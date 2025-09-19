Szaúd-Arábia és Pakisztán stratégiai védelmi megállapodást kötött.
Tényleg ledobta a bombát Brüsszel: csúnyán büntetik az orosz olajat, itt vannak a részletek
Az Európai Unió újabb szankciós csomagot készít elő Oroszország ellen, amely az energiaeladásokat, az árnyékflottát, a pénzügyi kiskapukat és a kriptovalutákat is célba veszi. Ursula von der Leyen szerint ezek a lépések szükségesek, mivel Putyin nem mutat hajlandóságot a békére - írja a Portfolio.
Ahogy az várható volt, az Európai Bizottság elnöke ma bejelentette, hogy az EU tovább szigorítja az Oroszországgal szembeni szankciókat. Az új intézkedések az orosz energiaeladásokat, az árnyékflottát, a finomítókat, a pénzügyi kiskapukat, valamint a kettős felhasználású eszközök exportját érintik. Emellett először vezetnek be korlátozásokat a kriptovalutákra is.
Von der Leyen szerint az elmúlt hetekben Oroszország minden eddiginél nyíltabban mutatta meg, mennyire semmibe veszi a nemzetközi jogot és a diplomáciát. "Az ilyen akciók nem a béke iránti szándékról tanúskodnak, hanem az agresszió folytatásáról" - fogalmazott az elnök videóüzenetében.
Az EU-s szankciók hatására az orosz olajbevételek Európában már eddig is 90 százalékkal estek vissza. "Eljött az idő, hogy ez a fejezet végleg lezáruljon" - hangsúlyozta von der Leyen. Az Unió emellett új mechanizmust dolgoz ki Ukrajna védelmi finanszírozására, amelyet Oroszország befagyasztott vagyoneszközeiből fognak fedezni.
A szankciók célja, hogy "véget vessenek a háborúnak, és elérjék, hogy Oroszország elhagyja a csatateret, és a tárgyalóasztalhoz üljön, valódi esélyt adva a békének". Úgy tűnik, hogy Donald Trump amerikai elnök is belátta a határozott szankciós politika szükségességét, bár továbbra is kérdéses, hogy ezt vagy az időhúzást tartja politikailag előnyösebbnek.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A csomag részleteiről tegnapi cikkünkben mi is beszámoltunk:
Afrika gazdasági integrációja évtizedek óta a kontinens vezetőinek és közgazdászainak egyik legfontosabb célkitűzése.
A szocialisták a szupergazdagok megadóztatását és a 2023-as nyugdíjreform visszavonását követelik.
Az ukrán Különleges Műveleti Erők csütörtök éjjel támadást hajtottak végre a Lukoil orosz vállalat volgográdi olajfinomítója ellen
Az izraeli védelmi minisztérium bejelentette, hogy az új, lézersugaras rakétaelhárító rendszer, az Iron Beam sikeresen teljesítette a teszteket, és még idén hadrendbe állítják.
Oroszország kész kompromisszumos békemegállapodást kötni Ukrajnával, amennyiben Kijev figyelembe veszi Moszkva biztonsági érdekeit - ezt az orosz külügyminiszter jelentette be.
Oroszország javára végzett kémtevékenység gyanújával vettek őrizetbe három embert Angliában.
A Fed kamatcsökkentéssel reagált a munkaerőpiaci kockázatokra, miközben az amerikai gazdaság jövője továbbra is bizonytalan.
Négy utas családja perelte be a Boeingot és a Honeywell vállalatot az Air India júniusi légikatasztrófája miatt, amelyben 260 ember vesztette életét.
Légiforgalmi incidens történt Donald Trump amerikai elnök repülőgépe közelében, New Yorkban.
III. Károly király méltatta Donald Trump elnök személyes elkötelezettségét a világ legbonyolultabb konfliktusainak megoldása iránt.
Narva folyó, Peipus-tó és most már tankcsapdák: Észtország több fronton készül az esetleges támadások kivédésére.
Az Aldi vezetője figyelmeztet, hogy a novemberi költségvetés bizonytalanságot okozhat a karácsonyi szezonban.
A konfliktus 2021-ben kezdődött, amikor a Ben & Jerry's bejelentette, hogy nem árusítja tovább termékeit a megszállt Ciszjordániában és Kelet-Jeruzsálemben.
Az első Trump által jóváhagyott fegyverszállítmány úton van Ukrajnába: légvédelmi és levegő-föld rakéták várhatók.
Ennyi volt, vörös vonalat lép át Brüsszel Oroszországgal szemben: ez eldöntheti az ukrajnai háborút?
Az Európai Unió tervet dolgoz ki, amely lehetővé tenné, hogy Oroszország befagyasztott eszközeiből 170 milliárd eurós 'jóvátételi kölcsönt' nyújtsanak Ukrajnának.
Donald Trump amerikai elnök kedden jelentette be a megállapodást, amely lezárhatja a közel egy éve húzódó ügyet.
Vlagyimir Putyin orosz elnök személyesen vett részt a Zapad–2025 (Nyugat–2025) hadgyakorlat zárónapján, amelyet a Nyizsnyij Novgorod-i régió mulinói lőterén tartottak kedden.
Kína először került be az ENSZ éves innovációs rangsorának első tíz helyezettje közé, miközben a pekingi cégek jelentős összegeket fektetnek kutatás-fejlesztésbe.
-
Most kiderül, hogy mennyire AI-ready a hazai kkv szektor – Töltsd ki a kérdőívet!
A kérdőív kitöltése 5 perc.
-
Készpénz helyett digitális: így fizet ma Magyarország - videó
2024-ben az elektronikus tranzakciók száma pedig meghaladta a 2,5 milliárdot.
-
Új befektetési lehetőségek a műtárgypiacon (x)
Szeptember 12-22. között a BÁV ART Bécsi utcai galériájának története új fejezethez érkezik: elstartol az I. Bécsi utcai kamara aukció.