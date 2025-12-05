Putyinnak két hivatalos lánya is van korábbi feleségétől, Ljudmila Alekszandrovna Ocseretnajaától.
Megszavazták a 18 évesek önkéntes katonai szolgálatának visszaállítását: 2025 januárjától élesedik
A német parlament jóváhagyta az önkéntes katonai szolgálat bevezetését, amely 2026-tól minden 18 éves férfit érint. A döntés országos tiltakozásokat váltott ki, miközben Berlin Európa legerősebb hadseregét építené, írja a BBC.
A német parlament megszavazta az önkéntes katonai szolgálat bevezetését a nemzetvédelem megerősítése érdekében. A képviselők többsége, 323 szavazattal támogatta az átalakítást, amellyel Németország az európai országok sorába lép, amelyek újra valamilyen formában visszahozzák a hagyományos katonai szolgálatot. Friedrich Merz kancellár ígéretet tett arra, hogy Németország Európa legerősebb hagyományos hadseregét építi fel.
2026 januárjától minden 18 éves német férfinak kötelező lesz kitölteni egy kérdőívet, amelyben felmérik, mennyire hajlandóak csatlakozni a hadsereghez. A nők számára a kérdőív kitöltése továbbra is önkéntes marad.
Diáktüntetéseket jelentettek be
A lakosság egy része rendkívül szkeptikusan fogadta a döntést, országszerte diákok jelentették be, hogy akár 90 városban is tiltakozásokra lehet számítani. Sok német fiatal elutasítja a katonai szolgálat visszatérését, vagy legalábbis kételyei vannak a rendszerrel kapcsolatban.
„Nem akarunk az életünkből fél évet laktanyákba zárva tölteni, ahol kiképzés során engedelmességet és gyilkosságot tanítanak. A háború nem kínál kilátásokat a jövőre nézve, és tönkreteszi a megélhetésünket” – írták a szervezők a közösségi médiában közzétett felhívásukban.
Hamburgban csaknem 1500 résztvevőt várnak a december 5-i tüntetésekre. A helyi iskolaigazgatók arra kérték a szülőket, hogy ezen a napon ne vegyék ki gyermekeiket az iskolából.
Katonai bővítés jön a következő évtizedben
A cél, hogy a 2030-as évek elejére 260 ezerre emeljék a létszámot, amelyet további mintegy 200 ezer tartalékos egészítene ki. Ezzel Németország megfelelne a NATO újonnan meghatározott erőcéljainak, és jelentősen növelné védelmi kapacitását.
A hadsereg jelenleg körülbelül 182 ezer katonával rendelkezik, de Boris Pistorius védelmi miniszter szerint ezt a számot már 2026-ra 20 ezer fővel szeretnék emelni.
A kormány hangsúlyozza: a szolgálat a lehető leghosszabb ideig önkéntes marad, azonban 2027 júliusától minden 18 éves férfinak kötelező orvosi vizsgálaton kell átesnie, hogy megállapítsák katonai alkalmasságát. Erre a miniszter szerint azért van szükség, mert egy esetleges támadás esetén nem lenne idő arra, hogy utólag derítsék ki, ki alkalmas a védelemben való részvételre.
Ha a nemzetközi biztonsági helyzet romlana, vagy túl kevesen jelentkeznének önként, a kormány nem zárja ki a kötelező katonai szolgálat visszaállítását sem.
Az önkéntes katonai szolgálatot a tervezett havi 2600 eurós (nagyjából 980 ezer forintos) fizetés is vonzóbbá teheti a fiatalok számára.
A támadások több régiót érintettek, köztük Moszkvát is, ahol a becsapódó roncsok károkat okoztak.
Mit akar Donald Trump Venezuelától? Itt van a válasz minden fontos kérdésre, amit az USA dél-amerikai akciójáról tudni kell
November 20-án Trump bejelentette, hogy szárazföldi csapások is várhatók Venezuela területén.
Az orosz-ukrán háború súlyos demográfiai következményekkel járhat Ukrajna számára, akár 10 millió fővel is csökkenhet az ország lakossága a következő évtizedekben.
A Kreml szóvivője szerint Oroszország nyitott az amerikai javaslatokra az ukrajnai béketárgyalások kapcsán, bár egyes pontokat elfogadhatatlannak tart.
A találkozóra azért került sor, mert az Egyesült Államok nem adta meg a pancsovai finomító működéséhez szükséges engedélyt a szankciók miatt.
Súlyos veszély fenyegeti Európa gazdaságát: kongatja a vészharangot a sztárközgazdász, vajon hallgatnak rá?
Philippe Aghion Nobel-díjas közgazdász az Európai Uniót a belső akadályok csökkentésére és egy valódi egységes piac létrehozására szólította fel.
A finn külügyminiszter, Elina Valtonen a mai találkozón hangsúlyozta, hogy Oroszország részéről eddig nem láttak engedményeket.
A területi kérdések, a biztonsági garanciák és az ukrán haderő jövője mind olyan vitapontok, amelyekben nehéz elképzelni bármilyen gyors megállapodást.
Ukrajna újabb támadást hajtott végre a Barátság kőolajvezeték ellen az oroszországi Tambovi régióban.
Óriási botrány kerekedik a brit királyi családban: százmilliókat vesznek el az Epstein-botrányba belebukott András hercegtől
A döntés nyomán parlamenti vizsgálat indul a Crown Estate királyi bérleti szerződéseivel kapcsolatban, beleértve András korábbi herceg megállapodását is.
A német konzervatívok nagy többséggel támogatták azt a nyugdíjreformot, amely 2031-ig a jelenlegi, az átlagbér 48 százalékán rögzített szinten tartaná az állami nyugdíjat.
Putyin és Trump követei öt órán át egyeztettek konkrét területi kérdésekről is. A Kreml szerint volt, amiben egyetértettek – a fenyegetés sem maradt el.
Pillanatokon belül fordulat jöhet az orosz-ukrán háború kimenetelét illetően: küszöbön a béke, leültek a felek
Megkezdődtek az orosz-amerikai tárgyalások kedden a Kremlben az ukrajnai rendezésről.
Nem kertelt tovább Putyin, kimondta, amitől mindenki tartott: az oroszok készen állnak egész Európával háborúzni
Az orosz elnök szerint Európa kizárta magát a béketárgyalásokból, és az Ukrajnára vonatkozó béketervvel kapcsolatos javaslatai elfogadhatatlanok Oroszország számára.
Óriás botrány rázta meg az Európai Uniót: erről beszél most mindenki, a szálak egyértelműen ide vezetnek
Federica Mogherini, az EU korábbi külügyi vezetőjét letartóztatták korrupciós gyanúval.
Kiszivárgott, már ma este dönthetnek az orosz gáz betiltásáról Brüsszelben: itt van a részletes tervezet
Az Európai Unió döntő tárgyalásokat folytat az orosz gázimport teljes betiltásáról, amely a frissített tervezet szerint gyorsabb ütemben valósulna meg.
Őrülten veszélyes dolgok történnek Európa nagyvárosaiban: küszöbön a katasztrófa, nagyon kellene már tenni valamit
Több ezer hulladéklerakó található árvízveszélyes területeken Európa-szerte.
Putyinnál pattog a labda: Oroszországban hozhatják tető alá az ukránokkal kötött békét - már meg is van az időpont
Az Egyesült Államok különmegbízottja Moszkvába utazik, hogy megvitassa Putyinnal az ukrán háború lezárását célzó 19 pontos béketervet.
