Súlyos bejelentést tett az orosz kőolaj-óriás: megölik a szankciók Putyin aranytojást tojó tyúkját, mi lesz a váklasz?

Újabb súlyos csapást mért a nyugati szankciós politika az orosz olajiparra: a Lukoil kénytelen eladni külföldi érdekeltségeinek jelentős részét. A kényszerű lépés akár bevételeinek harmadát is elviheti, miközben több ezer benzinkút sorsa válik bizonytalanná Európában.

A Lukoil bejelentette, hogy az „egyes államok” által bevezetett korlátozó intézkedések miatt megválik nemzetközi eszközeitől. Az orosz vállalat közleménye szerint már megkezdődött a potenciális vevőktől érkezett ajánlatok értékelése.

A tranzakció az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának felszámolási engedélye alapján zajlik. A cég jelezte, hogy szükség esetén kezdeményezi az engedély meghosszabbítását, hogy biztosítsa külföldi érdekeltségeinek folyamatos működését.

A kényszerű eladás három finomítót, valamint a világ mintegy 5000 benzinkútjából álló hálózatának mintegy felét érinti. A Lukoilnak többek között Belgiumban, Finnországban, a balti államokban és a Balkánon is jelentős kútállomásai vannak, amelyeket a következő hetekben értékesítenie kell.

Az Egyesült Államok még múlt héten jelentett be szankciókat a Lukoil és Rosznyeft orosz kőolajcégekkel szemben. Nem sokkal később az Egyesült Királyság és az Európai Unió is bejelentették hasonló intézkedéseiket. A Politico értesülései szerint a szankciók következtében a két vállalatnak le kell állítania az Európába irányuló kőolajexportot. A Lukoil egy korábbi vezetője – aki névtelenséget kérve nyilatkozott a lapnak – úgy nyilatkozott, hogy a szankciók miatt a cég bevételeinek akár 30 százalékát is elveszítheti, hozzátéve: ez gyakorlatilag „a Lukoil végét jelenti”.