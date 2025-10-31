Oroszország egy memorandumban ragaszkodott az Ukrajnával kapcsolatos kemény követeléseihez.
Mozgolódás Moszkvában: Putyin elit alakulata Ukrajna felé tart
Az ukrán krími partizánmozgalom (ATESH) információi szerint az Orosz Nemzeti Gárda jelentős létszámú személyzetét vezénylik át a Csasziv Jar térségében harcoló orosz alakulatokhoz a súlyos veszteségek pótlására.
Az ATESH partizánmozgalom közlése szerint egy, az ügyükhöz csatlakozott orosz nemzeti gárdista szivárogtatott ki információkat a tervezett átcsoportosításról. A kiszivárgott adatok alapján a közvetlenül Vlagyimir Putyin irányítása alatt álló Orosz Nemzeti Gárda (Roszgvargyija) egységei már megkapták az áthelyezésről szóló katonai utasításokat - írja a Portfolio.
A távirat értelmében a Roszgvargyija állományának egy részét a Csasziv Jar térségében harcoló 72. gépesített hadosztály megerősítésére kell átirányítani. Bár az orosz nemzeti gárdisták korábban is teljesítettek szolgálatot Ukrajnában, feladataik többnyire háttértámogatásra korlátozódtak.
Egyelőre nem tisztázott, hogy a most átcsoportosított erőket közvetlenül a frontvonalra vezénylik-e, de a 72. hadosztály jelentős veszteségei alapján ez valószínűsíthető.
Mi folyik itt? Háborúra készül az európai mintaállam: a hadsereg és az egészségügy is teljes készenlétben
A holland hadsereg és az ország egészségügyi rendszere összehangoltan készül egy lehetséges háborús helyzetre.
Lengyel MiG-29-es vadászgépek csütörtökön orosz felderítő repülőgépet fogtak el a Balti-tenger felett, ami a héten már a második ilyen incidens volt.
A Microsoft felülmúlta az elemzői várakozásokat az elmúlt negyedévben, 77,7 milliárd dolláros bevételt és 30,8 milliárd dolláros nyereséget jelentve.
Az orosz légvédelem 170 drónt semmisített meg, de több régió, köztük Moszkva is célponttá vált a hajnalban indított támadásban.
Bombameglepetés a holland választáson: nem jött be Wilders számítása, bukhatja a kormányzást Orbán szövetségese
Rob Jetten centrista-liberális pártja, a D66 fej fej mellett áll az iszlámellenes populista Geert Wilders pártjával a holland választáson.
Megállapodott Trump és Hszi Csin-ping, áttörés jöhet a vámháborúban: minden megváltozhat a világgazdaságban
Kína és az Egyesült Államok áttörést érhet el a hónapok óta eszkalálódó kereskedelmi háborúban.
Donald Trump amerikai elnök bejelentette az atomfegyvertesztek azonnali újrakezdését.
Tizenhat magyar állampolgár is a fedélzeten tartózkodott azon a Níluson közlekedő turistahajón, amely kigyulladt és leégett
Lezuhant egy kisrepülő Kenyában nyolc magyarral a fedélzetén. A balesetről most az első felvételek is napvilágra kerültek.
Gates szerint "bár a klímaváltozásnak súlyos következményei lesznek – különösen a legszegényebb országokban élők számára – nem fog az emberiség pusztulásához vezetni.
Most érkezett Putyin rendkívüli bejelentése: lesújtó hír a világnak, így még évekig eltarthat a háború
Trump egyre növekvő frusztrációt mutat amiatt, hogy nem tudja befejezni a háborút, ami újraválasztási kampányának egyik ígérete volt.
A tárgyalások hátterében a globális kereskedelmi háború fenyegetése áll.
Mintegy 15 ezer jamaicai lakos menedékhelyeken húzta meg magát.
Zelenszkij szerint az EU-nak egy ideig stabil pénzügyi támogatást kell nyújtania Ukrajnának.
Salva Papuasvili sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy a keresetet először a parlament eljárási bizottságához továbbítják.
Kiterjedt ukrán dróntámadás érte Oroszország területét szerda este, négy drónt Moszkva térségében lőtt le a légvédelem.
Az Egyesült Államok és Kína megállapodott egy potenciális kereskedelmi egyezmény keretrendszeréről, amelyet a két ország vezetői a héten esedékes találkozójukon vitatnak meg.
Nyolc magyar turistával a fedélzetén zuhant le egy kisrepülő Kenyában: részleteket közöltek a tragédiáról
A fedélzeten tartózkodó nyolc magyar, két német utas és a kétfős kenyai személyzet életét vesztette.
