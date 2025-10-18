2025. október 18. szombat Lukács
15 °C Budapest
Metrómegálló a Bajcsy Zsilinszky utcában, Budapest, Magyarország
Világ

Ilyen lezárásokat hoz a Putyin-Trump találkozó Budapesten: alig lehet majd moccanni a békecsúcs alatt a városban?

MTI
2025. október 18. 11:29

Példátlan biztonsági készültség előzi meg Donald Trump és Vlagyimir Putyin várható budapesti csúcstalálkozóját, amelyet két héten belül tarthatnak meg. A terrorelhárítás, a rendőrség, a honvédség, valamint amerikai és orosz biztonsági egységek közösen készülnek a város védelmére. 

Hajós István biztonsági szakértő szerint vadászgépek, zavaróberendezések és kiberbiztonsági rendszerek bevetésére is sor kerülhet. A Fehér Ház közlése szerint a diplomáciai előkészületek már a jövő héten megkezdődnek.

A csúcstalálkozó idején jelentős forgalomkorlátozások és lezárások várhatók Budapest több pontján - közölték. 

Forrás: NKT
Címlapkép: Getty Images
#Budapest #rendőrség #biztonság #magyarország #forgalomkorlátozás #lezárás #világ #főváros #donald trump #lezárások #vlagyimir putyin #háború #béke #csúcstalálkozó

TolllerBela
54 perce
És mindezt nem másért, mint a dagadt presztizsének mentéséért ! Semmi más értelme ennek nincsen ! Remekül tudnának egymásnak telefonálni, gesztusokat tenni.....Kifejezetten ellenszenves a két titkosszolgálat itteni grasszálása, egyik sem az a megbízható szervezet !
0
0
2025. október 18. szombat
Lukács
42. hét
Október 18.
A javítás világnapja
Október 18.
A magyar regényírás napja
Október 18.
A magyar festészet napja
