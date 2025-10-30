Kiderült, ez a gigacég csaphat le a Lukoil érdekeltségeire: kényszerhelyzetben az orosz olajóriás

2024 végén 4,6 millió lakás volt Magyarországon, ezek közel egyharmada Budapesten és Pest vármegyében helyezkedett el
A Lukoil külföldi eszközeit értékesíti a Gunvor nyersanyagkereskedő vállalatnak az amerikai szankciók közvetlen következményeként. A tranzakció, amely még jóváhagyásra vár, az orosz olajóriás globális finomítóit, olajmezőit és kereskedelmi hálózatait érinti.
Az orosz Lukoil elfogadta a Gunvor globális nyersanyagkereskedő ajánlatát külföldi eszközeinek megvásárlására. Az ügylet közvetlen reakció az Egyesült Államok múlt heti döntésére, amely szankciókat vezetett be Oroszország két legnagyobb olajvállalata, a Lukoil és a Rosznyeft ellen - írja a Reuters.
A vállalat közleménye szerint a felek már korábban megegyeztek a fő feltételekben, és a Lukoil elkötelezte magát, hogy nem folytat tárgyalásokat más potenciális vevőkkel. A tranzakció véglegesítéséhez azonban még szükséges az amerikai Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatal (OFAC) jóváhagyása.
Az amerikai pénzügyminisztérium november 21-ig engedélyezte a Lukoillal és a Rosznyefttel kapcsolatos tranzakciók lezárását. Amennyiben szükséges, a felek közösen kérelmezhetik e határidő meghosszabbítását, hogy biztosítsák a külföldi leányvállalatok zavartalan működését az átmeneti időszakban.
A moszkvai központú Lukoil a globális olajtermelés mintegy 2 százalékát adja. Legjelentősebb külföldi befektetése az iraki West Qurna 2 olajmező, amelyben 75 százalékos részesedéssel rendelkezik, és amelynek napi termelése áprilisban meghaladta a 480 ezer hordót.
A vállalat portfóliójába tartozik a bulgáriai Lukoil Neftohim Burgasz finomító (napi 190 ezer hordó kapacitással), amely a Balkán legnagyobb ilyen létesítménye, valamint a romániai Petrotel finomító. A Lukoil emellett továbbra is olajat szállít Magyarországra, Szlovákiába és Törökországba, ahol a SOCAR tulajdonában lévő STAR finomító jelentős mértékben orosz kőolajra támaszkodik.
Az orosz vállalat eszközállományába üzemanyag-elosztó hálózatok, kikötői terminálok és vegyesvállalatok is tartoznak Európában, Közép-Ázsiában, Afrikában és Latin-Amerikában.
A mostani értékesítés mérföldkőnek számít, hiszen ez az első olyan nagyszabású tranzakció, amelyben egy orosz energetikai óriásvállalat a háborús szankciók közvetlen hatására kényszerül megválni globális eszközeitől. Az ügylet szimbolikus jelentőséggel is bír: a Gunvor egyik alapítója korábban Gennagyij Tyimcsenko, Vlagyimir Putyin közeli szövetségese volt, aki a Krím 2014-es annektálását követően az amerikai szankciók miatt volt kénytelen kivonulni a cégből.
