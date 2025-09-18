Ennyi volt az orosz energiának Európában? Már pénteken ledobhatják a bombát Brüsszelben, az olajat is érintheti

Az Európai Unió várhatóan pénteken mutatja be 19. szankciós csomagját Oroszország ellen, amely a kriptoeszközöket, bankokat és energiaszektort célozná. A tervezetről Ursula von der Leyen és Donald Trump kedden egyeztetett, miközben az USA 100 százalékos vámokat sürget az orosz olajvásárlásokra - közölte a Portfolio.

Az új szankciós csomag célja, hogy erőteljesebb eszközökkel csökkentse Moszkva bevételeit és nyomást gyakoroljon Vlagyimir Putyinra az Ukrajnával való tárgyalások érdekében. A Bloomberg információi szerint a tervezetet már pénteken bemutathatják a tagállamoknak.

A javaslatról Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Donald Trump amerikai elnök kedden telefonon egyeztetett, amiről von der Leyen az X-en is beszámolt. Trump a beszélgetés során ismét hangsúlyozta, hogy a vámokat hatékonyabb eszköznek tartja a hagyományos szankcióknál.

Az Egyesült Államok arra ösztönzi a G7-országokat, hogy akár 100 százalékos vámokat vessenek ki Kína és India orosz olajvásárlásaira, valamint elvárja a NATO- és EU-tagállamoktól az orosz energiafüggőség teljes megszüntetését. A G7 jelenleg egy olyan javaslatcsomagon dolgozik, amely a nagy orosz olajvállalatokat és a harmadik országokon keresztül működő értékesítési hálózatokat célozná.

Bár a legtöbb uniós tagállam már felfüggesztette az orosz olajimportot, Magyarország és Szlovákia továbbra is vásárol olajat a Barátság (Druzsba) vezetéken keresztül, míg több ország még mindig importál orosz cseppfolyósított földgázt.

Az EU-tagállamok többsége vállalta, hogy 2027 végéig fokozatosan megszünteti az összes orosz fosszilis energiaimportot, de von der Leyen ezt a határidőt előrébb hozná.

Az Európai Bizottság mai sajtótájékoztatóján megerősítették, hogy az orosz energiafüggőség mielőbbi megszüntetése kiemelt cél, és ez a kérdés a készülő 19. szankciós csomag része lesz. Anna Kaiser, a Bizottság képviselője elmondta: "2027 továbbra is célként szerepel, míg a hosszú távú szerződések esetében 2028. január 1-je a kitűzött határidő."

Kaiser hangsúlyozta, hogy ezek a dátumok egyelőre csak a Bizottság javaslatai, amelyeket az Európai Parlamentnek és a tagállamoknak is jóvá kell hagyniuk. Szakértők szerint Brüsszel ezeket a korlátozásokat kereskedelmi intézkedésként vezetné be, amihez nem szükséges az összes EU-ország egyetértése.

A Druzsba vezetéken keresztül Magyarországra és Szlovákiába érkező szállításokkal kapcsolatos kivételek esetleges felülvizsgálatáról Kaiser nem adott egyértelmű választ, csak annyit mondott: "nem kívánják megelőlegezni, hogy a következő szankciós csomag pontosan milyen intézkedéseket tartalmaz majd."

A Bizottság kitért az Egyesült Államokkal nyáron aláírt energiamegállapodásra is, amelynek értelmében az EU három év alatt 750 milliárd dollár értékben vásárol különféle energiahordozókat és technológiát, beleértve az LNG-t, olajat és nukleáris berendezéseket. Ezek a beszerzések fokozatosan pótolnák az Oroszországtól korábban importált mennyiségeket.

Eközben előrehaladott tárgyalások folynak arról is, hogyan lehetne az EU-ban és a G7-ben befagyasztott, mintegy 300 milliárd dollárnyi orosz jegybanki vagyont Ukrajna támogatására felhasználni. Németország már jelezte, hogy támogatja a pénzeszközök nagyobb arányú bevonását a háborús károk helyreállításába.