A Szent Bazil székesegyház az oroszországi Moszkvában, a Vörös téren található templom, amelyet az ország szimbólumának tekintenek.
Világ

Egyre messzebb kerülünk a békétől? Riasztották a légvédelmet, támadás érte Moszkvát

Pénzcentrum
2025. október 29. 09:31

Kiterjedt ukrán dróntámadás érte Oroszország területét szerda este, melynek során az orosz légvédelem 57 repülő objektumot lőtt le, köztük négy drónt Moszkva térségében - számolt be a Portfolio.

Az orosz védelmi minisztérium közleménye szerint több orosz megyében légvédelmi riasztást rendeltek el, miután Ukrajna esti támadást indított az ország ellen.

A határ menti Brjanszk és Rosztov régiókban, valamint a főváros felé vezető útvonalon, Tula megyében is drónokat semmisítettek meg az orosz erők. Emellett Moszkva környékén is elfogtak ellenséges légi eszközöket, továbbá támadás érte Tula és Kaluga régiókat is.

A tárca jelentése szerint összesen 57 repülő objektumot lőttek le, ebből négyet a főváros térségében. Arról nem közöltek információt, hogy hány drónt nem sikerült megsemmisíteni.

A két ország rendszeresen hajt végre dróntámadásokat egymás területe ellen. Az ukrán csapások elsődleges célpontjai általában orosz katonai létesítmények és az energetikai infrastruktúra - vélhetően a mostani támadás is ezekre irányult.

A támadás során keletkezett károkról és esetleges áldozatokról egyelőre nem érkezett jelentés.
Címlapkép: Getty Images
