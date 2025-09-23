Az elmúlt tizenkét év nyarai azt mutatják, hogy bár az időjáráshoz kapcsolódó károk száma csökken, azok nagysága folyamatosan nő.
Nagyon nagy bajban vannak az ukránok: kisemmizi őket a háború, már csak az IMF segíthet?
Ukrajna felgyorsítaná a tárgyalásokat az IMF-fel, mivel a háború miatt gyorsan fogynak a pénzügyi tartalékai. Az ukrán kormány elismerte, hogy 2027 végéig várhatóan 65 milliárd dollárra lesz szüksége a háború folytatásához, ami államcsőddel fenyegeti az országot - számolt be a Bloomberg.
Ukrajna sürgeti az Nemzetközi Valutaalappal (IMF) folytatott hitelfelvételi tárgyalások felgyorsítását, mivel az Oroszországgal vívott háború jelentősen apasztja az ország pénzügyi tartalékait. A kijevi vezetés célja, hogy még az év vége előtt lezárja a négyéves hitelfelvételről szóló egyeztetéseket.
A korábban rendelkezésre bocsátott 15,5 milliárd dolláros IMF-hitelkeret nagy részét Ukrajna már felhasználta. A háborús ország finanszírozási igényeinek mértékéről mostanáig eltérő becslések voltak: míg Ukrajna kezdetben 38 milliárd dolláros külső finanszírozási szükségletet jelzett előre, addig az IMF 65 milliárd dollárra becsülte a 2027 végéig szükséges összeget.
A Bloomberg információi szerint az ukrán kormány a napokban felülvizsgálta korábbi konzervatív becslését, és elismerte a magasabb, 65 milliárd dolláros finanszírozási igény realitását. Ezt az összeget névtelenséget kérő szakértők erősítették meg, hivatalos megerősítés sem az ukrán kormány szóvivőjétől, sem az IMF-től nem érkezett. A háború pénzügyi terheit jól szemlélteti, hogy ez az összeg megközelíti Szlovénia vagy Fehéroroszország éves GDP-jét.
Az Európai Bizottság, amely megkapta a frissített becsléseket, jelenleg azt tervezi, hogy a szükséges összeg jelentős részét a befagyasztott orosz eszközök által termelt bevételből biztosítja majd Ukrajna számára.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Az IMF aggodalmát fejezte ki Ukrajna pénzügyi stabilitásával kapcsolatban, mivel a háború miatt az ország folyamatosan növelni kényszerült katonai kiadásait, ami államcsőd kockázatát hordozza. A helyzetet súlyosbítja, hogy az Egyesült Államok, amely Joe Biden elnöksége alatt Ukrajna egyik legnagyobb pénzügyi támogatója volt, Donald Trump elnöksége alatt egyre kevésbé hajlandó folytatni a finanszírozást.
Az új IMF-hitelcsomag méretéről hivatalosan még nem született döntés, de a korai becslések szerint ez körülbelül 8 milliárd dollár lehet. A washingtoni székhelyű hitelező várhatóan novemberben tárgyalja meg a program részleteit a kijevi kormánnyal.
Amikor napon belül változnak a gazdasági kilátások, a vállalkozások nem engedhetik meg maguknak, hogy akár egyetlen finanszírozási lehetőségről is lemaradjanak.
Volodimir Zelenszkij az ENSZ-ben ad képet a háború állásáról, és Donald Trumppal is találkozik.
Magyarország és Szlovákia nem kapott meghívást az EU keleti határa mentén létesítendő tervezett „drónfalról” szóló magas szintű videokonferenciára.
A francia államfő közölte, hogy egy francia nagykövetség Palesztinában történő megnyitásának feltétele valamennyi túsz elengedése és a gázai övezeti tűzszünet.
A skandináv légiközlekedés hatalmas fennakadást szenvedett hétfő éjjel és kedden hajnalban: drónok miatt órákra leállt a forgalom a koppenhágai és az oslói repülőtéren is.
Orosz-ukrán háború 2025: komoly bejelentést tett Erdogan kormánya, ennek nagyon nem fog örülni Putyin
A döntés azt követően született, hogy a lengyel hatóságok szerint szeptember 9-10. éjszakáján 19 alkalommal sértették meg az ország légterét.
A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) 38 országában az átlagos felső jövedelemadó-kulcs az 1980-as 66%-ról napjainkra 43%-ra csökkent.
Palesztin háború 2025: történelmi bejelentés a világ egyik legerősebb hatalmától, ez fájhat Izraelnek
Izrael erőteljesen ellenzi a döntést.
Határozottan kell fellépnünk, és ha jogsértések történnek, ennek megfelelően kell reagálnunk - mondta Petr Pavel cseh elnök.
A német légierő szerint az orosz gép kísérését a továbbiakban átengedték a svéd NATO-partnernek.
Napi 40 ezres fizetéssel vadásszák a magyarokat Németországba: szállás, ellátás van, csak nyelvtudás kell
Mindezt úgy, hogy az alap étkezési ellátás és a szállás is biztosítva lesz a munkavállalók számára.
A brit királyi légierő két Typhoon típusú repülőgépe hajtott végre légtérellenőrző repülést Lengyelország felett.
A támadás a kormányok és cégek ellen világszerte indított kiberakciók sorába illeszkedik, amelyek számos ágazatot vettek célba.
Az EU csökkentené a függőségét a Visa és Mastercard rendszerektől, két-három éven belül jöhet a digitális euró.
A Trump-adminisztráció új szabálya szerint évi 100 000 dollárt kell fizetni minden H-1B vízummal rendelkező dolgozó után, ami a startupokat különösen érzékenyen érinti.
A támadás miatt az automatizált rendszerek működésképtelenné váltak, így csak manuális becsekkolás lehetséges.
Ursula von der Leyen X-bejegyzésében azt írta: az EU minden provokációra határozottan fog reagálni, miközben erősíti a keleti országok védelmét.
Az Európai Unió újabb szankciós csomagot készít elő Oroszország ellen, amely az energiaeladásokat, az árnyékflottát, a pénzügyi kiskapukat és a kriptovalutákat is célba veszi.
-
AI és a magyar munkaerőpiac: kit hoz előnybe, és kit sodor partvonalra?
Sólyom Balázst, a Trendency Zrt. adatüzletágának vezetőjét kérdeztük.
-
Most kiderül, hogy mennyire AI-ready a hazai kkv szektor – Töltsd ki a kérdőívet!
A kérdőív kitöltése 5 perc.
-
Új korszakot indít a Lidl (x)
Húsz év alatt a Lidl Magyarországon nemcsak piacvezető élelmiszerlánccá vált, hanem olyan közösségi szereplővé is