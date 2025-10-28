Magyarország kifejezetten jól teljesít a kiterjesztett munkaerőpiacon, a foglalkoztatottság kihasználatlansága nálunk mindössze 6,3 százalék.
Súlyos bejelentést tett az orosz kőolaj-óriás: megölik a szankciók Putyin aranytojást tojó tyúkját, mi lesz a váklasz?
Újabb súlyos csapást mért a nyugati szankciós politika az orosz olajiparra: a Lukoil kénytelen eladni külföldi érdekeltségeinek jelentős részét. A kényszerű lépés akár bevételeinek harmadát is elviheti, miközben több ezer benzinkút sorsa válik bizonytalanná Európában.
A Lukoil bejelentette, hogy az „egyes államok” által bevezetett korlátozó intézkedések miatt megválik nemzetközi eszközeitől. Az orosz vállalat közleménye szerint már megkezdődött a potenciális vevőktől érkezett ajánlatok értékelése.
A tranzakció az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának felszámolási engedélye alapján zajlik. A cég jelezte, hogy szükség esetén kezdeményezi az engedély meghosszabbítását, hogy biztosítsa külföldi érdekeltségeinek folyamatos működését.
A kényszerű eladás három finomítót, valamint a világ mintegy 5000 benzinkútjából álló hálózatának mintegy felét érinti. A Lukoilnak többek között Belgiumban, Finnországban, a balti államokban és a Balkánon is jelentős kútállomásai vannak, amelyeket a következő hetekben értékesítenie kell.
Az Egyesült Államok még múlt héten jelentett be szankciókat a Lukoil és Rosznyeft orosz kőolajcégekkel szemben. Nem sokkal később az Egyesült Királyság és az Európai Unió is bejelentették hasonló intézkedéseiket. A Politico értesülései szerint a szankciók következtében a két vállalatnak le kell állítania az Európába irányuló kőolajexportot. A Lukoil egy korábbi vezetője – aki névtelenséget kérve nyilatkozott a lapnak – úgy nyilatkozott, hogy a szankciók miatt a cég bevételeinek akár 30 százalékát is elveszítheti, hozzátéve: ez gyakorlatilag „a Lukoil végét jelenti”.
Új biztonsági előírás élesedik, sok turista bánja: érzékeny adatokat kell átadnia annak, aki itt lépné át a határt
A CBP közel egy évtizede alkalmaz biometrikus arcfelismerő rendszert, amely összehasonlítja az utazók arcát az útlevelükben szereplő fényképpel.
Trump ide is kinyújthatná a kezét? Egyre messzebb a béke, újra fellángolt a háború - ennek nem lesz jó vége
Újabb fegyveres összecsapások törtek ki Pakisztán és Afganisztán között a fennálló tűzszünet ellenére.
Keményen üzent Magyarországnak Trump erős embere: itt az orosz olaj vége, nem lehet halogatni a leválást
Az Egyesült Államok arra szólította fel Magyarországot, Törökországot és Szlovákiát, hogy dolgozzanak ki stratégiát az orosz energiafüggőség csökkentésére.
Boldoggá avatás Veszprém 2025: tudd meg, mik a boldoggá avatás feltételei, illetve hogy mik a szentté avatás feltételei. Kik szerepelnek a magyar szentek és boldogok...
Letartóztatások történtek a Louvre kirablásának ügyében: eddig óriási a blama, nagy a francia kudarc
Két gyanúsítottat letartóztattak a párizsi Louvre múzeumból ellopott, 88 millió euró értékű koronaékszerek ügyében.
Donald Trump "teljes mértékben nyitott" egy találkozóra Kim Dzsongün észak-koreai vezetővel.
A horvát parlament elfogadta pénteken a védelmi törvény módosításait, amelyekkel visszaállítják a kötelező sorkatonaságot.
A venezuelai elnök péntek este elítélte az amerikai csapatok mozgósítását a Karib-tenger térségében.
Az SMMT adatai szerint a Nagy-Britanniában gyártott járművek 73,9 százaléka exportpiacokon talált gazdára a múlt hónapban.
Az eset nyomán a NATO Balti Légirendőrségének spanyol Eurofighter Typhoon vadászgépeit riasztották.
Az AI-generált megtévesztő tartalmak választási időszakban történő terjesztése sértheti az EU mesterséges intelligenciáról szóló törvényét.
Elemzők szerint kulcskérdés, hogy Donald Trump amerikai elnök milyen szigorral fogja betartatni a másodlagos szankciókat.
Korábban bűnösnek vallotta magát pénzmosás elleni szabályok megsértésében.
Az Ursula von der Leyen bizottsági elnök által szeptemberben bejelentett 140 milliárd eurós "jóvátételi hitelt" erőteljesen támogatja Németország, Franciaország és a balti államok.
A feketepiacon értékük jelentősen csökken, mindössze 10-30 százalékát érhetnék el eredeti értéküknek a magas kockázat miatt.
Éleződik a feszültség az USA és Oroszország között: Moszkva szerint, amit Trump művel, háborús provokáció
Az amerikai pénzügyminisztérium közleménye szerint a szankciókat azért vezették be, mert Putyin elutasítja az "értelmetlen háború" befejezését Ukrajnában.
Az EU is becsatlakozott Trump mellé: satuba fogták az oroszokat, most tényleg lefőtt a kávé Putyinnak?
Az Európai Unió elfogadta 19. szankciós csomagját Oroszország ellen.
Donald Trump egyben megerősítette, hogy jövő héten Dél-Koreában tárgyalóasztalhoz ül Hszi Csi-ping kínai elnökkel.
