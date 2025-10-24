2025. október 24. péntek Salamon
Férfi a benzinkútnál
Gazdaság

Ez eldőlt: brutális drágulás jön a benzinkutakon, rengeteg autós pénztárcájának fájni fog

Pénzcentrum
2025. október 24. 10:32

Akár 6-8 forintos üzemanyagár-emelkedés várható a közeljövőben a Dunai Finomítóban történt tűzeset és a világpiaci folyamatok hatására.

Bujdos Eszter, a Holtankoljak.hu ügyvezetője az RTL Híradónak nyilatkozva jelezte, hogy masszívabb emelkedő tendencia várható a hazai üzemanyagárakban, ami akár 6-8 forintos drágulást is jelenthet.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A portál információi szerint több magyar benzinkút forgalma is megugrott az elmúlt két napban, ami nem a nemzeti ünnepnek, hanem a hét eleji finomítótűznek tudható be. "Ez egy magasabb érdeklődés volt, mint egy átlagos hosszú hétvége előtt. Félelmet generál és óvatosságra inti a vevőket, és akár nagyobb mennyiségű tankolásra is" - magyarázta az ügyvezető.

Hétfő éjjel tűz ütött ki a Dunai Finomító AV3-as üzemében, amely a Mol egyik legfontosabb technológiai központja. Itt történik a nyersolaj feldolgozása és szétválasztása különböző frakciókra, amelyek később további feldolgozáson mennek keresztül. Személyi sérülés nem történt, a tüzet kedden sikerült eloltani, ezt követően a termelés fokozatosan újraindul.

Az áremelkedéshez a világpiaci folyamatok is hozzájárulnak: az amerikai kormány szankciókat vetett ki két nagy orosz olajipari vállalat, a Rosznyeft és a Lukoil ellen, aminek hatására jelentősen emelkedett az olaj világpiaci ára. A Brent 3, a WTI pedig 4 százalékot drágult, bár az olaj világpiaci ára évek óta csökkenő trendben halad.
Címlapkép: Getty Images
