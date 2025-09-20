2025. szeptember 20. szombat Friderika
26 °C Budapest
Kék európai uniós zászlók sora Brüsszelben. A kék zászlókon tizenkét sárga csillag jelzi a tagállamok eredeti számát.
Világ

Putyin túl messzire ment, Brüsszel megtorlással fenyegeti Oroszországot

Pénzcentrum/MTI
2025. szeptember 20. 07:37

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke határozott fellépést ígért provokáció esetére azt követően, hogy pénteken három orosz MiG-31-es vadászgép lépett be engedély nélkül Észtország légterébe és 12 percig tartózkodott ott.

Ursula von der Leyen X-bejegyzésében azt írta: az EU minden provokációra határozottan fog reagálni, miközben erősíti a keleti országok védelmét. „Ahogy a fenyegetések fokozódnak, úgy fog az Európai Unió által Oroszországra nehezedő nyomás is fokozódni” - szögezte le.

A pénteken délután bemutatott, immár 19. Oroszország elleni szankciós csomagra vonatkozó javaslatra utalva az uniós bizottság elnöke felszólította az EU vezetőit, hogy mielőbb hagyják jóvá a megszorító intézkedéséket.

Kapcsolódó cikkeink:

António Costa, az Európai Tanács elnöke bejegyzésében kijelentette: az Európai Unió szolidaritást vállal Észtországgal.

Az észt légtér megsértése egy újabb elfogadhatatlan provokáció Oroszország részéről

- jelentette ki. „Az eset ismételten hangsúlyozza az unió keleti országai megerősítésének, az európai védelmi együttműködés elmélyítésének és az Oroszországra nehezedő nyomás fokozásának sürgető szükségességét. Az Oroszország fellépésére adott közös válaszunkat az Európai Tanács október 1-jére tervezett koppenhágai informális ülésén fogjuk megvizsgálni" - tette hozzá bejegyzésében Costa.

Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője azt írta, az orosz katonai repülőgépek Észtország légterének megsértése rendkívül veszélyes provokáció. „Ez már a harmadik ilyen jellegű uniós légtérsértés, tovább fokozza a feszültséget a régióban” - hívta fel a figyelmet.

Közölte még, szoros kapcsolatban áll az észt kormánnyal, majd kijelentette: az EU továbbra is támogatni fogja tagállamait védelmük megerősítésében európai erőforrásokkal. „Putyin próbára teszi a Nyugat elszántságát. Nem mutathatunk gyengeséget” - tette hozzá bejegyzésében az uniós diplomácia vezetője.

Mark Rutte NATO-főtitkár bejegyzésében arról tájékoztatott, hogy beszélt Kristen Michal észt miniszterelnökkel az orosz légtérsértésről. A NATO válasza a keleti szárny védelmének irányításával gyors és határozott volt - jelentette ki.

Allison Hart, a NATO szóvivője a közösségi oldalon közzétett üzenetében közölte, hogy a katonai szövetség azonnal reagált az észt légtér megsértésére, és repülőgépei elfogták az orosz vadászgépeket. Az eset egy újabb példája a felelőtlen orosz viselkedésnek és a NATO reagálási képességének - tette hozzá bejegyzésében a NATO szóvivője.
Címlapkép: Getty Images
#európai unió #európai bizottság #oroszország #világ #ursula von der leyen #háború #nato #észtország

