Trump békemegállapodást próbál közvetíteni. A jelentést ismerő két magas rangú amerikai tisztviselő szerint az elemzők úgy vélik, Putyin teljesen elkötelezett az ukrán területek megszerzése mellett, és a győzelmet elengedhetetlennek tartja Oroszország súlyos katonai és gazdasági veszteségeinek igazolásához.
Trump egyre növekvő frusztrációt mutat amiatt, hogy nem tudja befejezni a háborút, ami újraválasztási kampányának egyik ígérete volt. A tervezett magyarországi találkozóját Putyinnal a múlt héten lemondta, mondván, nem akar "elpazarolt találkozót". Trump megjegyezte: "Valahányszor beszélek Vlagyimirrel, jó beszélgetéseink vannak, de aztán nem vezetnek sehová."
A találkozó lemondása után Trump bénító szankciókat jelentett be Moszkva két legnagyobb olajvállalata ellen, ami áramkimaradásokat és üzemanyaghiányt okozott Oroszországban. A szankciókat "hatalmasnak" nevezte, és hozzátette, hogy "sokáig várt" a bevezetésükkel, de reméli, "nem lesznek sokáig érvényben".
Zelenszkij ukrán elnök szintén kifejezte frusztrációját a háborúval kapcsolatban, és az X-en közzétett bejegyzésében erős szankciókat sürgetett az Európai Uniótól, az Egyesült Államoktól és a G7-től. Arra is kérte a nyugati országokat, hogy tegyenek többet az orosz támadások megakadályozása érdekében.
Trump januári hivatalba lépése óta közvetítőként próbál fellépni. Bár sikerült egy törékeny megállapodást elérnie Izrael és a Hamász között, eddig nem járt sikerrel Oroszország tárgyalóasztalhoz ültetésében. Az augusztusi alaszkai csúcstalálkozót Oroszország sikerként könyvelte el, de kritikusok szerint az amerikai vezető tűzszüneti megállapodás nélkül tért haza.
Putyin továbbra is ragaszkodik követeléseihez, beleértve ukrán területek megszerzését, Ukrajna európai orientációjának és NATO-csatlakozási terveinek feladását, valamint új választások kiírását az országban. Eközben folytatja az ukrán városok bombázását, gyakran lakóépületeket és polgári infrastruktúrát, köztük kórházakat célozva.
Kiterjedt ukrán dróntámadás érte Oroszország területét szerda este, négy drónt Moszkva térségében lőtt le a légvédelem.
Az Egyesült Államok és Kína megállapodott egy potenciális kereskedelmi egyezmény keretrendszeréről, amelyet a két ország vezetői a héten esedékes találkozójukon vitatnak meg.
Nyolc magyar turistával a fedélzetén zuhant le egy kisrepülő Kenyában: részleteket közöltek a tragédiáról
A fedélzeten tartózkodó nyolc magyar, két német utas és a kétfős kenyai személyzet életét vesztette.
Az ENSZ főtitkára szerint elkerülhetetlen a Párizsi Klímaegyezmény 1,5 Celsius-fokos céljának túllépése, és azonnali irányváltásra van szükség a klímaválság kezelésében.
Kedden Tokióban a Donald Trump amerikai elnök és a Takaicsi Szanaé új japán miniszterelnök kereskedelmi és gazdasági megállapodásokat írt alá.
A svéd Saab akár 150 Gripen eladására is szerződhet Kijevvel – az üzlet megduplázhatja a svéd gyártó kapacitásait.
Súlyos bejelentést tett az orosz kőolaj-óriás: megölik a szankciók Putyin aranytojást tojó tyúkját, mi lesz a váklasz?
A Lukoil kénytelen eladni külföldi érdekeltségeinek jelentős részét. A kényszerű lépés akár bevételeinek harmadát is elviheti.
Lelőtték Putyin csodafegyverét az ukránok: Moszkva is elismerte, odalett a legmodernebb harci helikopter
Egy orosz katonai pilóta „örök repülést” kívánt elesett társainak – ezzel erősítette meg a veszteséget.
Az amerikai elnök hétfőn a légierő egyik repülőgépén újságíróknak nyilatkozva elvetette azt az ötletet, hogy a 2028-as választásokon alelnökjelöltként induljon.
Új biztonsági előírás élesedik, sok turista bánja: érzékeny adatokat kell átadnia annak, aki itt lépné át a határt
A CBP közel egy évtizede alkalmaz biometrikus arcfelismerő rendszert, amely összehasonlítja az utazók arcát az útlevelükben szereplő fényképpel.
Trump ide is kinyújthatná a kezét? Egyre messzebb a béke, újra fellángolt a háború - ennek nem lesz jó vége
Újabb fegyveres összecsapások törtek ki Pakisztán és Afganisztán között a fennálló tűzszünet ellenére.
Keményen üzent Magyarországnak Trump erős embere: itt az orosz olaj vége, nem lehet halogatni a leválást
Az Egyesült Államok arra szólította fel Magyarországot, Törökországot és Szlovákiát, hogy dolgozzanak ki stratégiát az orosz energiafüggőség csökkentésére.
Boldoggá avatás Veszprém 2025: tudd meg, mik a boldoggá avatás feltételei, illetve hogy mik a szentté avatás feltételei. Kik szerepelnek a magyar szentek és boldogok...
Letartóztatások történtek a Louvre kirablásának ügyében: eddig óriási a blama, nagy a francia kudarc
Két gyanúsítottat letartóztattak a párizsi Louvre múzeumból ellopott, 88 millió euró értékű koronaékszerek ügyében.
Donald Trump "teljes mértékben nyitott" egy találkozóra Kim Dzsongün észak-koreai vezetővel.
A horvát parlament elfogadta pénteken a védelmi törvény módosításait, amelyekkel visszaállítják a kötelező sorkatonaságot.
A venezuelai elnök péntek este elítélte az amerikai csapatok mozgósítását a Karib-tenger térségében.
Az SMMT adatai szerint a Nagy-Britanniában gyártott járművek 73,9 százaléka exportpiacokon talált gazdára a múlt hónapban.
