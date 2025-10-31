2025. október 31. péntek Farkas
Cetral Bank of Russia zászlóval
Világ

Mozgolódás Moszkvában: Putyin elit alakulata Ukrajna felé tart

Pénzcentrum
2025. október 31. 17:45

Az ukrán krími partizánmozgalom (ATESH) információi szerint az Orosz Nemzeti Gárda jelentős létszámú személyzetét vezénylik át a Csasziv Jar térségében harcoló orosz alakulatokhoz a súlyos veszteségek pótlására.

Az ATESH partizánmozgalom közlése szerint egy, az ügyükhöz csatlakozott orosz nemzeti gárdista szivárogtatott ki információkat a tervezett átcsoportosításról. A kiszivárgott adatok alapján a közvetlenül Vlagyimir Putyin irányítása alatt álló Orosz Nemzeti Gárda (Roszgvargyija) egységei már megkapták az áthelyezésről szóló katonai utasításokat - írja a Portfolio.

A távirat értelmében a Roszgvargyija állományának egy részét a Csasziv Jar térségében harcoló 72. gépesített hadosztály megerősítésére kell átirányítani. Bár az orosz nemzeti gárdisták korábban is teljesítettek szolgálatot Ukrajnában, feladataik többnyire háttértámogatásra korlátozódtak.

Egyelőre nem tisztázott, hogy a most átcsoportosított erőket közvetlenül a frontvonalra vezénylik-e, de a 72. hadosztály jelentős veszteségei alapján ez valószínűsíthető.

Címlapkép: Getty Images
#ukrajna #oroszország #világ #front #katonák #hadsereg #vlagyimir putyin #háború #orosz-ukrán válság #orosz-ukrán krízis #orosz-ukrán háború

