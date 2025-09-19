2025. szeptember 19. péntek Vilhelmina
Tényleg ledobta a bombát Brüsszel: csúnyán büntetik az orosz olajat, itt vannak a részletek

Pénzcentrum
2025. szeptember 19. 16:53

Az Európai Unió újabb szankciós csomagot készít elő Oroszország ellen, amely az energiaeladásokat, az árnyékflottát, a pénzügyi kiskapukat és a kriptovalutákat is célba veszi. Ursula von der Leyen szerint ezek a lépések szükségesek, mivel Putyin nem mutat hajlandóságot a békére - írja a Portfolio.

Ahogy az várható volt, az Európai Bizottság elnöke ma bejelentette, hogy az EU tovább szigorítja az Oroszországgal szembeni szankciókat. Az új intézkedések az orosz energiaeladásokat, az árnyékflottát, a finomítókat, a pénzügyi kiskapukat, valamint a kettős felhasználású eszközök exportját érintik. Emellett először vezetnek be korlátozásokat a kriptovalutákra is.

Von der Leyen szerint az elmúlt hetekben Oroszország minden eddiginél nyíltabban mutatta meg, mennyire semmibe veszi a nemzetközi jogot és a diplomáciát. "Az ilyen akciók nem a béke iránti szándékról tanúskodnak, hanem az agresszió folytatásáról" - fogalmazott az elnök videóüzenetében.

Az EU-s szankciók hatására az orosz olajbevételek Európában már eddig is 90 százalékkal estek vissza. "Eljött az idő, hogy ez a fejezet végleg lezáruljon" - hangsúlyozta von der Leyen. Az Unió emellett új mechanizmust dolgoz ki Ukrajna védelmi finanszírozására, amelyet Oroszország befagyasztott vagyoneszközeiből fognak fedezni.

A szankciók célja, hogy "véget vessenek a háborúnak, és elérjék, hogy Oroszország elhagyja a csatateret, és a tárgyalóasztalhoz üljön, valódi esélyt adva a békének". Úgy tűnik, hogy Donald Trump amerikai elnök is belátta a határozott szankciós politika szükségességét, bár továbbra is kérdéses, hogy ezt vagy az időhúzást tartja politikailag előnyösebbnek.

