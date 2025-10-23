Az Európai Unió elfogadta 19. szankciós csomagját Oroszország ellen.
Éleződik a feszültség az USA és Oroszország között: Moszkva szerint, amit Trump művel, háborús provokáció
Donald Trump új szankciókat jelentett be Oroszország két legnagyobb olajvállalata ellen, amit Moszkva "háborús cselekménynek" minősített - írja a The Independent.
Az Egyesült Államok szankciókat vezetett be a Rosznyeft és a Lukoil ellen, válaszul arra, hogy Vlagyimir Putyin "nem mutat komoly elkötelezettséget a békefolyamat iránt" Ukrajnában. Az intézkedéseket Donald Trump elnök második hivatali ciklusa alatt hozták meg először.
Dmitrij Medvegyev, Oroszország Biztonsági Tanácsának elnökhelyettese csütörtökön az orosz olajra kivetett amerikai szankciókat "háborús cselekménynek" minősítette. A Telegramon közzétett üzenetében "ellenfélnek" nevezte az Egyesült Államokat, és kijelentette, hogy "Trump most teljesen háborús útra lépett Oroszországgal szemben".
"Természetesen azt fogják mondani, hogy nem tehetett mást, mert nyomás alatt állt a Kongresszusban. Ez nem változtat a lényegen: a meghozott döntések háborús cselekmények Oroszország ellen. És most Trump teljesen egy vonalba került az őrült Európával" – írta Medvegyev.
Az amerikai pénzügyminisztérium közleménye szerint a szankciókat azért vezették be, mert Putyin elutasítja az "értelmetlen háború" befejezését Ukrajnában.
