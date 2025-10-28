2025. október 28. kedd Simon, Szimonetta
Belgrád, Szerbia - 2025. március 21: Lukoil orosz energetikai vállalat piros benzinkútja az autópálya útnál.
Világ

Súlyos bejelentést tett az orosz kőolaj-óriás: megölik a szankciók Putyin aranytojást tojó tyúkját, mi lesz a váklasz?

Pénzcentrum
2025. október 28. 08:42

Újabb súlyos csapást mért a nyugati szankciós politika az orosz olajiparra: a Lukoil kénytelen eladni külföldi érdekeltségeinek jelentős részét. A kényszerű lépés akár bevételeinek harmadát is elviheti, miközben több ezer benzinkút sorsa válik bizonytalanná Európában.

A Lukoil bejelentette, hogy az „egyes államok” által bevezetett korlátozó intézkedések miatt megválik nemzetközi eszközeitől. Az orosz vállalat közleménye szerint már megkezdődött a potenciális vevőktől érkezett ajánlatok értékelése.

A tranzakció az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának felszámolási engedélye alapján zajlik. A cég jelezte, hogy szükség esetén kezdeményezi az engedély meghosszabbítását, hogy biztosítsa külföldi érdekeltségeinek folyamatos működését.

A kényszerű eladás három finomítót, valamint a világ mintegy 5000 benzinkútjából álló hálózatának mintegy felét érinti. A Lukoilnak többek között Belgiumban, Finnországban, a balti államokban és a Balkánon is jelentős kútállomásai vannak, amelyeket a következő hetekben értékesítenie kell.

Az Egyesült Államok még múlt héten jelentett be szankciókat a Lukoil és Rosznyeft orosz kőolajcégekkel szemben. Nem sokkal később az Egyesült Királyság és az Európai Unió is bejelentették hasonló intézkedéseiket. A Politico értesülései szerint a szankciók következtében a két vállalatnak le kell állítania az Európába irányuló kőolajexportot. A Lukoil egy korábbi vezetője – aki névtelenséget kérve nyilatkozott a lapnak – úgy nyilatkozott, hogy a szankciók miatt a cég bevételeinek akár 30 százalékát is elveszítheti, hozzátéve: ez gyakorlatilag „a Lukoil végét jelenti”.
