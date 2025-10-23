2025. október 23. csütörtök Gyöngyi
18 °C Budapest
usa russia amerika oroszország egyesült államok
Világ

Éleződik a feszültség az USA és Oroszország között: Moszkva szerint, amit Trump művel, háborús provokáció

Pénzcentrum
2025. október 23. 15:15

Donald Trump új szankciókat jelentett be Oroszország két legnagyobb olajvállalata ellen, amit Moszkva "háborús cselekménynek" minősített - írja a The Independent.

Az Egyesült Államok szankciókat vezetett be a Rosznyeft és a Lukoil ellen, válaszul arra, hogy Vlagyimir Putyin "nem mutat komoly elkötelezettséget a békefolyamat iránt" Ukrajnában. Az intézkedéseket Donald Trump elnök második hivatali ciklusa alatt hozták meg először.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Dmitrij Medvegyev, Oroszország Biztonsági Tanácsának elnökhelyettese csütörtökön az orosz olajra kivetett amerikai szankciókat "háborús cselekménynek" minősítette. A Telegramon közzétett üzenetében "ellenfélnek" nevezte az Egyesült Államokat, és kijelentette, hogy "Trump most teljesen háborús útra lépett Oroszországgal szemben".

"Természetesen azt fogják mondani, hogy nem tehetett mást, mert nyomás alatt állt a Kongresszusban. Ez nem változtat a lényegen: a meghozott döntések háborús cselekmények Oroszország ellen. És most Trump teljesen egy vonalba került az őrült Európával" – írta Medvegyev.

Az amerikai pénzügyminisztérium közleménye szerint a szankciókat azért vezették be, mert Putyin elutasítja az "értelmetlen háború" befejezését Ukrajnában.
Címlapkép: Getty Images
#ukrajna #oroszország #világ #szankció #usa #olaj #donald trump #vlagyimir putyin #háború #orosz-ukrán háború #diplomácia

0 HOZZÁSZÓLÁS
