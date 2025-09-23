Nagyon nagy bajban vannak az ukránok: kisemmizi őket a háború, már csak az IMF segíthet?

Ukrajna felgyorsítaná a tárgyalásokat az IMF-fel, mivel a háború miatt gyorsan fogynak a pénzügyi tartalékai. Az ukrán kormány elismerte, hogy 2027 végéig várhatóan 65 milliárd dollárra lesz szüksége a háború folytatásához, ami államcsőddel fenyegeti az országot - számolt be a Bloomberg.

Ukrajna sürgeti az Nemzetközi Valutaalappal (IMF) folytatott hitelfelvételi tárgyalások felgyorsítását, mivel az Oroszországgal vívott háború jelentősen apasztja az ország pénzügyi tartalékait. A kijevi vezetés célja, hogy még az év vége előtt lezárja a négyéves hitelfelvételről szóló egyeztetéseket.

A korábban rendelkezésre bocsátott 15,5 milliárd dolláros IMF-hitelkeret nagy részét Ukrajna már felhasználta. A háborús ország finanszírozási igényeinek mértékéről mostanáig eltérő becslések voltak: míg Ukrajna kezdetben 38 milliárd dolláros külső finanszírozási szükségletet jelzett előre, addig az IMF 65 milliárd dollárra becsülte a 2027 végéig szükséges összeget.

A Bloomberg információi szerint az ukrán kormány a napokban felülvizsgálta korábbi konzervatív becslését, és elismerte a magasabb, 65 milliárd dolláros finanszírozási igény realitását. Ezt az összeget névtelenséget kérő szakértők erősítették meg, hivatalos megerősítés sem az ukrán kormány szóvivőjétől, sem az IMF-től nem érkezett. A háború pénzügyi terheit jól szemlélteti, hogy ez az összeg megközelíti Szlovénia vagy Fehéroroszország éves GDP-jét.

Az Európai Bizottság, amely megkapta a frissített becsléseket, jelenleg azt tervezi, hogy a szükséges összeg jelentős részét a befagyasztott orosz eszközök által termelt bevételből biztosítja majd Ukrajna számára.

Az IMF aggodalmát fejezte ki Ukrajna pénzügyi stabilitásával kapcsolatban, mivel a háború miatt az ország folyamatosan növelni kényszerült katonai kiadásait, ami államcsőd kockázatát hordozza. A helyzetet súlyosbítja, hogy az Egyesült Államok, amely Joe Biden elnöksége alatt Ukrajna egyik legnagyobb pénzügyi támogatója volt, Donald Trump elnöksége alatt egyre kevésbé hajlandó folytatni a finanszírozást.

Az új IMF-hitelcsomag méretéről hivatalosan még nem született döntés, de a korai becslések szerint ez körülbelül 8 milliárd dollár lehet. A washingtoni székhelyű hitelező várhatóan novemberben tárgyalja meg a program részleteit a kijevi kormánnyal.