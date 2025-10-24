A Pénzcentrum 2025. október 24.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Ez eldőlt: brutális drágulás jön a benzinkutakon, rengeteg autós pénztárcájának fájni fog
Akár 6-8 forintos üzemanyagár-emelkedés várható a közeljövőben a Dunai Finomítóban történt tűzeset és a világpiaci folyamatok hatására.
Bujdos Eszter, a Holtankoljak.hu ügyvezetője az RTL Híradónak nyilatkozva jelezte, hogy masszívabb emelkedő tendencia várható a hazai üzemanyagárakban, ami akár 6-8 forintos drágulást is jelenthet.
A portál információi szerint több magyar benzinkút forgalma is megugrott az elmúlt két napban, ami nem a nemzeti ünnepnek, hanem a hét eleji finomítótűznek tudható be. "Ez egy magasabb érdeklődés volt, mint egy átlagos hosszú hétvége előtt. Félelmet generál és óvatosságra inti a vevőket, és akár nagyobb mennyiségű tankolásra is" - magyarázta az ügyvezető.
Hétfő éjjel tűz ütött ki a Dunai Finomító AV3-as üzemében, amely a Mol egyik legfontosabb technológiai központja. Itt történik a nyersolaj feldolgozása és szétválasztása különböző frakciókra, amelyek később további feldolgozáson mennek keresztül. Személyi sérülés nem történt, a tüzet kedden sikerült eloltani, ezt követően a termelés fokozatosan újraindul.
Az áremelkedéshez a világpiaci folyamatok is hozzájárulnak: az amerikai kormány szankciókat vetett ki két nagy orosz olajipari vállalat, a Rosznyeft és a Lukoil ellen, aminek hatására jelentősen emelkedett az olaj világpiaci ára. A Brent 3, a WTI pedig 4 százalékot drágult, bár az olaj világpiaci ára évek óta csökkenő trendben halad.
A MOHU közölte, hogy az október 23-i négynapos hosszú hétvégén is a megszokott rend szerint szállítja el a hulladékot Budapesten és az agglomerációs településeken.
Szeptemberben a munkanélküliek száma az előző hónaphoz képest közel 3 ezer fővel emelkedett, az egy évvel korábbi szintet azonban közel 2 ezerrel alulmúlta.
Czomba Sándor közölte, várják a harmadik negyedéves gazdasági adatokat, de látszik, hogy el kell térniük attól a pályától, amelyet eredetileg felrajzoltak.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 758,68 pontos, 0,73 százalékos emelkedéssel, 104 182,83 ponton zárt szerdán.
A KSH friss adatai szerint 2024-ben 1,82 millió embert fenyegetett szegénység vagy társadalmi kirekesztettség
Megszökött az országból a pesti parkolási maffia egyik feje: 6,5 évre ítélték, azt is tudni, hol van most
Izraelbe szökött börtönbüntetése elől Fürst György, a Centrum Parkoló Kft. egykori ügyvezetőjét 6,5 évre ítéltek különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés miatt.
A Mol Dunai Finomítójában október 21-én tűz ütött ki; hiány nem várható, de a kieső termelés áremelkedést okozhat, a kormány is figyeli.
Folytatódik a vita a Strabag és az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) között.
A harmadik negyedében a Netflix bevétele 17,2 százalékkal, 11,51 milliárd dollárra emelkedett az egy évvel korábbi 9,82 milliárd dollárról.
Többször előfordult, hogy a magánszemélyek szja-bevallásukban osztalékelőlegből levont adót tüntettek fel úgy, hogy ténylegesen osztalékjövedelmet nem vallottak be.
Második alkalommal sem ment át a fővároson a Sziget eddigi területhasználatijának megszüntetése.
Hatósági ellenőrzés során ftalát kioldódását mutatták ki tányéralátétekből, melyekből Magyarországra is érkezett.
Trump és Kína gazdasági háborúja kezdi bedönteni az olajárakat: itthon is aranyáron kell majd tankolni?
A Brent nyersolaj határidős jegyzése 1,24 dollárral (2,0%) 62,56 dollárra emelkedett hordónként.
Lengyel Tibor szerint ellehetetlenítették a munkáját, az OMSZ viszont üdvözölte a döntését. A konfliktus a bíróságig jutott.
Borsos árat fizetnek a magyarok az EU-ellenességükért: így sodorja gazdasági lejtőre az egész régiót a bizalmatlanság
Az Európai Unióval szembeni ellenérzések visszatarthatják a beruházásokat, növelik a bizonytalanságot és elmélyítik az elégedetlenséget tápláló stagnálást.
Szakértők szerint a mostani eset enyhébb, mint a három évvel ezelőtti tűzesetek az OMV schwechati finomítójában.
A BÉT részvényindexe, a BUX 365,67 pontos, 0,35 százalékos csökkenéssel, 103 424,15 ponton zárt kedden.
2025 szeptemberében a 15–74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 669 ezer főt tett ki. A munkanélküliek száma 218 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 4,5%...
