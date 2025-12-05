2025. december 5. péntek Vilma
6 °C Budapest
német zászló német katonai egyenruhán
Világ

Megszavazták a 18 évesek önkéntes katonai szolgálatának visszaállítását: 2025 januárjától élesedik

Pénzcentrum
2025. december 5. 15:18

A német parlament jóváhagyta az önkéntes katonai szolgálat bevezetését, amely 2026-tól minden 18 éves férfit érint. A döntés országos tiltakozásokat váltott ki, miközben Berlin Európa legerősebb hadseregét építené, írja a BBC.

A német parlament megszavazta az önkéntes katonai szolgálat bevezetését a nemzetvédelem megerősítése érdekében. A képviselők többsége, 323 szavazattal támogatta az átalakítást, amellyel Németország az európai országok sorába lép, amelyek újra valamilyen formában visszahozzák a hagyományos katonai szolgálatot. Friedrich Merz kancellár ígéretet tett arra, hogy Németország Európa legerősebb hagyományos hadseregét építi fel.

2026 januárjától minden 18 éves német férfinak kötelező lesz kitölteni egy kérdőívet, amelyben felmérik, mennyire hajlandóak csatlakozni a hadsereghez. A nők számára a kérdőív kitöltése továbbra is önkéntes marad.

Diáktüntetéseket jelentettek be

A lakosság egy része rendkívül szkeptikusan fogadta a döntést, országszerte diákok jelentették be, hogy akár 90 városban is tiltakozásokra lehet számítani. Sok német fiatal elutasítja a katonai szolgálat visszatérését, vagy legalábbis kételyei vannak a rendszerrel kapcsolatban.

„Nem akarunk az életünkből fél évet laktanyákba zárva tölteni, ahol kiképzés során engedelmességet és gyilkosságot tanítanak. A háború nem kínál kilátásokat a jövőre nézve, és tönkreteszi a megélhetésünket” – írták a szervezők a közösségi médiában közzétett felhívásukban.

Hamburgban csaknem 1500 résztvevőt várnak a december 5-i tüntetésekre. A helyi iskolaigazgatók arra kérték a szülőket, hogy ezen a napon ne vegyék ki gyermekeiket az iskolából.

Katonai bővítés jön a következő évtizedben

A cél, hogy a 2030-as évek elejére 260 ezerre emeljék a létszámot, amelyet további mintegy 200 ezer tartalékos egészítene ki. Ezzel Németország megfelelne a NATO újonnan meghatározott erőcéljainak, és jelentősen növelné védelmi kapacitását.

A hadsereg jelenleg körülbelül 182 ezer katonával rendelkezik, de Boris Pistorius védelmi miniszter szerint ezt a számot már 2026-ra 20 ezer fővel szeretnék emelni.

A kormány hangsúlyozza: a szolgálat a lehető leghosszabb ideig önkéntes marad, azonban 2027 júliusától minden 18 éves férfinak kötelező orvosi vizsgálaton kell átesnie, hogy megállapítsák katonai alkalmasságát. Erre a miniszter szerint azért van szükség, mert egy esetleges támadás esetén nem lenne idő arra, hogy utólag derítsék ki, ki alkalmas a védelemben való részvételre.

Ha a nemzetközi biztonsági helyzet romlana, vagy túl kevesen jelentkeznének önként, a kormány nem zárja ki a kötelező katonai szolgálat visszaállítását sem.

Az önkéntes katonai szolgálatot a tervezett havi 2600 eurós (nagyjából 980 ezer forintos) fizetés is vonzóbbá teheti a fiatalok számára.
Címlapkép: Getty Images
#németország #sorkatonaság #diákok #tüntetés #világ #német #honvédelem #hadsereg #nato #Friedrich Merz #védelmi kiadások

