A pontos hazai jogkeret még nem ismert, de szakemberek összegyűjtötték a legfontosabb információkat,
Putyin túl messzire ment, Brüsszel megtorlással fenyegeti Oroszországot
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke határozott fellépést ígért provokáció esetére azt követően, hogy pénteken három orosz MiG-31-es vadászgép lépett be engedély nélkül Észtország légterébe és 12 percig tartózkodott ott.
Ursula von der Leyen X-bejegyzésében azt írta: az EU minden provokációra határozottan fog reagálni, miközben erősíti a keleti országok védelmét. „Ahogy a fenyegetések fokozódnak, úgy fog az Európai Unió által Oroszországra nehezedő nyomás is fokozódni” - szögezte le.
A pénteken délután bemutatott, immár 19. Oroszország elleni szankciós csomagra vonatkozó javaslatra utalva az uniós bizottság elnöke felszólította az EU vezetőit, hogy mielőbb hagyják jóvá a megszorító intézkedéséket.
António Costa, az Európai Tanács elnöke bejegyzésében kijelentette: az Európai Unió szolidaritást vállal Észtországgal.
Az észt légtér megsértése egy újabb elfogadhatatlan provokáció Oroszország részéről
- jelentette ki. „Az eset ismételten hangsúlyozza az unió keleti országai megerősítésének, az európai védelmi együttműködés elmélyítésének és az Oroszországra nehezedő nyomás fokozásának sürgető szükségességét. Az Oroszország fellépésére adott közös válaszunkat az Európai Tanács október 1-jére tervezett koppenhágai informális ülésén fogjuk megvizsgálni" - tette hozzá bejegyzésében Costa.
Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője azt írta, az orosz katonai repülőgépek Észtország légterének megsértése rendkívül veszélyes provokáció. „Ez már a harmadik ilyen jellegű uniós légtérsértés, tovább fokozza a feszültséget a régióban” - hívta fel a figyelmet.
Közölte még, szoros kapcsolatban áll az észt kormánnyal, majd kijelentette: az EU továbbra is támogatni fogja tagállamait védelmük megerősítésében európai erőforrásokkal. „Putyin próbára teszi a Nyugat elszántságát. Nem mutathatunk gyengeséget” - tette hozzá bejegyzésében az uniós diplomácia vezetője.
Mark Rutte NATO-főtitkár bejegyzésében arról tájékoztatott, hogy beszélt Kristen Michal észt miniszterelnökkel az orosz légtérsértésről. A NATO válasza a keleti szárny védelmének irányításával gyors és határozott volt - jelentette ki.
Allison Hart, a NATO szóvivője a közösségi oldalon közzétett üzenetében közölte, hogy a katonai szövetség azonnal reagált az észt légtér megsértésére, és repülőgépei elfogták az orosz vadászgépeket. Az eset egy újabb példája a felelőtlen orosz viselkedésnek és a NATO reagálási képességének - tette hozzá bejegyzésében a NATO szóvivője.
Afrika gazdasági integrációja évtizedek óta a kontinens vezetőinek és közgazdászainak egyik legfontosabb célkitűzése.
A szocialisták a szupergazdagok megadóztatását és a 2023-as nyugdíjreform visszavonását követelik.
Az ukrán Különleges Műveleti Erők csütörtök éjjel támadást hajtottak végre a Lukoil orosz vállalat volgográdi olajfinomítója ellen
Az izraeli védelmi minisztérium bejelentette, hogy az új, lézersugaras rakétaelhárító rendszer, az Iron Beam sikeresen teljesítette a teszteket, és még idén hadrendbe állítják.
Oroszország kész kompromisszumos békemegállapodást kötni Ukrajnával, amennyiben Kijev figyelembe veszi Moszkva biztonsági érdekeit - ezt az orosz külügyminiszter jelentette be.
Oroszország javára végzett kémtevékenység gyanújával vettek őrizetbe három embert Angliában.
A Fed kamatcsökkentéssel reagált a munkaerőpiaci kockázatokra, miközben az amerikai gazdaság jövője továbbra is bizonytalan.
Négy utas családja perelte be a Boeingot és a Honeywell vállalatot az Air India júniusi légikatasztrófája miatt, amelyben 260 ember vesztette életét.
Légiforgalmi incidens történt Donald Trump amerikai elnök repülőgépe közelében, New Yorkban.
III. Károly király méltatta Donald Trump elnök személyes elkötelezettségét a világ legbonyolultabb konfliktusainak megoldása iránt.
Narva folyó, Peipus-tó és most már tankcsapdák: Észtország több fronton készül az esetleges támadások kivédésére.
Az Aldi vezetője figyelmeztet, hogy a novemberi költségvetés bizonytalanságot okozhat a karácsonyi szezonban.
A konfliktus 2021-ben kezdődött, amikor a Ben & Jerry's bejelentette, hogy nem árusítja tovább termékeit a megszállt Ciszjordániában és Kelet-Jeruzsálemben.
Az első Trump által jóváhagyott fegyverszállítmány úton van Ukrajnába: légvédelmi és levegő-föld rakéták várhatók.
Ennyi volt, vörös vonalat lép át Brüsszel Oroszországgal szemben: ez eldöntheti az ukrajnai háborút?
Az Európai Unió tervet dolgoz ki, amely lehetővé tenné, hogy Oroszország befagyasztott eszközeiből 170 milliárd eurós 'jóvátételi kölcsönt' nyújtsanak Ukrajnának.
Donald Trump amerikai elnök kedden jelentette be a megállapodást, amely lezárhatja a közel egy éve húzódó ügyet.
Vlagyimir Putyin orosz elnök személyesen vett részt a Zapad–2025 (Nyugat–2025) hadgyakorlat zárónapján, amelyet a Nyizsnyij Novgorod-i régió mulinói lőterén tartottak kedden.
Kína először került be az ENSZ éves innovációs rangsorának első tíz helyezettje közé, miközben a pekingi cégek jelentős összegeket fektetnek kutatás-fejlesztésbe.
Most kiderül, hogy mennyire AI-ready a hazai kkv szektor
A kérdőív kitöltése 5 perc.
Készpénz helyett digitális: így fizet ma Magyarország
2024-ben az elektronikus tranzakciók száma pedig meghaladta a 2,5 milliárdot.
